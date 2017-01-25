15 умных идей для небольшой спальни, которые вам захочется скопировать

Всем нам известно, насколько важна спальня! Это та часть дома, где мы проводим большую часть своего времени, расслабляясь с хорошей книгой, наслаждаясь сном и компанией близкого человека. Это должен быть маленький оазис – приватный и позитивный.

Если спальня небольшая, то грамотно организовать ее пространство не так просто. Но, к счастью, есть несколько проверенных способов, как достичь этого без особых финансовых и временных затрат. Сегодня мы расскажем вам о 15 простых, но действенных приемах на этом пути. Это наработки ведущих дизайнеров, которые действительно знают то, что делают! Итак, поехали!