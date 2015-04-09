Ночевка в гигантском скворечнике

Во все скворечники проведено центральное отопление, для жаркой поры года предусмотрены кондиционеры, при желании гости могут воспользоваться безлимитным интернетом. Душевая кабинка и туалет расположены в отдельной пристройке, которую вы можете видеть на фото.

Скворечники, как и полагается, время от времени посещаются птицами. Только живут пернатые не внутри, а снаружи. Для этого архитекторы установили специальную металлическую жердочку, на которой с запасом поместится целое птичье семейство.