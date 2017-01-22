Кухня и столовая вместе: 10 отличных идей!

Есть множество способов сделать свой дом еще более уютным. Можно заполнить пустые пространства мебелью, переставить ее по-новому, сделать ремонт. Но одним из самых интересных вариантов изменения домашнего пространства может стать совмещение кухни и столовой. Сегодня это один из самых популярных приемов сделать свой дом современнее, уютнее и привлекательнее. Кухня и столовая становятся единым пространством, которое предполагает особый комфорт и множество преимуществ для всех домочадцев.
Если вы мечтаете о такой перепланировке в своем доме или хотите изменить уже существующее совместное пространство кухни и столовой, присоединяйтесь к нам и ознакомьтесь с предлагаемыми здесь вариантами улучшения вашего домашнего очага. После прочтения этой статьи у вас обязательно появится желание изменить обстановку и улучшить интерьер своего дома. Подобранные нами 10 дизайнов шикарной кухни и столовой помогут сделать ваш дом визуально еще более привлекательным и стильным. Присоединяйтесь к нашему обзору, и вперед!
Если площадь вашей квартиры представляет собой пространство с четкой геометрией, распределять место для расположения кухни и столовой в объединенном пространстве значительно проще. Такая планировка идеально подходит для размещения этих двух зон. Здесь можно расставлять самую различную мебель, комбинировать ее, и условно разделять комнату, используя различные приемы – используя легкую перегородку, барную стойку или любым другим способом.
Главное достоинство такого размещения кухни и столовой – приблизительно одинаковое количество места для одной и другой области. И даже если они объединены, эти зоны могут существовать как два раздельных помещения. При желании можно даже устроить между ними раздвижную стену.
Во многих случаях дом, в котором мы живем, может иметь своеобразное распределение зон, и при умелом планировании каждой зоны в доме не остается непродуктивных и проблематичных пространств.
Давайте сосредоточим свое внимание на тех домах, в которых есть углубленные участки, которые имеют не очень удачное размещение. Здесь зачастую не хватает света, нет окон и пространство ограничено стенами с трех сторон. Но возможно, это является преимуществом для размещения кухни и столовой?
Обеспечить достаточное количество света может искусственное освещение, подсветка, в определенных местах или фальш-окна. В этом примере очень удачно подобрано освещение и цветовая гамма в обделке и мебели кухни и столовой. Зеркальные фасады навесных шкафчиков не только интересно выделяют кухонную мебель, но и позволяют сделать это пространство светлее за счет отражения в них света, излучаемого светильниками.
Отдельная стена, отведенная для размещения кухонной утвари и расположение на переднем плане обеденного стола – отличное решение! В этом примере вы можете видеть, как оригинально и шикарно выглядит комбинация красного и белого цвета в отделке кухни и столовой. Красный цвет напольного покрытия объединяет эти два пространства, что выглядит очень эффектно. Освежает и делает эту комнату живой, динамичной и стильной стеклянная дверь на всю высоту комнату, ведущая в сад с пышной зеленью. Готовить пищу и пробовать ее на таком восхитительном фоне – это прекрасно!
Дизайнеры советуют соблюдать пропорции, расстояния и цветовую гамму, которая должна служить связующим звеном в общем декорировании кухни, объединенной со столовой.
L-образная планировка – довольно распространенное явление в современных квартирах и домах. Такое размещение комнат обычно встречается в домах, имеющих ровные формы. Нет никаких проблем в обустройстве кухонного пространства, совмещенного со столовой в таких домах. В этом примере подобрано удачно сочетание кирпичной отделки стен и серых тонов, примененных в дизайне столовой.
Иногда бывает, что кухня и столовая не были изначально предусмотрены в виде единого пространства, и декор этих участков может не сочетаться с интерьером гостиной и других комнат, непосредственно примыкающих к этим зонам. Поэтому во время перепланировки нужно максимально приблизить декор обновленной кухни и столовой к внешнему виду всего дома. После сноса стены, разделяющей комнаты, все пространство должно смотреться гармонично.
В этом варианте обустройства дома была удалена стена, которая разграничивает кухню, столовую и другие помещения в доме. После этого были созданы соответствующие формы, подобраны цветовые сочетания и применены наиболее подходящие текстуры.
Кухня, отделенная от столовой барной стойкой – такой порядок планирования также интересен в современном интерьере, и очень часто используется в дизайне этих помещений. При таком распределении пространства необходимо иметь достаточно места для обустройства каждой из зон. Хотя в некоторых случаях компактное размещение мебели позволяет и в небольших помещениях компоновать схожие по назначению участки довольно интересно, как, например, в этом варианте планирования дома.
Это фото показывает нам, как интересно можно обустроить просторную современную кухню, которая не имеет перегородки и отлично объединена со столовой. Этот интерьер выглядит очень стильно. Весь интерьер выполнен в оттенках серого цвета. Каждая зона имеет четкие формы и границы, но все пространство выглядит как единое целое.
Традиционные идеи создания интерьера кухни и столовой здесь разбавлены применением интересного сочетания цветов. В первую очередь здесь привлекает внимание оригинальное и немного необычное напольное покрытие – яркий и сочный оранжевый цвет делает обстановку экспрессивной и энергичной.
Если в вашем доме есть не так много места, эта комбинация подойдет именно для таких условий. Стеклянная мебель в столовой, сочетание блестящих серых поверхностей и белой кухонной мебели позволяет визуально расширить комнату, сделать обстановку изящной и воздушной.
На фоне такой кухни и столовой интересно выглядит дерево, использованное в отделке перегородки, отделяющей это пространство от гостиной.
Использование дерева в интерьере кухни, объединенной со столовой позволяет создавать здесь различные комбинации мебели, изготовленной из других материалов. Здесь будет очень уместно смешение мебели, украшений, комбинирования текстур, материалов.
Эта кухня имеет открытые полки, которые заменили закрытые навесные шкафчики, что выглядит довольно интересно. Эти полки с посудой, различной кухонной утварью и аксессуарами органично вписываются в обстановку.
Можно освежить уже существующий интерьер путем замены кухонного острова или столешницы. В этом примере обустройства общего пространства обстановка выглядит очень аккуратно, по-домашнему и уютно.
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