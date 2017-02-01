15+ домов в скандинавском стиле

Скандинавская культура представляет нам два типа домов – современные датские, норвежские и шведские каркасные в стиле скандинавского минимализма и брусовые дома, популярные в Финляндии. Таким образом, скандинавский стиль достаточно универсален для использования на территории РФ.
Каркасные дома очень просты и быстры в стройке, средняя продолжительность работ по возведению каркаса – всего лишь два месяца и в среднем четыре месяца для брусовых домов. За каркасными очень просто ухаживать, тогда как брусовые, наоборот, достаточно хлопотны в уходе за фасадами.
Стоимость реализации таких проектов начинается от 25 тысяч рублей под отделку для каркасного и 35 тысяч рублей под отделку для брусового дома, учитывая двухэтажный мансардный формат дома примерно в 150 кв. метров. Так, стоимость стандартных домов в три спальни варьируется в пределах 3-4 млн рублей под отделку, включая абсолютно все материалы, инженерию и работы по строительству. Отделка домов занимает от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Скандинавский дом – это прекрасное решение и по бюджету, и по внешнему облику дома. Он хорошо смотрится и зимой, и летом, является теплым и стильным вариантом для обычного пригорода. Кроме того, скандинавский дом отлично выглядит на фоне самых обычных пейзажей – пустой равнины, лиственного и хвойного леса.
Этот стильный дом в формате бумеранга будет стоить около 4 млн рублей под отделку и 5 млн рублей – с отделкой, он имеет площадь около 180 кв. метров, четыре спальни и две-три ванные комнаты. Заметьте, панорамное остекление реализовано на первом этаже повсеместно – в гостиной, на кухне, в отдельной спальне.
Такой скандинавский дом без высокого фундамента будет стоить около 3 млн рублей с отделкой или около 2 млн рублей с очень простой отделкой на минимальный бюджет. Его размер – около 120 кв. метров в два уровня или 150 кв. метров, если сделать из мансарды двойную мансарду.
Такой дом является люксовым вариантом для реализации в скандинавском стиле и в реальности стоит около 20-30 млн рублей. Тем не менее, данную планировку можно реализовать и на более бюджетной основе – примерно за 10 млн рублей с простейшей отделкой.
Смесь стилей в этом проекте выглядит изумительно!
Необычное сочетание формата ранчо и скандинавского стиля выйдет примерно в 3 млн рублей за дом площадью 100 кв. метров с отделкой и террасой.
Такой дом площадью около 250 кв. метров будет стоить около 6 млн рублей с отделкой, террасой и гаражом на два автомобиля.
А этот домик площадью в 95 кв. метров мы уже рассматривали подробнее здесь.
Модульные скандинавские дома очень вариативны и удобны для тех, кто в будущем планирует расширение. Средняя стоимость таких домов – от 2 до 10 млн рублей, площадь – от 60 до 300 кв. метров.
Этот привлекательный домик из бруса подробнее рассматривался в другой нашей Книге Идей.
Такой стильный дом в два с половиной уровня можно реализовать по цене в 5 млн рублей с легкой отделкой.
Подобный скандинавский асимметричный дом стоит около 20 млн рублей для воплощения в РФ, включая отделку с использованием дорогостоящих материалов и частично мебель.
Этот коттедж нестандартен из-за формата очень высокой кровли, потому спальни наверху имеют двойную высоту
Еще один маленький домик в скандинавском стиле можно построить за 1,5 млн рублей. Подробнее о проекте здесь.
Прекрасный образец современного скандинавского дома!
Еще один проект на 20+ млн рублей выглядит соблазнительно!
Такой провинциальный скандинавский дом немного похож на американский!
Такой особняк стоит уже 40+ млн рублей и имеет площадь около 600 кв. метров.
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