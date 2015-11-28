Дельные советы для того, чтобы ванная выглядела больше

Даже обладая квартирой со скромным метражом, каждый из нас мечтает иметь ванную комнату внушительных размеров. Если планировка не позволяет сделать это в буквальном смысле, следует постараться хотя бы визуально расширить ее стены.

Что же следует сделать, чтобы ванная выглядела больше?

Задуматься над этим вопросом стоит еще на стадии проведения ремонтных работ. Запомните: отделка пола, стен и потолка в ванной комнате, цвет и форма сантехники, а также остальной декор играют решающую роль в том, как пространство помещения будет выглядеть и восприниматься зрительно. Важно грамотно спланировать освещение и в соответствии с этим монтировать электропроводку в ванной.

Но при этом не существует универсальных рецептов, которые подойдут для всех без исключения комнат. Важно лишь знать и следовать основным правилам, позволяющим сделать ванную больше. Далее мы поделимся с вами основными из них, представив фотографии успешно реализованных проектов.