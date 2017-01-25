15 умных идей для небольшой спальни, которые вам захочется скопировать

Всем нам известно, насколько важна спальня! Это та часть дома, где мы проводим большую часть своего времени, расслабляясь с хорошей книгой, наслаждаясь сном и компанией близкого человека. Это должен быть маленький оазис – приватный и позитивный.
Если спальня небольшая, то грамотно организовать ее пространство не так просто. Но, к счастью, есть несколько проверенных способов, как достичь этого без особых финансовых и временных затрат. Сегодня мы расскажем вам о 15 простых, но действенных приемах на этом пути. Это наработки ведущих дизайнеров, которые действительно знают то, что делают! Итак, поехали!
Эта спальня является прекрасным примером того, как маленькое пространство сделать красивым и функциональным. Главное в ее дизайне то, что комнату наполняют только самые необходимые предметы. К тому же, минималистичный дизайн в пастельных тонах – неоспоримый тренд современности.
Повесьте в своей спальне большое зеркало, чтобы создать ощущение глубины и визуально увеличить пространство. Вы сразу же заметите, как преобразилась комната.
В маленькой спальне всегда непросто найти место для хранения различных вещей. Если не хватает пространства для вместительного шкафа – повесьте гардины, как показано на фото. Это не только оригинально, но и очень практично.
Один из способов, чтобы мгновенно расширить пространство маленькой спальни – наполнить ее светом. Старайтесь отдавать предпочтение максимальному количеству естественных лучей. В этом вам помогут большие окна и балкон. А если вы живете в частном доме – сделайте на потолке дополнительные прозрачные люки.
Обратитесь к специалистам, которые сделают для вашей спальни максимально функциональную мебель. Здесь важно грамотно использовать каждый сантиметр, поэтому индивидуальный заказ – это правильный выбор для небольшой комнаты! Посмотрите на фото, как это может быть реализовано.
Добавить на стену в спальне картину или несколько красочных подушек на кровать – они станут центром пространства. Такие предметы не только украсят комнату, но и отвлекут внимание от ее крошечного размера.
В борьбе за сантиметры в маленькой спальне нужно обязательно использовать пространство под кроватью для ящиков. Это простой и удобный способ для хранения одежды, обуви и других предметов.
Еще одна полезная идея – раскладная кровать для спальни, которую можно легко спрятать в нишу на стене или шкаф. Перед сном она моментально превращается в удобное место для отдыха.
Шкаф-купе позволяет компактно организовать хранение вещей в небольшой спальне. Такая мебель проектируется с учетом параметров вашей комнаты, быстро монтируется и может иметь любой дизайн.
Покраска одной из стен вашей спальни в яркий цвет – еще один проверенный прием для визуального изменения пространства. Обычно выбирают плоскость у изголовья кровати, как и показано на фото. Это освежит интерьер и сделает его ультрасовременным.
Другой альтернативой является декор одной из стен спальни кирпичной кладкой или цементной стяжкой. Это придаст пространству индустриальной стилистики, которая сегодня так популярна.
Если нет возможности сделать в маленькой комнате панорамные окна – используйте различные типы светильников. Чем грамотнее будет освещение спальни – тем больше она будет казаться. Комбинируйте люстры, напольные и настольные модели, чтобы гармонизировать пространство и сделать его светлым и уютным.
Неожиданное решение для небольшой спальни – лестница, где можно аккуратно развесить полотенца и другие предметы. Как вам такая идея?
Оригинальная надпись на стене позволит не только сделать дизайн вашей спальни уникальным, но и отвлечет внимание от ее скромного метража.
А это прекрасный пример того, как вы можете грамотно использовать вертикальной пространство в комнате. Срочно берите на вооружение!