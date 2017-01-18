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Экологически чистый дом площадью 370м2 построен в рекордно быстрые сроки

Перла Вереника Перла Вереника
Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
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Сегодня мы покажем вам дом для молодой пары с сыном. Эти заказчики хорошо знали, что им необходимо. Одни из требований было то, чтобы дом был по возможности максимально экологичным и стал частью окружающего пейзажа: речка, роща, изумительные по своей красоте и умиротворенности уголки природы. 

Другим важным вопросом были сроки строительства, заказчикам хотелось чтобы проект был реализован максимально быстро, но качественно. Обдумывая все эти факторы, заказчики выбрали для проекта строительную компанию LETHES HOUSE и не ошиблись. Просторный дом площадью 370 м2 был построен за три с половиной месяца. 

Экологичность и уют дома обеспечен системой отопления на основе древесно печи и теплового насоса, стандартизирующего температуру в помещениях. Принудительная вентиляция способствует поддержанию нужного микроклимата и обновлению воздуха в комнатах. В тоже время, такая система бережет энергию и этот дом относится к А+ классу энергопотребления. Дом был построен из древесных модулей, подобранных под потребности заказчиков, что обеспечило современную архитектуру и удобный дизайн. 

Процесс строительства

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Это изображение показывает процесс сборки, который занял всего три с половиной месяца – невероятно быстро, учитывая внушительные размеры и качество этого дома. Как видите, в качестве основы были использованы деревянные конструкции. 

Готовый результат

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Этот сборный дом получился стильным и современным. Архитектура его основана на простых формах и четких линиях, что выглядит особенно динамично благодаря сочетанию натуральных материалов отделки и застекленного фасада. 

Просторный балкон

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Как и хотели заказчики, этот дом максимально связан с окружающей природой. Здесь есть возможность в любую погоду выйти на крыльцо, отдохнуть под навесом широкой дощатой террасы, насладиться пейзажем и свежим воздухом. 

Кухня

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Ну что, посмотрим насколько удобны интерьеры этого дома. Быстрые сроки строительства никоим образом не снизили качество обустройства и дизайна помещений. Кухня,  как видите, функциональная и просторная. Светло-бежевые закрытые шкафы и кухонный остров позволяют разместить всю необходимую технику и посуду. 

Камин

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Гостиная в стиле модерн Камень Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Даже в самый холодный день хозяева этого дома могут насладиться уютом своего жилища. Камин в окружении каменной отделки придает комнате теплоту текстур и ощущений.

Открытая столовая

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Рядом с кухней – пространство столовой с панорамным окном на всю стену. Великолепный пейзаж и лучи солнечного света наполняют интерьер помещения неповторимыми красками и естественной красотой природы. Лаконично-светлая нейтральная гамма интерьера – отличный фон для такого насыщенного вида за окном.

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Ванная комната

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Ванная комната в стиле модерн Керамика Бежевый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Интерьер ванной комнаты прост и функционален. Здесь также много солнечного света и воздуха. Лаконичная отделка стен и стеклянная дверь душевой делают комнату еще более светлой и просторной. 

Отделка древесиной в ванной

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Ванная комната в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Приятным дополнением ванной комнаты стала отделка пола и стены древесиной насыщенного, ярко-охристого цвета.

Современная сантехника

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Ванная комната в стиле модерн Керамика Белый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Уровень комфорта определяется оснащением дома современным оборудованием, эти детали имеют особое значение и не стоит на них экономить даже при быстром строительстве. 

Проект виллы – от мечты к реальности

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Это изображение дома было создано до строительства и как видите, всего за несколько месяцев благодаря современным технологиям строительства удалось воплотить проект в жизнь. 

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