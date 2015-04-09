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Ночевка в гигантском скворечнике

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Vogelhuisje om in te slapen, De Vreemde Vogel De Vreemde Vogel Конференц-центры в стиле модерн
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Архитекторы – люди творческие, а значит время от времени позволяют себе отвлечься от серьезных проектов и смастерить нечто из ряда вон выходящее. Молодые голландские зодчие решили удивить весь мир и возвели в одном из городских парков гостиничные домики со всеми удобствами в виде гигантских скворечников.

Скворечник XXL

Vogelhuisje om in te slapen, De Vreemde Vogel De Vreemde Vogel Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
De Vreemde Vogel

De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel

Слегка абсурдная на первый взгляд идея при ближайшем рассмотрении кажется не такой уж и безнадежной. От постояльцев у хозяев гостиницы нет отбоя. Здесь останавливаются те, кто хочет провести выходные на природе, но ночевкам в палатках предпочитают комфорт и благоустроенность. В гостиничном комплексе под названием Странная птица работает заботливый и любезный обслуживающий персонал, который поддерживает в скворечниках чистоту и кормит постояльцев чудесным завтраком туриста.

Птичкин домик со всеми удобствами

Vogelhuisje om in te slapen, De Vreemde Vogel De Vreemde Vogel Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
De Vreemde Vogel

De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel

Во все скворечники проведено центральное отопление, для жаркой поры года предусмотрены кондиционеры, при желании гости могут воспользоваться безлимитным интернетом. Душевая кабинка и туалет расположены в отдельной пристройке, которую вы можете видеть на фото. 

Скворечники, как и полагается, время от времени посещаются птицами. Только живут пернатые не внутри, а снаружи. Для этого архитекторы установили специальную металлическую жердочку, на которой с запасом поместится целое птичье семейство.

Интерьер скворечника

Vogelhuisje om in te slapen, De Vreemde Vogel De Vreemde Vogel Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
De Vreemde Vogel

De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel

В это непросто поверить, но в таком маленьком домике легко поместятся четыре человека. На первом этаже стоит двуспальная кровать, а на втором расположились две небольшие одноместные кушетки. Атмосфера парковой природы окружает гостей и внутри скворечника. Деревянная отделка стен, фотообои с изображением тонких березок и изображения птичек на декоративных подушках.  

Большую половину входной двери занимает прозрачное стекло, благодаря чему постояльцы могут сразу после пробуждения любоваться чудесным видом на зеленый парк. Администрация гостиницы-скворечника позаботилась о безопасности гостей. На территории парка постоянно дежурит строгая охрана.

Вид со второго этажа

Vogelhuisje om in te slapen, De Vreemde Vogel De Vreemde Vogel Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
De Vreemde Vogel

De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel
De Vreemde Vogel

Металлическая лестница ведет нас на второй этаж. Отсюда мы можем рассмотреть интерьер скворечника с высоты птичьего полета. Кажется, здесь есть все необходимое для комфортной жизни – удобный диван, письменный стол, украшенный наклейками с птичками и даже проигрыватель.  Тогда добро пожаловать во Влардинген – маленький городок на юго-западе Нидерландов, в одном из парков которого вам представится уникальная возможность пожить настоящей птичьей жизнью.

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Как вам такая идея, пожить пару дней в настоящем скворечнике? 

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