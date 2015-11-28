Дельные советы для того, чтобы ванная выглядела больше

Даже обладая квартирой со скромным метражом, каждый из нас мечтает иметь ванную комнату внушительных размеров. Если планировка не позволяет сделать это в буквальном смысле, следует постараться хотя бы визуально расширить ее стены.
Что же следует сделать, чтобы ванная выглядела больше?
Задуматься над этим вопросом стоит еще на стадии проведения ремонтных работ. Запомните: отделка пола, стен и потолка в ванной комнате, цвет и форма сантехники, а также остальной декор играют решающую роль в том, как пространство помещения будет выглядеть и восприниматься зрительно. Важно грамотно спланировать освещение и в соответствии с этим монтировать электропроводку в ванной.
Но при этом не существует универсальных рецептов, которые подойдут для всех без исключения комнат. Важно лишь знать и следовать основным правилам, позволяющим сделать ванную больше. Далее мы поделимся с вами основными из них, представив фотографии успешно реализованных проектов.
Дирижабль
Освещение ванной комнаты способно творить чудеса. При правильном и обдуманном подходе к его организации можно сделать данную комнату не только светлее и красивее, но и визуально больше.
Главное правило – света должно быть много. Не стоит довольствоваться единственным плафоном у зеркала, ведь в полутьме пространство выглядит мрачно и неинтересно.
Рекомендуем создать многоуровневое освещение, используя современные светодиодные лампы. Они экономны, безопасны для помещений с повышенной влажностью, а также производят очень мягкий и приятный для восприятия свет.
Обязательно стоит расположить элементы освещения по периметру ванной комнаты, а отдельные светильники использовать точечно, вмонтировав в потолок. Светлые стены, зеркала и металлические аксессуары будут отбивать блики и тем самым повторно освещать ванную.
Существует многократно проверенное утверждение, которому следуют все квалифицированные дизайнеры интерьера – зеркала расширяют пространство. Именно поэтому в небольшой ванной комнате, которую вы хотите сделать больше, они должны обязательно присутствовать. И чем больше – тем лучше.
Кроме названной функции корректировки масштабов помещения, зеркала способны видоизменять его форму. Так, для ванных комнат с обилием острых углов или удлиненной планировкой следует использовать круглые очертания. Подобный декор на стенах немного нивелирует строгость линий и диспропорции комнаты.
Ванная комната в классическом стиле может быть неординарной и яркой. Любите роскошь и переливы блестящих поверхностей – тогда смело реализуйте идею, представленную на фото.
Шикарная плитка с изящными рисунками и позолотой своим сиянием сделает ванную больше и богаче. Ей под стать видим стильное зеркало и уникальную раковину, стилизованную под винтажный комод.
Подобная комната не оставит равнодушным никого из ваших гостей, а членам семьи будет ежедневно поднимать настроение. Не бойтесь быть оригинальными и позвольте себе дизайн уровня люкс.
Прекрасно расширяют пространство небольших помещений панорамные окна. Хотя нужно справедливо отметить, что установить их возможно не в каждом жилище. Но если вы счастливчик с частным домом или современной видовой квартирой – тогда обязательно воспользуйтесь этой дизайнерской разработкой.
Панорамные окна производятся из сверхпрочного стекла, поэтому они являются абсолютно безопасными. Установив их вместо одной из стен, вы будете поражены тем, насколько они преображают интерьер. Особенно, если с таких окон открывается потрясающий вид на природные красоты.
Принимая ванную в такой роскошной комнате будьте готовы, что водные процедуры затянутся надолго и подарят вам массу положительных эмоций.
Стеклянные поверхности и аксессуары в любом интерьере выглядят стильно и современно. Они не только подойдут для дизайна любой стилистики, но и сделают ванную больше.
Из стекла часто сооружают душевые кабины и всяческие перегородки. Использовать можно как обычное, так и матовое стекло, а также образцы с рисунками и необычным цветом.
Стекло является натуральным материалом, который отличается прочностью и высокими эстетическими показателями. Но в помещениях с повышенной влажностью, к которым относится ванная комната, нужно постоянно следить за его чистотой. Дело в том, что известковый налет и следы от прикосновений хорошо визуализируются, поэтому используйте специализированные средства для ухода за стеклянными поверхностями.
Идеальный вариант для небольшой ванной комнаты – это минимализм во всем. Данная стилизация позволит без особых усилий сделать комнату больше и шире.
Отличительная особенность минимализма в интерьере – использование только самых необходимых предметов и элементов декора. Предпочтительны светлые цвета отделки и сантехники, натуральные материалы. Пусть интерьер выглядит просто, но будет при этом функциональным и современным. Обязательно включите в него какую-нибудь деталь с особым характером или историей, например – винтажный столик под раковину.
Полезные советы для тех, кто мечтает воссоздать названную стилистику у себя дома вы найдете в Книге идей ’Стиль минимализм в ванной’.
Отличным решением для того, чтобы сделать ванную больше, станут окна на потолке. Безусловно, реализовать эту идею можно не во всех помещениях в виду конструктивных особенностей строений. Но если у вас есть такая возможность – непременно воспользуйтесь.
Оконные проемы на потолке нужно монтировать особенно тщательно, не допуская никаких щелей и перекосов. От надежности используемых материалов и качества произведенных работ зависит герметичность окна и температурный режим в ванной комнате.
Что касается модификации потолочных окон, то лучше выбирать модели с прозрачным, а не матовым стеклом, без чрезмерных рисунков и прочего декора. Форма конструкции может быть самой разнообразной, здесь дайте волю своей фантазии.
Попробуйте соединить в дизайне ванной комнаты самые разнообразные фактуры – и вы заметите, как она визуально расширилась. Это касается, в первую очередь, тех материалов, которые хорошо пропускают свет или отбивают его.
Например, совместив в ванной стекло, блестящую плитку и зеркала, вы получите вполне ощутимый эффект увеличения пространства. Дополните картину окнами и ярким светом – и комната преобразится до неузнаваемости.
Самый простой способ увеличить объемы ванной комнаты – максимально наполнить ее белым цветом. Не бойтесь, что подобный дизайн будет безликим и скучным, это вовсе не так. Применив чуточку фантазии, вы сможете обыграть моно палитру очень оригинально.
Во-первых, наполните ванную светом, естественным и искусственным. Большое окно и несколько уровней осветительных приборов выполнят данную задачу.
Далее определитесь с необходимыми сантехническими изделиями. Важно, чтобы раковина, ванная и унитаз имели одинаковую стилистику, приближенную к классике.
И обязательно добавьте какую-то декоративную деталь в интерьер. На фотографии это практичный стеллаж, где можно хранить разнообразные мелочи. Живые цветы также придутся кстати, они освежат комнату своим сочным цветом и очистят воздух.
Чтобы оттенить белоснежные стены и потолок, можно сделать пол немного темнее. Отлично подойдет влагостойкий ламинат естественного оттенка или плитка под дерево.
Выбирая светлые оттенки для декорирования маленькой ванной комнаты, не бойтесь разбавлять их несколькими яркими пятнами.
Обратите внимание, как насыщено-красный потолок изменил весь характер миниатюрного помещения на фото. В дополнение к нему – интересная картина на стене. Эти, казалось бы, мелочи удивительным образом меняют геометрию пространства и позволяют легко сделать ванную комнату больше, чем она есть на самом деле.