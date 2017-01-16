Современный дом в лесу

Этот современный дом, расположен в лесу на берегу прекрасного озера. Архитектура и интерьеры проекта таковы, что вы можете наслаждаться умопомрачительными видами в любую погоду, из любого уголка дома. Стильная и естественная обстановка дома – прекрасное дополнение к окружающему великолепию соснового леса.
Этот деревянный дом на фоне неба и леса издалека смотрится как простая и уютная хижина, но вблизи – вы увидите совершенно другую картину.
Жить в доме в лесу и не иметь возможности отдохнуть летом на природе? Конечно, это недопустимо! Роскошный балкон с широким навесом – отличное место для пикника и тихого вечера в кругу друзей.
Интересная деталь этого холла – высокий наклонный потолок с отделкой деревянными досками и серый камень стен. Такое сочетание сразу дает нам понять – интерьер этого дома далек от шаблонов и обладает своим безупречным стилем.
Главное украшение этой гостиной – даже не предметы интерьера, а неповторимое ощущение свободы и естественности, сочетание защищенности и тепла деревянных конструкций и простора прозрачных панорам окон.
Деревянный пол комнат плавно переходит в деревянную террасу за окнами, пространство разделяют лишь раздвижные стеклянные панели. При этом и высота потолков сделана такой, что воздух окружает повсюду.
Кухонный комплекс весьма практичен. Здесь присутствуют и шкафы вдоль стены, и обширный кухонный остров, который также можно использовать в качестве обеденного стола.
Бесподобен и интерьер спальни… Что может быть более романтичным и умиротворяющим, чем засыпать и просыпаться с видом на лес, озеро и бескрайнее небо.
TOP-10 коттеджей с панорамным остеклением – здесь вы сможете увидеть еще больше таких прекрасных проектов.
Ванная комната оформлена лаконично, но с элементами рустикального стиля, придающими интерьеру домашний уют.