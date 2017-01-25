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15 умных идей для небольшой спальни, которые вам захочется скопировать

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
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Всем нам известно, насколько важна спальня! Это та часть дома, где мы проводим большую часть своего времени, расслабляясь с хорошей книгой, наслаждаясь сном и компанией близкого человека. Это должен быть маленький оазис – приватный и позитивный.

Если спальня небольшая, то грамотно организовать ее пространство не так просто. Но, к счастью, есть несколько проверенных способов, как достичь этого без особых финансовых и временных затрат. Сегодня мы расскажем вам о 15 простых, но действенных приемах на этом пути. Это наработки ведущих дизайнеров, которые действительно знают то, что делают! Итак, поехали!

1. Просто и красиво

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Спальня в стиле минимализм
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

Эта спальня является прекрасным примером того, как маленькое пространство сделать красивым и функциональным. Главное в ее дизайне то, что комнату наполняют только самые необходимые предметы. К тому же, минималистичный дизайн в пастельных тонах – неоспоримый тренд современности. 

2. Большое зеркало

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Повесьте в своей спальне большое зеркало, чтобы создать ощущение глубины и визуально увеличить пространство. Вы сразу же заметите, как преобразилась комната. 

3. Умное решение для хранения

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня в стиле лофт
CO:interior

Каменный лофт

CO:interior
CO:interior
CO:interior

В маленькой спальне всегда непросто найти место для хранения различных вещей. Если не хватает пространства для вместительного шкафа – повесьте гардины, как показано на фото. Это не только оригинально, но и очень практично. 

4. Естественный свет

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Спальня в эклектичном стиле
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Один из способов, чтобы мгновенно расширить пространство маленькой спальни – наполнить ее светом. Старайтесь отдавать предпочтение максимальному количеству естественных лучей. В этом вам помогут большие окна и балкон.  А если вы живете в частном доме – сделайте на потолке дополнительные прозрачные люки. 

5. Функциональная мебель

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Кухня в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

Обратитесь к специалистам, которые сделают для вашей спальни максимально функциональную мебель. Здесь важно грамотно использовать каждый сантиметр, поэтому индивидуальный заказ – это правильный выбор для небольшой комнаты! Посмотрите на фото, как это может быть реализовано. 

6. Добавьте ярких красок

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design Спальня в стиле модерн Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Добавить на стену в спальне картину или несколько красочных подушек на кровать – они станут центром пространства. Такие предметы не только украсят комнату, но и отвлекут внимание от ее крошечного размера. 

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7. Ящики под кроватью

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

В борьбе за сантиметры в маленькой спальне нужно обязательно использовать пространство под кроватью для ящиков. Это простой и удобный способ для хранения одежды, обуви и других предметов.

8. Раскладная кровать

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos Спальня в эклектичном стиле
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

Еще одна полезная идея – раскладная кровать для спальни, которую можно легко спрятать в нишу на стене или шкаф. Перед сном она моментально превращается в удобное место для отдыха.

9. Вместительный шкаф

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

Шкаф-купе позволяет компактно организовать хранение вещей в небольшой спальне. Такая мебель проектируется с учетом параметров вашей комнаты, быстро монтируется и может иметь любой дизайн. 

10. Покрасьте стену

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Стены и полНастенный декор
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Покраска одной из стен вашей спальни в яркий цвет – еще один проверенный прием для визуального изменения пространства. Обычно выбирают плоскость у изголовья кровати, как и показано на фото. Это освежит интерьер и сделает его ультрасовременным. 

11. Прикосновение индустриального шика

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Спальня в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Другой альтернативой является декор одной из стен спальни кирпичной кладкой или цементной стяжкой. Это придаст пространству индустриальной стилистики, которая сегодня так популярна. 

12. Все для освещения

homify Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Если нет возможности сделать в маленькой комнате панорамные окна – используйте различные типы светильников. Чем грамотнее будет освещение спальни – тем больше она будет казаться. Комбинируйте люстры, напольные и настольные модели, чтобы гармонизировать пространство и сделать его светлым и уютным. 

13. Лестница

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в Стамбуле

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Неожиданное решение для небольшой спальни – лестница, где можно аккуратно развесить полотенца и другие предметы. Как вам такая идея? 

14. Надпись на стене

04 homify Спальня в стиле лофт
homify

04

homify
homify
homify

Оригинальная надпись на стене позволит не только сделать дизайн вашей спальни уникальным, но и отвлечет внимание от ее скромного метража. 

15. Умная мебель

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living Спальня в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

А это прекрасный пример того, как вы можете грамотно использовать вертикальной пространство в комнате. Срочно берите на вооружение!

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