8 ошибок, которых нужно избегать при оформлении интерьера

Сложно создать совершенный дизайн, и, конечно же, не всегда удается избежать ошибок при проектировании и декорировании. Тем не менее, если вы ознакомитесь с основными из них, то сможете не допустить ошибок в будущем дизайне. Давайте рассмотрим их!