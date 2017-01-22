В поисках вдохновения для создания идеальной гостиной

Наша новая книга идей предназначена для читателей, ищущих вдохновение в образах стильных и современных гостиных комнатах.

Гостиная – это место отдыха в кругу всей семьи и приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома и настроение интерьеров. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к обустройству гостиной или салона, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики зависит очень многое. Мебель подбирается с учетом того, что кажется вам наиболее комфортным и близким по духу. Итак, давайте посмотрим, что приготовили дизайнеры интерьера homify для наших читателей.