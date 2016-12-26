Фундамент – это та часть дома, на которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто случается так, что фундамент разрушается быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дал усадку?

Если на нем проявились только трещины и нет оснований волноваться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не следует без особых оснований обращаться с серьезным мерам по укреплению фундамента. Этим вы можете только усугубить положение. В случае же появления трещин достаточно будет просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая небрежность грозит обрушением части или даже всего строения.

В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента при помощи нескольких простых рекомендаций.