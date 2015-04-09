Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Цветы для дома по фен шуй

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль? , Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Оформить свой интерьер по фен-шуй – это значит наполнить его гармонией. Цель этого древнего китайского учения заключается в непрерывном поиске благоприятной энергии, а это предполагает внимание к деталям и готовность вносить  небольшие изменения.

Некоторое время назад мы писали о том, как оформить гостиную по фен-шуй, как правильно расставить мебель и подобрать цветовую гамму. Сегодня нам бы хотелось остановиться на особенной составляющей интерьера – живых цветах. Адепты фен-шуй утверждают, что при правильном выборе и расположении комнатных растений, позитивная энергия дома увеличится в разы.

Фитостена и фен-шуй

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Картины из живых растений или фитостены в последнее время все чаще появляются в интерьере не только общественных зданий, но и жилых домов.  Эксперты по фен-шуй советуют располагать фитостены в комнате, расположенной на восточной стороне (которая, согласно учению, являются зоной успеха) или в юго-восточной –  зоне земли и источнике женской энергии, отвечающей за стабильность в семье, любовь и взаимопонимание между супругами и детьми.

Тюльпаны и фен-шуй

Непридуманная история, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Кухня в стиле модерн
D&amp;A INTERIORS

Непридуманная история

D&A INTERIORS
D&amp;A INTERIORS
D&A INTERIORS

Символ удачи – тюльпаны наполнят комнату невероятно светлой энергетикой. Эти цветы весны в восточных сказках символизируют благополучие и процветание. У нас эти цветы, как правило, ассоциируются с праздником 8 марта, а в странах Азии прийти в гости с букетом тюльпанов означает искренне пожелать человеку как можно скорее достичь финансового успеха.

Куда не нужно ставить цветы по фен-шуй

Таунхаус в коттеджном поселке Артек, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Спальня в эклектичном стиле
Мастерская дизайна ЭГО

Таунхаус в коттеджном поселке Артек

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Единственное место, куда не стоит ставить ни тюльпаны, ни любые другие растения, это спальная комната.

Как известно, в ночное время цветы начинают поглощать кислород, что может спровоцировать бессонницу. Хотите верьте, хотите нет, но известные специалисты по фен-шуй в один голос утверждают, что энергетика большинства цветов может вмешаться в вашу личную жизнь и советуют воздержаться от декоративных растений в спальне.

Искуственные цветы и фен-шуй

дизайн интерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Кухня в стиле кантри
Бюро дизайна <q>Только счастье… </q>

дизайн интерьера

Бюро дизайна "Только счастье..."
Бюро дизайна <q>Только счастье… </q>
Бюро дизайна "Только счастье..."

В нашей культуре отношение к искусственным цветам скорее негативное, зато с точки зрения заядлых фен-шуистов и живые, и искусственные растения влияют на энергетику дома исключительно положительно. Разумеется, тем, кто рассматривает цветы как непрерывный генератор сильной и активной энергии, стоит держать в доме живые растения. При первых признаках увядания, важно не забыть заменить их на новые, поскольку чахлые растения забирают у помещения жизненную силу. 

Если вас часто не бывает дома и вас вполне устроит энергия меньшей интенсивности, делайте выбор в пользу искусственного букета, который будет стоять в квартире так долго, пока вам самим не захочется его сменить. Уж лучше искусственные цветы, чем живые, но засохшие – вот, такой вот парадокс.

Вечнозеленые декоративные растения

Оттенок Скандинавии, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Кухня в скандинавском стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Оттенок Скандинавии

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Комнатные растения помогают сбалансировать биополе человека, кроме того, они являются настоящими зелеными кондиционерами, безвозмездно очищающими дом от отрицательной энергии. Теневыносливые растения с ниспадающими стеблями лучше всего поставить на пол в темные уголки комнаты, пусть они дарят свою чудесную энергию уголкам квартиры, обделенным количеством естественного света.

Гортензия и фен-шуй

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Ванная в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Своим необычным названием этот цветок обязан принцессе Гортензии— сестре принца Священной Римской империи Карла-Генриха Нассау-Зигена. Из-за крупных и очень красивых соцветий гортензия является одним их самых любимых цветов садоводов. По теории фен-шуй она привносит в дом стабильность. Более того, гортензия является своего рода индикатором качества энергии, которой наполнен дом. Если в помещении преобладает хорошая энергетика, она дает обильную шапку цветов, а если энергетика плохая – цветет редко и выглядит хилой.

Полевые цветы

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль? Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль?

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Свежие полевые цветы укрепляют здоровье жителей дома. Они уменьшают частоту возникновения простуд и заболеваний верхних дыхательных путей. Держать полевые цветы в доме также рекомендуется всем тем, у кого имеются проблемы с кожей. С точки зрения фен-шуй полевые цветы излучают успокаивающую энергию и подойдут скорее внутренне беспокойным людям. Обладателям флегматичного темперамента советуем быть поосторожнее с фиалками и ромашками.

Ночевка в гигантском скворечнике

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо