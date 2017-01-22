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В поисках вдохновения для создания идеальной гостиной

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PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
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Наша новая книга идей предназначена для читателей, ищущих вдохновение в образах стильных и современных гостиных комнатах.

Гостиная – это место отдыха в кругу всей семьи и приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома и настроение интерьеров. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к обустройству гостиной или салона, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики зависит очень многое. Мебель подбирается с учетом того, что кажется вам наиболее комфортным и близким по духу. Итак, давайте посмотрим, что приготовили дизайнеры интерьера homify для наших читателей.

1. Гармония во всем

E2 LIVING ROOM arQing Гостиная в стиле минимализм
arQing

E2 LIVING ROOM

arQing
arQing
arQing

Гармония в интерьере гостиной располагает к полноценному и приятному общению в кругу друзей и членов семьи. Для создания органичной обстановки дизайнеры интерьера рекомендуют использовать светлую и мягкую палитру. Не стоит забывать и про декор: гостиная украшается разнообразными элементами, которые призваны расставлять аккуратные акценты и подчеркивать красоту помещения. Что-то будет напоминать об отдыхе за границей, а что-то приведет в восторг ваших друзей, которые придут в гости!

2. В пастельных тонах

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging Гостиная в стиле модерн
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

Пастельными считаются любые чистые цвета, разбавленные белым пигментом. Их оттенки варьируются от полупрозрачных до достаточно насыщенных. Пастельные цвета хорошо смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство. В таких помещениях великолепно смотрятся цветы в элегантных вазах.

3. Зеркальный журнальный столик

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Ни один интерьер гостиной невозможно представить без журнального столика: он играет большую роль в интерьере, занимая центральное положение в комнате. Может быть непросто найти идеальный вариант, который бы вписывался в общий стиль помещения, однако наши специалисты готовы дать вам еще больше практичных советов.

4. Эстетика контраста

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

Практически любая комната нуждается в акцентах. Если общий дизайн гостиной выглядит слишком стерильно, не бойтесь привнести в него толику оригинальности. Аккуратное сочетание контрастирующих предметов мебели или аксессуаров станет «изюминкой» комнаты. Положите на диван пару подушек из такой же ткани, что и шторы, подберите такого же оттенка другие предметы декора или мебели. Вуаля! Все очень просто.

5. Современная мебель

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas Гостиная в стиле модерн
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

Современные интерьеры чаще всего характеризуется функциональностью, лаконичностью и практичностью, поэтому все лишние предметы должны быть полностью исключены. От старых и поломанных вещей также лучше избавиться. Если у вас нет возможности или желания обновить мебельный гарнитур, возможно, пора задуматься о новой диванной обивке или пошиве элегантных чехлов из качественных материалов?

6. Освещение имеет вес

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С помощью освещения достигается зонирование пространства. Вы можете использовать встроенные лампы в шкафах или установить торшеры помимо основного светового решения. Позаботьтесь о правильном световом сценарии, который поможет создать комфортную атмосферу в любое время суток.

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7. Божественная лестница

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Гостиная в рустикальном стиле Кирпичи Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Лестница в гостиной является неотъемлемой частью интерьера. Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль.

8. Чистота форм

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Гостиная в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Чрезмерная лаконичность и техничность, а также гармония в сочетании света и пространства, цвета и формы предметов, идеальных пропорций и функционально использованного пространства, формируют атмосферу уюта и изысканности. В дизайне этой комнаты нас завораживают чистые цвета и фактурные материалы.

9. Концептуальный интерьер

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Строгая концепция, построенная на контрастных сочетаниях черного и белого, а также органичной симметрии, выглядит элегантно, роскошно и производит сильное впечатление. Дизайнерами интерьера достигнут эффект нахождения в полете и невесомости.

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