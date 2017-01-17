Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Терраса на крыше – отличная идея!

Перла Вереника Перла Вереника
ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Широкое распространение в больших городах получила тенденция использования пространства крыши как площадки для отдыха, дающей возможность насладиться свежим воздухом и зеленью небольшого садика. Так называемые, сады на крыше – это в основном террасы, которые обеспечивают удобный выход из квартиры в открытое пространство. И в этом обзоре мы решили подробно рассмотреть подобный проект террасы на крыше от архитекторов компании ARQCA.

Достаточно места для отдыха

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Так выглядит это пространство на крыше, оборудованное навесами и отрытой площадкой с балконом, где вашему взору предстает великолепный вид на город. Также здесь присутствует все необходимое для большого пикника: печь, гриль, мойка, стол с каменной столешницей.

Необычный навес для беседки на крыши

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Специалисты выбрали конструкцию беседки на основе металлических жалюзи, которые пропускают солнечный свет, но защищают от прямого воздействия жарких лучей, а также от дождя и ветра. 

Прекрасный вид на город с террасы

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Терраса на крыше оборудована просторной обзорной площадкой с легкими перилами, украшенными цветами. 

Открытые и уединенные части террасы

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Сад в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Просторная терраса разделена на несколько частей: более открытые области с обзором пейзажей и более закрытые для тихого и уединенного отдыха.

Кухня с грилем

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Кухня в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Открытое пространство крыши дает возможность устраивать пикники не выезжая далеко за город: печь-гриль, кухонный уголок – все что нужно рядом. 

Натуральные материалы для отделки

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Особый уют этому пространству придает выбор натуральных материалов для отделки: дерево, камень и озеленение домашними растениями в горшках.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Максимальный контакт с природой

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Сад в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Вдоль стен разбит настоящий сад: небольшие кусты и деревья образуют зеленую стену, защищающую от ветра и солнца, придающую уют.

Большое открытое пространство

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Благодаря максимальному использования всей площадки на крыше, здесь было создано действительно полноценное пространство для отдыха всей компании родственников и друзей.

Отдых на природе

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Естественные оттенки натуральных материалов создают ощущение уютной гостиной: деревянные панели стен защищают от посторонних взглядов. 

Прекрасный вид на природу – в любой день

ROOF GARDEN PADILLA, Arqca Arqca Балкон и терраса в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Терраса на крыше – это не только дополнительное помещение для отдыха, но как видите, и великолепная возможность в любую погоду обогатить интерьер комнаты близостью природы, пейзажами за окном. 

Современные кухни с островом для небольших домов
Мечта всей жизни - сад на крыше, не правда ли?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо