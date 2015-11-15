Зачастую хозяин квартиры во время ремонта до самого последнего момента не может точно решить, какое покрытие на пол ему использовать. На сегодняшний день их имеется очень много, с разными характеристиками, преимуществами и недостатками. Одним из самых сложных выборов является выбор между паркетом и ламинатом. Что выбрать – паркет или ламинат? Эти два материала с одной стороны очень похожи, с другой же – они имеют разные свойства и показатели. Например, паркет экологичный, роскошный, надежный. Ламинат отличается легким уходом и выглядит достойно.
В данной статье рассмотрены такие материалы для пола, как ламинат и паркет. Вы узнаете, что выбрать – паркет или ламинат, какие у них плюсы и минусы.
Что выбрать – паркет или ламинат? По параметру внешнего вида выигрывает, конечно же, паркет. Он выглядит благородно и стильно. Если интерьер комнаты сделан в классическом стиле, то туда лучше всего подходит паркетная доска. Она прекрасно сочетается с позолотой, камином из мрамора, лепниной, картинами, мебелью под старину. Если квартира оформлена в современном стиле, а именно хай-тек, модерн, эко-стиль, то в данном случае нужно выбирать ламинированный пол. Благодаря богатству рисунков, фактур, расцветок и узоров, можно подобрать то, что подойдет под имеющийся дизайн.
Особенность ламината состоит в том, что он многослоен. Слои представлены древесноволокнистыми плитами и крафт-бумагой. На декоративный верхний слой наносится защита, имеющая в своей основе меламиновую смолу. Благодаря ДВП слою ламинат получает свою геометрическую форму и возможность противостоять климатическим колебаниям. Под слоем ДВП есть еще слой из пластика или из пропитанной особой смолой специальной бумаги. Чтобы увеличить влагостойкость материала, края нужно обработать пропиткой с содержанием воска. Ламинат различают по видам, которые разнятся возможной степенью нагрузки. Узнать, какую степень нагрузки выдержит ламинат, можно с помощью маркировки. Поэтому перед тем как выяснить, что выбрать – паркет или ламинат, определите проходимость помещения. Например, на кухне у пола высокая нагрузка, а в детской комнате она средняя. В спальне нагрузки обычно маленькие.
Благодаря имеющемуся защитному слою ламинат обладает особой прочностью. Он не притягивает пыль, медленно стирается, выдерживает удары. Для ламината не страшны лучи солнца, со временем он не выцветает. Он не вступает в контакт с химическими средствами для уборки. Поверхность покрытия теплая. Есть большое разнообразие в узорах, фактурах и цветах. Ухаживать за таким полом просто.
К минусам стоит отнести то, что не рекомендуется его использовать в помещениях, где слишком большая влажность. Без подложки шумоизоляция будет очень слабой. Ламинат не ремонтируется, нужно только менять. По его внешнему виду видно, что этот материал искусственный.
Что выбрать – паркет или ламинат? Давайте теперь поговорим о паркете. У досок паркета также имеется несколько слоев, но у них совсем другой состав. Внутри данной конструкции есть дощечки, которые склеены перпендикулярно. Благодаря этому паркет служит много лет, не портится от ударов и других нагрузок. Для защиты от внешнего влияния наносится специальный лак. Потом идут ценные породы дерева, например, дуб, ясень, бук. В центральном слое паркета используются ламели из сосны или ели. У них есть сбоку специальное крепление паз-шип, чтобы соединяться с соседней доской. Для повышения устойчивости материала применяют фанеру из сосны или ели.
У этого покрытия хорошая шумоизоляция, так как при изготовлении используется натуральная древесина. Оно не притягивает пыль. Наносимый лак прочен и безвреден. Паркет поддается шлифовке и ремонту. Чем толще верхний слой, тем больше это можно делать. Паркет имеет изысканный внешний вид, особенно благодаря фактуре натурального дерева. Укладывается этот материал несложно, ухаживать за ним просто. Гарантия дается минимум на 10 лет службы.
Минусов у паркета немного, но они есть. Паркет нельзя стелить в ванной комнате или другом влажном помещении, так как он не переносит влагу. Лак для паркета стирается быстрее, чем защитное покрытие на ламинате. Для паркета требуется тщательное соблюдение микроклимата в помещении. Теперь сравним эти 2 материала по разным параметрам, чтобы вы могли определиться, что выбрать – паркет или ламинат.
Здесь имеет лучшие показатели ламинат, но при условии, что он имеет высокий класс эксплуатации. Он не поцарапается, не появятся вмятины.Такой пол также может выдержать больше веса, чем паркет, по нему перемещают тяжелую мебель, но с осторожностью. Если вы это будете делать по паркету, то пол сразу поцарапается.
Для паркета не подходит очень сухой воздух, иначе он рассыхается, ни слишком влажный, так как разбухнет. Для ламината не страшно ни то, ни другое. Зимой во время отопления между досками паркета будут появляться небольшие щели, у ламината такого не возникнет. Он и был создан для того, чтобы по виду имитировать паркет, но не иметь его недостатков. Поэтому сначала ламинат был дороже паркета, но когда производство вышло на массовый уровень, то он значительно подешевел.
Если пол будет укладываться не в квартире, а в общественном месте, то особенно важен тот факт, насколько сложно за ним будет ухаживать. При выборе между ламинатом и паркетом дизайнеры рекомендуют учитывать, что ламинат можно мыть влажной тряпкой ежедневно. Но выливать на него воду, конечно, не стоит. Также не рекомендуют применять моющие средства и порошок. С паркетом нужно обращаться осторожнее, его можно пылесосить, только аккуратно, чтобы не поцарапать. Вытирают тряпкой хорошо отжатой. Используйте специальные составы для ухода за древесиной.
Для коридора, где часто ходят и приносят с улицы грязь, лучше брать ламинат. Для кухни такой пол тоже будет более практичным. В детской комнате будет уместным паркет. В спальне более приемлемо покрытие из натурального дерева, чем ламинат.
Многие считают, что паркет дороже ламината, но так бывает не всегда, так как это часто зависит от производителя материала. А тем более от компонентов, из которых он сделан. Цена зависит и от класса ламината. Чем прочнее покрытие, тем дороже. Паркет также разнится в стоимости из-за разного верхнего лакового слоя и толщины.
Таким образом, вы узнали, что выбрать – паркет или ламинат. Благодаря приведенным характеристикам по разным параметрам вы можете определить, что вам больше подходит. Помните, что ламинат является более практичным вариантом, а паркет более эстетичным.