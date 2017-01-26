8 ошибок, которых нужно избегать при оформлении интерьера

Сложно создать совершенный дизайн, и, конечно же, не всегда удается избежать ошибок при проектировании и декорировании. Тем не менее, если вы ознакомитесь с основными из них, то сможете не допустить ошибок в будущем дизайне. Давайте рассмотрим их!
Пространство может быть просто проглочено большой мебелью.
Таким образом, вы получите представление об их вкусе, а не воплотите ваш. Будьте уверенны в своем собственном стиле!
Чтобы избежать этого, посмотрите, не скоплены ли все вещи в одной комнате? Оставьте только то, что действительно используете.
Без этого комната будет неструктурированной и хаотичной.
Это плохая идея по мнению дизайнеров, один тон может удручать, поэтому лучше поиграйте с цветами.
Ваш дом будет иметь унылый вид, если нет хорошего сочетания.
Хаос делает комнату визуально еще меньше.
Стена со слишком большим количеством кадров будет отвлекать внимание от всего остального в комнате.