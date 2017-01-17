Терраса на крыше – отличная идея!

Широкое распространение в больших городах получила тенденция использования пространства крыши как площадки для отдыха, дающей возможность насладиться свежим воздухом и зеленью небольшого садика. Так называемые, сады на крыше – это в основном террасы, которые обеспечивают удобный выход из квартиры в открытое пространство. И в этом обзоре мы решили подробно рассмотреть подобный проект террасы на крыше от архитекторов компании ARQCA.
Так выглядит это пространство на крыше, оборудованное навесами и отрытой площадкой с балконом, где вашему взору предстает великолепный вид на город. Также здесь присутствует все необходимое для большого пикника: печь, гриль, мойка, стол с каменной столешницей.
Специалисты выбрали конструкцию беседки на основе металлических жалюзи, которые пропускают солнечный свет, но защищают от прямого воздействия жарких лучей, а также от дождя и ветра.
Терраса на крыше оборудована просторной обзорной площадкой с легкими перилами, украшенными цветами.
Просторная терраса разделена на несколько частей: более открытые области с обзором пейзажей и более закрытые для тихого и уединенного отдыха.
Открытое пространство крыши дает возможность устраивать пикники не выезжая далеко за город: печь-гриль, кухонный уголок – все что нужно рядом.
Особый уют этому пространству придает выбор натуральных материалов для отделки: дерево, камень и озеленение домашними растениями в горшках.
Вдоль стен разбит настоящий сад: небольшие кусты и деревья образуют зеленую стену, защищающую от ветра и солнца, придающую уют.
Благодаря максимальному использования всей площадки на крыше, здесь было создано действительно полноценное пространство для отдыха всей компании родственников и друзей.
Естественные оттенки натуральных материалов создают ощущение уютной гостиной: деревянные панели стен защищают от посторонних взглядов.