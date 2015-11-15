Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Что выбрать – паркет или ламинат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Гостиная в стиле минимализм Белый
Loading admin actions …

Зачастую хозяин квартиры во время ремонта до самого последнего момента не может точно решить, какое покрытие на пол ему использовать. На сегодняшний день их имеется очень много, с разными характеристиками, преимуществами и недостатками. Одним из самых сложных выборов является выбор между паркетом и ламинатом. Что выбрать – паркет или ламинат? Эти два материала с одной стороны очень похожи, с другой же – они имеют разные свойства и показатели. Например, паркет экологичный, роскошный, надежный. Ламинат отличается легким уходом и выглядит достойно.

В данной статье рассмотрены такие материалы для пола, как ламинат и паркет. Вы узнаете, что выбрать – паркет или ламинат, какие у них плюсы и минусы.

Внешний вид изделия

Espacios en Galicia. Casa do Morcego, Decoraciones Gladys Decoraciones Gladys Спальня в стиле кантри
Decoraciones Gladys

Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys

Что выбрать – паркет или ламинат? По параметру внешнего вида выигрывает, конечно же, паркет. Он выглядит благородно и стильно. Если интерьер комнаты сделан в классическом стиле, то туда лучше всего подходит паркетная доска. Она прекрасно сочетается с позолотой, камином из мрамора, лепниной, картинами, мебелью под старину. Если квартира оформлена в современном стиле, а именно хай-тек, модерн, эко-стиль, то в данном случае нужно выбирать ламинированный пол. Благодаря богатству рисунков, фактур, расцветок и узоров, можно подобрать то, что подойдет под имеющийся дизайн.

Общая характеристика ламината

Дизайн дома 120 м2, Contempodes Contempodes Детская комната в стиле модерн
Contempodes

Дизайн дома 120 м2

Contempodes
Contempodes
Contempodes

Особенность ламината состоит в том, что он многослоен. Слои представлены древесноволокнистыми плитами и крафт-бумагой. На декоративный верхний слой наносится защита, имеющая в своей основе меламиновую смолу. Благодаря ДВП слою ламинат получает свою геометрическую форму и возможность противостоять климатическим колебаниям. Под слоем ДВП есть еще слой из пластика или из пропитанной особой смолой специальной бумаги. Чтобы увеличить влагостойкость материала, края нужно обработать пропиткой с содержанием воска. Ламинат различают по видам, которые разнятся возможной степенью нагрузки. Узнать, какую степень нагрузки выдержит ламинат, можно с помощью маркировки. Поэтому перед тем как выяснить, что выбрать – паркет или ламинат, определите проходимость помещения. Например, на кухне у пола высокая нагрузка, а в детской комнате она средняя. В спальне нагрузки обычно маленькие.

Достоинства и недостатки ламината

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Благодаря имеющемуся защитному слою ламинат обладает особой прочностью. Он не притягивает пыль, медленно стирается, выдерживает удары. Для ламината не страшны лучи солнца, со временем он не выцветает. Он не вступает в контакт с химическими средствами для уборки. Поверхность покрытия теплая. Есть большое разнообразие в узорах, фактурах и цветах. Ухаживать за таким полом просто.

К минусам стоит отнести то, что не рекомендуется его использовать в помещениях, где слишком большая влажность. Без подложки шумоизоляция будет очень слабой. Ламинат не ремонтируется, нужно только менять. По его внешнему виду видно, что этот материал искусственный.

О паркетной доске

栗東の家, 株式会社 atelier waon 株式会社 atelier waon Кухня в стиле модерн
株式会社 atelier waon

株式会社 atelier waon
株式会社 atelier waon
株式会社 atelier waon

Что выбрать – паркет или ламинат? Давайте теперь поговорим о паркете. У досок паркета также имеется несколько слоев, но у них совсем другой состав. Внутри данной конструкции есть дощечки, которые склеены перпендикулярно. Благодаря этому паркет служит много лет, не портится от ударов и других нагрузок. Для защиты от внешнего влияния наносится специальный лак. Потом идут ценные породы дерева, например, дуб, ясень, бук. В центральном слое паркета используются ламели из сосны или ели. У них есть сбоку специальное крепление паз-шип, чтобы соединяться с соседней доской. Для повышения устойчивости материала применяют фанеру из сосны или ели.

