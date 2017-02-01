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15+ домов в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в скандинавском стиле
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Скандинавская культура представляет нам два типа домов – современные датские, норвежские и шведские каркасные в стиле скандинавского минимализма и брусовые дома, популярные в Финляндии. Таким образом, скандинавский стиль достаточно универсален для использования на территории РФ.

Каркасные дома очень просты и быстры в стройке, средняя продолжительность работ по возведению каркаса – всего лишь два месяца и в среднем четыре месяца для брусовых домов. За каркасными очень просто ухаживать, тогда как брусовые, наоборот, достаточно хлопотны в уходе за фасадами.

Стоимость реализации таких проектов начинается от 25 тысяч рублей под отделку для каркасного и 35 тысяч рублей под отделку для брусового дома, учитывая двухэтажный мансардный формат дома примерно в 150 кв. метров. Так, стоимость стандартных домов в три спальни варьируется в пределах 3-4 млн рублей под отделку, включая абсолютно все материалы, инженерию и работы по строительству. Отделка домов занимает от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Скандинавский дом – это прекрасное решение и по бюджету, и по внешнему облику дома. Он хорошо смотрится и зимой, и летом, является теплым и стильным вариантом для обычного пригорода. Кроме того, скандинавский дом отлично выглядит на фоне самых обычных пейзажей – пустой равнины, лиственного и хвойного леса.

​Скандинавский бумеранг

DOM NA TRÓJKĄTNEJ DZIAŁCE, BASK grupa projektowa BASK grupa projektowa Дома в стиле минимализм
BASK grupa projektowa

BASK grupa projektowa
BASK grupa projektowa
BASK grupa projektowa

Этот стильный дом в формате бумеранга будет стоить около 4 млн рублей под отделку и 5 млн рублей – с отделкой, он имеет площадь около 180 кв. метров, четыре спальни и две-три ванные комнаты. Заметьте, панорамное остекление реализовано на первом этаже повсеместно – в гостиной, на кухне, в отдельной спальне.

​Избушка на природе

DOM W GÓRACH, BASK grupa projektowa BASK grupa projektowa Дома в стиле минимализм
BASK grupa projektowa

BASK grupa projektowa
BASK grupa projektowa
BASK grupa projektowa

Такой скандинавский дом без высокого фундамента будет стоить около 3 млн рублей с отделкой или около 2 млн рублей с очень простой отделкой на минимальный бюджет. Его размер – около 120 кв. метров в два уровня или 150 кв. метров, если сделать из мансарды двойную мансарду.

​Роскошь на севере

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Такой дом является люксовым вариантом для реализации в скандинавском стиле и в реальности стоит около 20-30 млн рублей. Тем не менее, данную планировку можно реализовать и на более бюджетной основе – примерно за 10 млн рублей с простейшей отделкой.

​Скандинавское шале

薪ストーブのある別荘, 一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ 一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ Дома в скандинавском стиле
一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ

一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ
一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ
一級建築士事務所 クレアシオン・アーキテクツ

Смесь стилей в этом проекте выглядит изумительно!

​Ранчо в скандинавском стиле

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Деревянные дома Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Необычное сочетание формата ранчо и скандинавского стиля выйдет примерно в 3 млн рублей за дом площадью 100 кв. метров с отделкой и террасой.

​Скандинавский модерн

Dom w Czarnowie k/Konstancina, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Дома в скандинавском стиле
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Такой дом площадью около 250 кв. метров будет стоить около 6 млн рублей с отделкой, террасой и гаражом на два автомобиля.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мини-формат

homify Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

А этот домик площадью в 95 кв. метров мы уже рассматривали подробнее здесь.

​Модульный дом

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Модульные скандинавские дома очень вариативны и удобны для тех, кто в будущем планирует расширение. Средняя стоимость таких домов – от 2 до 10 млн рублей, площадь – от 60 до 300 кв. метров.

​Домик в лесу

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Этот привлекательный домик из бруса подробнее рассматривался в другой нашей Книге Идей.

​Красивый и деревянный

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Такой стильный дом в два с половиной уровня можно реализовать по цене в 5 млн рублей с легкой отделкой.

​Люкс и стиль

Villa U C.F. Møller Architects Дома в скандинавском стиле Кирпичи Серый
C.F. Møller Architects

Villa U

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Подобный скандинавский асимметричный дом стоит около 20 млн рублей для воплощения в РФ, включая отделку с использованием дорогостоящих материалов и частично мебель.

​Интересный с высокой кровлей

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Этот коттедж нестандартен из-за формата очень высокой кровли, потому спальни наверху имеют двойную высоту

​Мини-домик

Yamashina House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE Дома в скандинавском стиле Бетон Серый
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

Еще один маленький домик в скандинавском стиле можно построить за 1,5 млн рублей. Подробнее о проекте здесь.

​Деревенская мечта

Haus in Holzständerbauweise, Rita Meyer, Architektin Rita Meyer, Architektin Дома в скандинавском стиле
Rita Meyer, Architektin

Rita Meyer, Architektin
Rita Meyer, Architektin
Rita Meyer, Architektin

Прекрасный образец современного скандинавского дома!

​Дорого и роскошно

Villa U C.F. Møller Architects Дома в скандинавском стиле Металл Серый
C.F. Møller Architects

Villa U

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Еще один проект на 20+ млн рублей выглядит соблазнительно!

​Маленький домик

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Такой провинциальный скандинавский дом немного похож на американский!

​Особняк в скандинавском стиле

Villa in Ludwigsburg, Birke Architekten Birke Architekten Дома в стиле модерн
Birke Architekten

Birke Architekten
Birke Architekten
Birke Architekten

Такой особняк стоит уже 40+ млн рублей и имеет площадь около 600 кв. метров.

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