Ночевка в гигантском скворечнике

Архитекторы – люди творческие, а значит время от времени позволяют себе отвлечься от серьезных проектов и
смастерить нечто из ряда вон выходящее. Молодые голландские зодчие решили удивить весь мир и возвели в одном из городских парков гостиничные домики со всеми удобствами в виде гигантских скворечников.
Слегка абсурдная на первый взгляд идея при ближайшем рассмотрении кажется не такой уж и безнадежной. От постояльцев у хозяев гостиницы нет отбоя. Здесь останавливаются те, кто хочет провести выходные на природе, но ночевкам в палатках предпочитают комфорт и благоустроенность. В гостиничном комплексе под названием
Странная птица работает заботливый и любезный обслуживающий персонал, который поддерживает в
скворечниках чистоту и кормит постояльцев чудесным завтраком туриста.
Во все скворечники проведено центральное отопление, для жаркой поры года предусмотрены кондиционеры, при желании гости могут воспользоваться безлимитным интернетом. Душевая кабинка и туалет расположены в отдельной пристройке, которую вы можете видеть на фото.
Скворечники, как и полагается, время от времени посещаются птицами. Только живут пернатые не внутри, а снаружи. Для этого архитекторы установили специальную металлическую жердочку, на которой с запасом поместится целое птичье семейство.
В это непросто поверить, но в таком маленьком домике легко поместятся четыре человека. На первом этаже стоит двуспальная кровать, а на втором расположились две небольшие одноместные кушетки. Атмосфера парковой природы окружает гостей и внутри скворечника. Деревянная отделка стен, фотообои с изображением тонких березок и изображения птичек на декоративных подушках.
Большую половину входной двери занимает прозрачное стекло, благодаря чему постояльцы могут сразу после пробуждения любоваться чудесным видом на зеленый парк. Администрация гостиницы-скворечника позаботилась о безопасности гостей. На территории парка постоянно дежурит строгая охрана.
Металлическая лестница ведет нас на второй этаж. Отсюда мы можем рассмотреть интерьер скворечника с высоты птичьего полета. Кажется, здесь есть все необходимое для комфортной жизни – удобный диван, письменный стол, украшенный наклейками с птичками и даже проигрыватель. Тогда добро пожаловать во Влардинген – маленький городок на юго-западе Нидерландов, в одном из парков которого вам представится уникальная возможность пожить настоящей птичьей жизнью.