Плюсы и минусы паркета

ZU- UND UMBAU HOCHFELD, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr Гостиная в стиле модерн
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

У этого покрытия хорошая шумоизоляция, так как при изготовлении используется натуральная древесина. Оно не притягивает пыль. Наносимый лак прочен и безвреден. Паркет поддается шлифовке и ремонту. Чем толще верхний слой, тем больше это можно делать. Паркет имеет изысканный внешний вид, особенно благодаря фактуре натурального дерева. Укладывается этот материал несложно, ухаживать за ним просто. Гарантия дается минимум на 10 лет службы.

Минусов у паркета немного, но они есть. Паркет нельзя стелить в ванной комнате или другом влажном помещении, так как он не переносит влагу. Лак для паркета стирается быстрее, чем защитное покрытие на ламинате.  Для паркета требуется тщательное соблюдение микроклимата в помещении.  Теперь сравним эти 2 материала по разным параметрам, чтобы вы могли определиться, что выбрать – паркет или ламинат.

Способность выдерживать удар и нагрузку

CASA ANNE, ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA Спальня в скандинавском стиле
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA

ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA
ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA

Здесь имеет лучшие показатели ламинат, но при условии, что он имеет высокий класс эксплуатации. Он не поцарапается, не появятся вмятины.Такой пол также может выдержать больше веса, чем паркет, по нему перемещают тяжелую мебель, но с осторожностью. Если вы это будете делать по паркету, то пол сразу поцарапается.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Способность справляться с влажностью и перепадами температуры

Casa SID, Marco D'Andrea Architettura Interior Design Marco D'Andrea Architettura Interior Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Дерево Белый
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design

Marco D'Andrea Architettura Interior Design
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design
Marco D'Andrea Architettura Interior Design

Для паркета не подходит очень сухой воздух, иначе он рассыхается, ни слишком влажный, так как разбухнет. Для ламината не страшно ни то, ни другое. Зимой во время отопления между досками паркета будут появляться небольшие щели, у ламината такого не возникнет. Он и был создан для того, чтобы по виду имитировать паркет, но не иметь его недостатков. Поэтому сначала ламинат был дороже паркета, но когда производство вышло на массовый уровень, то он значительно подешевел.

Уход за данными материалами

Дизайн-проект квартиры в г. Москве, SmaginVladimir SmaginVladimir Столовая комната в классическом стиле
SmaginVladimir

Дизайн-проект квартиры в г. Москве

SmaginVladimir
SmaginVladimir
SmaginVladimir

Если пол будет укладываться не в квартире, а в общественном месте, то особенно важен тот факт, насколько сложно за ним будет ухаживать. При выборе между ламинатом и паркетом дизайнеры рекомендуют учитывать, что ламинат можно мыть влажной тряпкой ежедневно. Но выливать на него воду, конечно, не стоит. Также не рекомендуют применять моющие средства и порошок. С паркетом нужно обращаться осторожнее, его можно пылесосить, только аккуратно, чтобы не поцарапать. Вытирают тряпкой хорошо отжатой. Используйте специальные составы для ухода за древесиной.

Где и что укладывать

однушечка, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Балкон и терраса в стиле модерн
Pavel Alekseev

однушечка

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Для коридора, где часто ходят и приносят с улицы грязь, лучше брать ламинат. Для кухни такой пол тоже будет более практичным. В детской комнате будет уместным паркет. В спальне более приемлемо покрытие из натурального дерева, чем ламинат.

Стоимость

homify Гостиная в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Многие считают, что паркет дороже ламината, но так бывает не всегда, так как это часто зависит от производителя материала. А тем более от компонентов, из которых он сделан. Цена зависит и от класса ламината. Чем прочнее покрытие, тем дороже. Паркет также разнится в стоимости из-за разного верхнего лакового слоя и толщины.

Таким образом, вы узнали, что выбрать – паркет или ламинат. Благодаря приведенным характеристикам по разным параметрам вы можете определить, что вам больше подходит. Помните, что ламинат является более практичным вариантом, а паркет более эстетичным.

Как сделать обычную кухню бесподобной

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо