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8 ошибок, которых нужно избегать при оформлении интерьера

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
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Сложно создать совершенный дизайн, и, конечно же, не всегда удается избежать ошибок при проектировании и декорировании. Тем не менее, если вы ознакомитесь с основными из них, то сможете не допустить ошибок в будущем дизайне. Давайте рассмотрим их!

1. Игнорирование пространства в комнате

home staging - Reihenhaus zum Verkauf, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA Гостиная в классическом стиле
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Пространство может быть просто проглочено большой мебелью.

2. Обращение за советом к друзьям

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Таким образом, вы получите представление об их вкусе, а не воплотите ваш. Будьте уверенны в своем собственном стиле!

3. Отсутствие баланса минимализма

Master Bedroom White Linen Interiors Ltd Спальня в эклектичном стиле
White Linen Interiors Ltd

Master Bedroom

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

Чтобы избежать этого, посмотрите, не скоплены ли все вещи в одной комнате? Оставьте только то, что действительно используете.

4. Отсутствие координационного центра в комнате

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Без этого комната будет неструктурированной и хаотичной.

5. Подбор постельного белья к цвету стен

Tropical Night silk bed linen homify Спальная комната Текстиль Шелк Фиолетовый / Лиловый tropical,jungle,aubergine,pewter,dramatic,bold,bed linen,silk,jacquard
homify

Tropical Night silk bed linen

homify
homify
homify

Это плохая идея по мнению дизайнеров, один тон может удручать, поэтому лучше поиграйте с цветами.

6. Подбирайте сочетающийся материал

Living Room | Punggol Field Honeywerkz Гостиная в стиле минимализм
Honeywerkz

Living Room | Punggol Field

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

Ваш дом будет иметь унылый вид, если нет хорошего сочетания.

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7. Много беспорядка в небольших пространствах

Small room Madame Ant Стены и пол в стиле минимализм
Madame Ant

Small room

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

Хаос делает комнату визуально еще меньше.

8. Стена полна картин

TILLSAMMANS prints Studio Lisa Bengtsson Произведения искусстваКартины и принты
Studio Lisa Bengtsson

TILLSAMMANS prints

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

Стена со слишком большим количеством кадров будет отвлекать внимание от всего остального в комнате.

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