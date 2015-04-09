Цветы для дома по фен шуй

Оформить свой интерьер по фен-шуй – это значит наполнить его гармонией. Цель этого древнего китайского учения заключается в непрерывном поиске благоприятной энергии, а это предполагает внимание к деталям и готовность вносить небольшие изменения.
Некоторое время назад мы писали о том, как оформить гостиную по фен-шуй, как правильно расставить мебель и подобрать цветовую гамму. Сегодня нам бы хотелось остановиться на особенной составляющей интерьера – живых цветах. Адепты фен-шуй утверждают, что при правильном выборе и расположении комнатных растений, позитивная энергия дома увеличится в разы.
Картины из живых растений или фитостены в последнее время все чаще появляются в интерьере не только общественных зданий, но и жилых домов. Эксперты по фен-шуй советуют располагать фитостены в комнате, расположенной на восточной стороне (которая, согласно учению, являются зоной успеха) или в юго-восточной – зоне земли и источнике женской энергии, отвечающей за стабильность в семье, любовь и взаимопонимание между супругами и детьми.
Символ удачи – тюльпаны наполнят комнату невероятно светлой энергетикой. Эти цветы весны в восточных сказках символизируют благополучие и процветание. У нас эти цветы, как правило, ассоциируются с праздником 8 марта, а в странах Азии прийти в гости с букетом тюльпанов означает искренне пожелать человеку как можно скорее достичь финансового успеха.
Единственное место, куда не стоит ставить ни тюльпаны, ни любые другие растения, это спальная комната.
Как известно, в ночное время цветы начинают поглощать кислород, что может спровоцировать бессонницу. Хотите верьте, хотите нет, но известные специалисты по фен-шуй в один голос утверждают, что энергетика большинства цветов может вмешаться в вашу личную жизнь и советуют воздержаться от декоративных растений в спальне.
В нашей культуре отношение к искусственным цветам скорее негативное, зато с точки зрения заядлых
фен-шуистов и живые, и искусственные растения влияют на энергетику дома исключительно положительно. Разумеется, тем, кто рассматривает цветы как непрерывный генератор сильной и активной энергии, стоит держать в доме живые растения. При первых признаках увядания, важно не забыть заменить их на новые, поскольку чахлые растения забирают у помещения жизненную силу.
Если вас часто не бывает дома и вас вполне устроит энергия меньшей интенсивности, делайте выбор в пользу искусственного букета, который будет стоять в квартире так долго, пока вам самим не захочется его сменить. Уж лучше искусственные цветы, чем живые, но засохшие – вот, такой вот парадокс.
Комнатные растения помогают сбалансировать биополе человека, кроме того, они являются настоящими
зелеными кондиционерами, безвозмездно очищающими дом от отрицательной энергии. Теневыносливые растения с ниспадающими стеблями лучше всего поставить на пол в темные уголки комнаты, пусть они дарят свою чудесную энергию уголкам квартиры, обделенным количеством естественного света.
Своим необычным названием этот цветок обязан принцессе Гортензии— сестре принца Священной Римской империи Карла-Генриха Нассау-Зигена. Из-за крупных и очень красивых соцветий гортензия является одним их самых любимых цветов садоводов. По теории фен-шуй она привносит в дом стабильность. Более того, гортензия является своего рода индикатором качества энергии, которой наполнен дом. Если в помещении преобладает хорошая энергетика, она дает обильную шапку цветов, а если энергетика плохая – цветет редко и выглядит хилой.
Свежие полевые цветы укрепляют здоровье жителей дома. Они уменьшают частоту возникновения простуд и заболеваний верхних дыхательных путей. Держать полевые цветы в доме также рекомендуется всем тем, у кого имеются проблемы с кожей. С точки зрения фен-шуй полевые цветы излучают успокаивающую энергию и подойдут скорее внутренне беспокойным людям. Обладателям флегматичного темперамента советуем быть поосторожнее с фиалками и ромашками.