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10 оригинальных идей декора стен

Перла Вереника Перла Вереника
Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
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Есть множество приемов обновления интерьера: иногда достаточно передвинуть мебель, сменить шторы или ковер в комнате, добавить ярких аксессуаров. Но, самый эффектный, пожалуй способ – это изменить цвет стен в комнате. Конечно, сам способ не нов и достаточно прост, но мы можем вам предложить совершенно нестандартные варианты оформления стен, из которых вы сможете выбрать нечто оригинальное и гармоничное для своего интерьера. 

1. Отделка в стиле металлик

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Столовая комната в стиле модерн Фанера Многоцветный
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Поклейка обоев – один из самых простых способов обновления интерьера, а если вы поэкспериментируете с текстурами, то сможете сделать стиль комнаты более динамичным. Комбинация обоев с металлизированными узорами и подсветки – яркий и элегантный элемент декора. 

2. Настенные панели

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Дома в стиле модерн Фанера Бежевый
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Современные материалы позволяют сделать обновление декора стен максимально простым и быстрым. С помощью готовых настенных панелей вы можете комбинировать различные оттенки и текстуры, использовать встроенную подсветку и создавать целостный интерьер.

3. Супер-герои – вам в помощь

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Спальня в стиле модерн Полиэстер Металлический / Серебристый
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Сделать комнату подростка настоящим воплощением его мечты вам помогут фотообои с изображениями любимых героев. Гигантские фигуры и футуристичный фон создадут интерьер молодежный и яркий, наполненный энергией и динамичностью.

4. Узоры, узоры

homify ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Еще одно достоинство обоев – разнообразные сочетания узоров, которые вы можете использовать в своем интерьере. Однотонные стены в комнате сочетайте с нейтральным узором, добавляйте яркие акценты – и композиция будет живой и насыщенной, индивидуальной и уютной.

5. Создаем визуальные акценты

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers Медиа комнатаЭлектронные приборы
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

Интересный эффект в плане преображения привычного интерьера дает добавление акцентных поверхностей, которые будут притягивать внимание. Например, разместив яркую полосу обоев на стене за телевизором, вы сделаете композицию пространства более четкой и упорядоченной. 

6. Элементы природы на стенах

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Вертикальный сад – изящное и практичное украшение интерьера, он занимает минимум места, но дарит вашей комнате ощущение естественности и свежести.

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7. Текстурное покрытие с помощью краски

Cozy House, Intraspace Intraspace Спальня в классическом стиле
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

Даже обычная покрашенная стена может стать намного интереснее, если вы добавите немного фантазии и разнообразия. При покраске стен поэкспериментируйте с текстурами, наносите краску рельефной губкой легкими круговыми движениями, создавая ненавязчивый узор.

8. Натуральные материалы

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Кухня в классическом стиле
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Панели из дерева или камня для отделки стен – классический и респектабельный вариант декора, придающий интерьеру весомость, богатство текстур и оттенков.

9. 3D узоры

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Если вы хотите создать интерьер яркий и авангардный, панели с 3D текстурой или узором помогут вам осуществить такой проект легко и без лишних затрат. Дополнительную эффектность такому настенному покрытию придаст продуманная система подсветки, подчеркивающая детали узоров.

10. Визуальные эффекты

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в классическом стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Детали в ретро-стилистике, винтажные панели и романтичный декор стен из тонких драпировок – попробуйте использовать самые неожиданные элементы. 

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