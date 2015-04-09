Цветы для дома по фен шуй

Оформить свой интерьер по фен-шуй – это значит наполнить его гармонией. Цель этого древнего китайского учения заключается в непрерывном поиске благоприятной энергии, а это предполагает внимание к деталям и готовность вносить небольшие изменения.

Некоторое время назад мы писали о том, как оформить гостиную по фен-шуй, как правильно расставить мебель и подобрать цветовую гамму. Сегодня нам бы хотелось остановиться на особенной составляющей интерьера – живых цветах. Адепты фен-шуй утверждают, что при правильном выборе и расположении комнатных растений, позитивная энергия дома увеличится в разы.