Фундамент – это та часть дома, на которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит
на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто случается так, что фундамент разрушается быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дал усадку?
Если на нем проявились только трещины и нет оснований волноваться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не следует без особых оснований обращаться с серьезным мерам по укреплению фундамента. Этим вы можете только усугубить положение. В случае же появления трещин достаточно будет просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая небрежность грозит обрушением части или даже всего строения.
В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента при помощи нескольких простых рекомендаций.
Для быстрой и эффективной ликвидации деформации фундамента следует прежде всего выяснить причины. При этом следует учитывать, что если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания. Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части.
Фундамент – неотъемлемая часть любого качественного жилого помещения и от него зависит надежность и безопасность вашего дома. Как мы уже упоминали, со временем под воздействием внешней среды происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров фундамента и потеря объема при определенных условиях.
Чаще всего фундамент проседает по следующим причинам:
несоблюдение строительных нормативов;
несоответствующий тип фундамента зданию;
нарушение функции гидроизоляции;
схождение грунта.
Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.
Как и в любой другой сфере предотвратить проблему гораздо проще, чем ее исправлять. Для предотвращения проседания фундамента стоит обратить внимание на состав почвы и ее прочность. Чтобы предотвратить провал грунта под фундаментом, следует заранее улучшить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент.
Еще один фактор, способствующй проседанию фундамента – выбор непрочных материалов для строительства фундамента или таких, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под действием внешних факторов, что особенно относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором. Пропитывание фундамента влагой и ее замерзание оказывают чрезвычайно деструктивную функцию на фундамент. Избежать серьезных последствий можно, перенеся основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего следует заменить конструкцию на более прочную.
Somewhere in forest
Для избежания проседания фундамента из-за его недостаточной влагоустойчивости, следует осмотреть поверхность на наличие трещин или вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части. Заметив такого рода недостатки, стоит немедленно приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.
Что же делать, если фундамент все же дал усадку? Существует множество различных технологий для укрепления фундамента здания. Все они отличаются в зависимости от состояния здания, особенностей конструкции, типа почвы и реконструктивных данных. Если разрушение и усадка фундамента находится на начальном этапе, можно обойтись простым заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.
Для того, чтобы усилить старый фундамент следует залить новое основание. При этом эффект будет весьма ощутимый. Для этого следует сделать прокоп вдоль всех стен на полметра глубже старого основания. В нем возводится опалубка, а потом происходит заливка бетоном. Перед этим необходимо произвести очистку и ликвидировать все трещины и прочие дефекты. Для более прочного соединения между старой и новой частями фундамента необходимо вдоль всей стены разместить арматурные стержни через равные промежутки около 30 см.
Иногда усадка дома происходит неравномерно, только с одной стороны. В этом случае участок на накрененной стороне делится вдоль стены несколько частей, длиной около 2 метров каждая. После этого выкапывается канава для первой части. При этом она должна быть ниже старого основания и больше по ширине (или же равна) старому фундаменту. После этого следует просверлить отверстия для арматурных стержней, а также произвести штрабление для увеличения площади соприкосновения. Далее стержни старого фундамента связываются с новым каркасом, происходит постановка опалубки, а также заливка бетоном первой части. Когда прочность бетона достигнет процентов 70, можно приступать за следующую часть и так по аналогии вдоль всей стены. В завершении делается выпуск стержней арматуры из каждой части и связывают их между собой.
Если фундамент дал усадку, рекомендуется его усилить и не пускать дело на самотек. При этом выбор технологии усиления фундамента зависит от нескольких факторов, таких как состояние здания, возможностей для его последующей реконструкции, особенностей конструкции здания и состояния грунта. Во-первых, ограничьтесь заделкой трещин цементным раствором, если они незначительные и усадка фундамента прекратилась. Если же усадка большая, следует устранить не только последствия, но и причины появления усадки. Если причина усадки фундамента – вымывание грунта, при налиции специального оборудования прибегают к технологии закачивания цементного раствора в образовавшиеся пустоты под высоким давлением, которое заполняет их, пропитывает грунт и уплотняет его. Кроме того, такая технология позволяет изолировать фундамент от действия влаги.
Ленточный фундамент хорошо поддается работам по его укреплению. Начните с нейтрализации действия грунтовых вод. Для этого в выбранном месте вдоль накрененной стены дома проройте траншею такой глубины, чтобы самая нижняя точка деформированной основы располагалась примерно на метр выше нее. Ширина рва может равняться ширине старого фундамента или быть чуть шире. Проделайте в старом фундаменте отверстия под арматуру, сделайте для фундамента новую опалубку, изготовьте металлический каркас и сцепите его с арматурой, вставленной в старый фундамент. После соединения нового и старого фундаментов в единое целое залейте всю конструкцию бетоном. Раствор проникнет в отверстия фундамента и надежно прихватит находящиеся в нем куски арматуры. Дождитесь, когда раствор затвердеет. Закопайте отремонтированный участок и переходите к следующему отрезку. При этом обратите внимание, что не рекомендуется выполнять работы сразу по всему периметру дома, а последовательно, бетонируя участки длиной примерно по два метра. Старайтесь вести работы как можно быстрее, не допуская длительных простоев и перерывов. Если фундамент будет долго простаивать в открытом виде, дом начнет проседать.
Трещина на бетонном основании Чтобы по максимуму себя обезопасить в данном вопросе, нужно произвести деформационные швы, которые позволят значительно повысить устойчивость к температурным перепадам. С их помощью также сокращается нагрузка на саму конструкцию. Технология создания подобных швов заключается в следующем: В кладке кирпичей нужно сделать определенный разрез.Загерметизировать его специальным изоляционным материалом.