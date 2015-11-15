Зачастую хозяин квартиры во время ремонта до самого последнего момента не может точно решить, какое покрытие на пол ему использовать. На сегодняшний день их имеется очень много, с разными характеристиками, преимуществами и недостатками. Одним из самых сложных выборов является выбор между паркетом и ламинатом. Что выбрать – паркет или ламинат? Эти два материала с одной стороны очень похожи, с другой же – они имеют разные свойства и показатели. Например, паркет экологичный, роскошный, надежный. Ламинат отличается легким уходом и выглядит достойно.

В данной статье рассмотрены такие материалы для пола, как ламинат и паркет. Вы узнаете, что выбрать – паркет или ламинат, какие у них плюсы и минусы.