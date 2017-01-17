10 оригинальных идей декора стен

Есть множество приемов обновления интерьера: иногда достаточно передвинуть мебель, сменить шторы или ковер в комнате, добавить ярких аксессуаров. Но, самый эффектный, пожалуй способ – это изменить цвет стен в комнате. Конечно, сам способ не нов и достаточно прост, но мы можем вам предложить совершенно нестандартные варианты оформления стен, из которых вы сможете выбрать нечто оригинальное и гармоничное для своего интерьера.