10 оригинальных идей декора стен

Есть множество приемов обновления интерьера: иногда достаточно передвинуть мебель, сменить шторы или ковер в комнате, добавить ярких аксессуаров. Но, самый эффектный, пожалуй способ – это изменить цвет стен в комнате. Конечно, сам способ не нов и достаточно прост, но мы можем вам предложить совершенно нестандартные варианты оформления стен, из которых вы сможете выбрать нечто оригинальное и гармоничное для своего интерьера.
металлик
Поклейка обоев – один из самых простых способов обновления интерьера, а если вы поэкспериментируете с текстурами, то сможете сделать стиль комнаты более динамичным. Комбинация обоев с металлизированными узорами и подсветки – яркий и элегантный элемент декора.
Современные материалы позволяют сделать обновление декора стен максимально простым и быстрым. С помощью готовых настенных панелей вы можете комбинировать различные оттенки и текстуры, использовать встроенную подсветку и создавать целостный интерьер.
Сделать комнату подростка настоящим воплощением его мечты вам помогут фотообои с изображениями любимых героев. Гигантские фигуры и футуристичный фон создадут интерьер молодежный и яркий, наполненный энергией и динамичностью.
Еще одно достоинство обоев – разнообразные сочетания узоров, которые вы можете использовать в своем интерьере. Однотонные стены в комнате сочетайте с нейтральным узором, добавляйте яркие акценты – и композиция будет живой и насыщенной, индивидуальной и уютной.
Интересный эффект в плане преображения привычного интерьера дает добавление акцентных поверхностей, которые будут притягивать внимание. Например, разместив яркую полосу обоев на стене за телевизором, вы сделаете композицию пространства более четкой и упорядоченной.
Вертикальный сад – изящное и практичное украшение интерьера, он занимает минимум места, но дарит вашей комнате ощущение естественности и свежести.
Даже обычная покрашенная стена может стать намного интереснее, если вы добавите немного фантазии и разнообразия. При покраске стен поэкспериментируйте с текстурами, наносите краску рельефной губкой легкими круговыми движениями, создавая ненавязчивый узор.
Панели из дерева или камня для отделки стен – классический и респектабельный вариант декора, придающий интерьеру весомость, богатство текстур и оттенков.
Если вы хотите создать интерьер яркий и авангардный, панели с 3D текстурой или узором помогут вам осуществить такой проект легко и без лишних затрат. Дополнительную эффектность такому настенному покрытию придаст продуманная система подсветки, подчеркивающая детали узоров.
Детали в ретро-стилистике, винтажные панели и романтичный декор стен из тонких драпировок – попробуйте использовать самые неожиданные элементы.