Экологически чистый дом площадью 370м2 построен в рекордно быстрые сроки

Сегодня мы покажем вам дом для молодой пары с сыном. Эти заказчики хорошо знали, что им необходимо. Одни из требований было то, чтобы дом был по возможности максимально экологичным и стал частью окружающего пейзажа: речка, роща, изумительные по своей красоте и умиротворенности уголки природы.
Другим важным вопросом были сроки строительства, заказчикам хотелось чтобы проект был реализован максимально быстро, но качественно. Обдумывая все эти факторы, заказчики выбрали для проекта строительную компанию LETHES HOUSE и не ошиблись. Просторный дом площадью 370 м2 был построен за три с половиной месяца.
Экологичность и уют дома обеспечен системой отопления на основе древесно печи и теплового насоса, стандартизирующего температуру в помещениях. Принудительная вентиляция способствует поддержанию нужного микроклимата и обновлению воздуха в комнатах. В тоже время, такая система бережет энергию и этот дом относится к А+ классу энергопотребления. Дом был построен из древесных модулей, подобранных под потребности заказчиков, что обеспечило современную архитектуру и удобный дизайн.
Это изображение показывает процесс сборки, который занял всего три с половиной месяца – невероятно быстро, учитывая внушительные размеры и качество этого дома. Как видите, в качестве основы были использованы деревянные конструкции.
Этот сборный дом получился стильным и современным. Архитектура его основана на простых формах и четких линиях, что выглядит особенно динамично благодаря сочетанию натуральных материалов отделки и застекленного фасада.
Как и хотели заказчики, этот дом максимально связан с окружающей природой. Здесь есть возможность в любую погоду выйти на крыльцо, отдохнуть под навесом широкой дощатой террасы, насладиться пейзажем и свежим воздухом.
Ну что, посмотрим насколько удобны интерьеры этого дома. Быстрые сроки строительства никоим образом не снизили качество обустройства и дизайна помещений. Кухня, как видите, функциональная и просторная. Светло-бежевые закрытые шкафы и кухонный остров позволяют разместить всю необходимую технику и посуду.
Даже в самый холодный день хозяева этого дома могут насладиться уютом своего жилища. Камин в окружении каменной отделки придает комнате теплоту текстур и ощущений.
Рядом с кухней – пространство столовой с панорамным окном на всю стену. Великолепный пейзаж и лучи солнечного света наполняют интерьер помещения неповторимыми красками и естественной красотой природы. Лаконично-светлая нейтральная гамма интерьера – отличный фон для такого насыщенного вида за окном.
Интерьер ванной комнаты прост и функционален. Здесь также много солнечного света и воздуха. Лаконичная отделка стен и стеклянная дверь душевой делают комнату еще более светлой и просторной.
Приятным дополнением ванной комнаты стала отделка пола и стены древесиной насыщенного, ярко-охристого цвета.
Уровень комфорта определяется оснащением дома современным оборудованием, эти детали имеют особое значение и не стоит на них экономить даже при быстром строительстве.
Это изображение дома было создано до строительства и как видите, всего за несколько месяцев благодаря современным технологиям строительства удалось воплотить проект в жизнь.