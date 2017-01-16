Современный дом в лесу

Бесподобен и интерьер спальни… Что может быть более романтичным и умиротворяющим, чем засыпать и просыпаться с видом на лес, озеро и бескрайнее небо.

TOP-10 коттеджей с панорамным остеклением – здесь вы сможете увидеть еще больше таких прекрасных проектов.