Экологически чистый дом площадью 370м2 построен в рекордно быстрые сроки

Сегодня мы покажем вам дом для молодой пары с сыном. Эти заказчики хорошо знали, что им необходимо. Одни из требований было то, чтобы дом был по возможности максимально экологичным и стал частью окружающего пейзажа: речка, роща, изумительные по своей красоте и умиротворенности уголки природы.

Другим важным вопросом были сроки строительства, заказчикам хотелось чтобы проект был реализован максимально быстро, но качественно. Обдумывая все эти факторы, заказчики выбрали для проекта строительную компанию LETHES HOUSE и не ошиблись. Просторный дом площадью 370 м2 был построен за три с половиной месяца.

Экологичность и уют дома обеспечен системой отопления на основе древесно печи и теплового насоса, стандартизирующего температуру в помещениях. Принудительная вентиляция способствует поддержанию нужного микроклимата и обновлению воздуха в комнатах. В тоже время, такая система бережет энергию и этот дом относится к А+ классу энергопотребления. Дом был построен из древесных модулей, подобранных под потребности заказчиков, что обеспечило современную архитектуру и удобный дизайн.