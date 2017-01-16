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Современный дом в лесу

Перла Вереника Перла Вереника
homify Спальня в стиле модерн
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Этот современный дом, расположен в лесу на берегу прекрасного озера. Архитектура и интерьеры проекта таковы, что вы можете наслаждаться умопомрачительными видами в любую погоду, из любого уголка дома. Стильная и естественная обстановка дома – прекрасное дополнение к окружающему великолепию соснового леса. 

На пригорке в лесу

homify Дома в стиле модерн
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Этот деревянный дом на фоне неба и леса издалека смотрится как простая и уютная хижина, но вблизи – вы увидите совершенно другую картину. 

Балкон для отдыха

homify Балкон и терраса в стиле модерн
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homify
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Жить в доме в лесу и не иметь возможности отдохнуть летом на природе? Конечно, это недопустимо! Роскошный балкон с широким навесом –  отличное место для пикника и тихого вечера в кругу друзей. 

Вход в дом

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересная деталь этого холла – высокий наклонный потолок с отделкой деревянными досками и серый камень стен. Такое сочетание сразу дает нам понять – интерьер этого дома далек от шаблонов и обладает своим безупречным стилем. 

Открытое пространство гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главное украшение этой гостиной – даже не предметы интерьера, а неповторимое ощущение свободы и естественности, сочетание защищенности и тепла деревянных конструкций и простора прозрачных панорам окон. 

Столовая у окна

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Деревянный пол комнат плавно переходит в деревянную террасу за окнами, пространство разделяют лишь раздвижные стеклянные панели. При этом и высота потолков сделана такой, что воздух окружает повсюду. 

Кухня с печью

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Изюминка интерьера кухни – печь, оформленная серым камнем. 

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Практичная планировка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухонный комплекс весьма практичен. Здесь присутствуют и шкафы вдоль стены, и обширный кухонный остров, который также можно использовать в качестве обеденного стола. 

Великолепная спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бесподобен и интерьер спальни… Что может быть более романтичным и умиротворяющим, чем засыпать и просыпаться с видом на лес, озеро и бескрайнее небо. 

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Интерьер ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната оформлена лаконично, но с элементами  рустикального стиля, придающими интерьеру домашний уют.

Безупречный вид на озеро из окон дома

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

И напоследок – дивный вид на озеро, который открывается жителям этого дома из каждого окошка.

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