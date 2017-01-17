Терраса на крыше – отличная идея!

Широкое распространение в больших городах получила тенденция использования пространства крыши как площадки для отдыха, дающей возможность насладиться свежим воздухом и зеленью небольшого садика. Так называемые, сады на крыше – это в основном террасы, которые обеспечивают удобный выход из квартиры в открытое пространство. И в этом обзоре мы решили подробно рассмотреть подобный проект террасы на крыше от архитекторов компании ARQCA.