В поисках вдохновения для создания идеальной гостиной

Наша новая книга идей предназначена для читателей, ищущих вдохновение в образах стильных и современных гостиных комнатах.
Гостиная – это место отдыха в кругу всей семьи и приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома и настроение интерьеров. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к обустройству гостиной или салона, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики зависит очень многое. Мебель подбирается с учетом того, что кажется вам наиболее комфортным и близким по духу. Итак, давайте посмотрим, что приготовили дизайнеры интерьера homify для наших читателей.
Гармония в интерьере гостиной располагает к полноценному и приятному общению в кругу друзей и членов семьи. Для создания органичной обстановки дизайнеры интерьера рекомендуют использовать светлую и мягкую палитру. Не стоит забывать и про декор: гостиная украшается разнообразными элементами, которые призваны расставлять аккуратные акценты и подчеркивать красоту помещения. Что-то будет напоминать об отдыхе за границей, а что-то приведет в восторг ваших друзей, которые придут в гости!
Пастельными считаются любые чистые цвета, разбавленные белым пигментом. Их оттенки варьируются от полупрозрачных до достаточно насыщенных. Пастельные цвета хорошо смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство. В таких помещениях великолепно смотрятся цветы в элегантных вазах.
Ни один интерьер гостиной невозможно представить без журнального столика: он играет большую роль в интерьере, занимая центральное положение в комнате. Может быть непросто найти идеальный вариант, который бы вписывался в общий стиль помещения, однако наши специалисты готовы дать вам еще больше практичных советов.
Практически любая комната нуждается в акцентах. Если общий дизайн гостиной выглядит слишком стерильно, не бойтесь привнести в него толику оригинальности. Аккуратное сочетание контрастирующих предметов мебели или аксессуаров станет «изюминкой» комнаты. Положите на диван пару подушек из такой же ткани, что и шторы, подберите такого же оттенка другие предметы декора или мебели. Вуаля! Все очень просто.
Современные интерьеры чаще всего характеризуется функциональностью, лаконичностью и практичностью, поэтому все лишние предметы должны быть полностью исключены. От старых и поломанных вещей также лучше избавиться. Если у вас нет возможности или желания обновить мебельный гарнитур, возможно, пора задуматься о новой диванной обивке или пошиве элегантных чехлов из качественных материалов?
С помощью освещения достигается зонирование пространства. Вы можете использовать встроенные лампы в шкафах или установить торшеры помимо основного светового решения. Позаботьтесь о правильном световом сценарии, который поможет создать комфортную атмосферу в любое время суток.
Лестница в гостиной является неотъемлемой частью интерьера. Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль.
Чрезмерная лаконичность и техничность, а также гармония в сочетании света и пространства, цвета и формы предметов, идеальных пропорций и функционально использованного пространства, формируют атмосферу уюта и изысканности. В дизайне этой комнаты нас завораживают чистые цвета и фактурные материалы.
Строгая концепция, построенная на контрастных сочетаниях черного и белого, а также органичной симметрии, выглядит элегантно, роскошно и производит сильное впечатление. Дизайнерами интерьера достигнут эффект нахождения в полете и невесомости.