15+ домов в скандинавском стиле

Скандинавская культура представляет нам два типа домов – современные датские, норвежские и шведские каркасные в стиле скандинавского минимализма и брусовые дома, популярные в Финляндии. Таким образом, скандинавский стиль достаточно универсален для использования на территории РФ.

Каркасные дома очень просты и быстры в стройке, средняя продолжительность работ по возведению каркаса – всего лишь два месяца и в среднем четыре месяца для брусовых домов. За каркасными очень просто ухаживать, тогда как брусовые, наоборот, достаточно хлопотны в уходе за фасадами.

Стоимость реализации таких проектов начинается от 25 тысяч рублей под отделку для каркасного и 35 тысяч рублей под отделку для брусового дома, учитывая двухэтажный мансардный формат дома примерно в 150 кв. метров. Так, стоимость стандартных домов в три спальни варьируется в пределах 3-4 млн рублей под отделку, включая абсолютно все материалы, инженерию и работы по строительству. Отделка домов занимает от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Скандинавский дом – это прекрасное решение и по бюджету, и по внешнему облику дома. Он хорошо смотрится и зимой, и летом, является теплым и стильным вариантом для обычного пригорода. Кроме того, скандинавский дом отлично выглядит на фоне самых обычных пейзажей – пустой равнины, лиственного и хвойного леса.