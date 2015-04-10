Игровая комната для взрослых

В жизни всегда должно быть место игре. Всем нам знакомо это чувство – вы приходите домой после напряженного трудового дня и кажется, что единственное, на что остались силы – это лечь на любимый диван и погрузиться в просмотр вечерних телепередач, пообещав себе, что активным отдыхом вы займетесь на выходных, когда появится возможность выбраться на природу. На самом деле, организовать активный отдых можно и в стенах родного дома, особенно если вам посчастливилось жить за городом. Тема сегодняшнего обзора – игровые комнаты для взрослых. Смотрим и вдохновляемся!
Игровая комната может совмещать в себе функции домашнего бара и комнаты отдыха. Кстати, вопреки расхожему заблуждению, бильярд – это не только развлечение, но и настоящий спорт. Доказано, что за несколько партий человек проходит до пяти километров, так что для некоторых бильярдный стол в собственном доме вполне может заменить тренажерный зал.
Регулярные занятия спортом должны стать неотъемлемой составляющей жизни каждого офисного работника. Посещение фитнес-клуба несколько раз в неделю – это не совсем
ваше? Тогда почему бы не организовать небольшой спортивный зал прямо в стенах собственной квартиры. Нехватка квадратных метров – это дешевая отговорка! Современные тренажеры отличаются исключительной компактностью, их легко собирать и ими легко пользоваться. Даже если вы не можете позволить себе выделить отдельную комнату под тренажерный зал, почему бы не устроить маленький уголок спорта в собственной спальне?
О домашнем кинотеатре с огромным экраном и мощной стерео-системой мечтают многие. Работа над дизайном медиа комнат может превратиться в очень увлекательное занятие. Постепенно шаг за шагом вы превращаете обычное помещение в настоящее царство хай-тек.
Современные технологии позволяют создать в пространстве дома не только ультрасовременный домашний кинотеатр, но и настоящее поле для игры в гольф. Теперь, чтобы насладиться любимым развлечением богатых и красивых, совсем необязательно искать с своем городе большое поле для гольфа, ведь заняться этим увлекательным спортом можно не выходя из дома.
Когда-то столы для пинг-понга можно было увидеть практически в каждом дворе. Сегодня одно из любимейших развлечений наших пап и мам снова входит в моду. Хоть дворовые турниры по настольному теннису стали в нашей время большой редкостью, столы для пинг-понга можно увидеть практически в любом офисе и загородном доме. Пользу от игры в настольный теннис сложно переоценить – вы развиваете мышцы рук и плеч, незаметно накачиваете пресс и улучшаете зрение.