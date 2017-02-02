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Домик в две спальни за 1,8 млн рублей + план

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Дома в стиле модерн Черный
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Такой дом точно понравится тем, кто не может позволить себе 3- или 4-миллионный коттедж в пригороде! А если вспомнить, что всегда нужно платить еще и за участок, а на основе заработной платы брать кредит, то именно такой дом и может стать почти единственным вариантом!

90 кв. метров, которые позволяют комфортабельно расположиться семье с двумя детьми, да еще и в строительстве стоят недорого – прекрасный пример рационально спланированного загородного строительства!

Студия June всю историю своего существования занимается разработкой именно бюджетных проектов. На этот раз она показала нам проект для реализации на дачном участке в 4-6 соток.

​Недорогое оформление

vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Дома в стиле модерн Железо / Сталь Серый
JUNE arquitectos

JUNE arquitectos
JUNE arquitectos
JUNE arquitectos

Палисадник здесь аккуратно оформлен рабицей и складными воротами для автомобильной площадки. Безопасно, пропускает солнечный свет и воздух – прекрасное решение! Кровля односкатная. Обратите внимание, что справа есть чердачное помещение, доступное по простой приставной лестнице, где могут храниться любые сезонные вещи, бытовые мелочи, коробки с чем угодно.

Дом площадью в 90 кв. метров стоит 2,3 млн рублей с работой строителей и всего лишь 1,8 млн рублей – при самостоятельной стройке. В этом проекте нас встречает простая планировка, основа из керамических блоков и ленточного фундамента, отопление – газовый котел и «теплый пол». Ничего сложного или слишком дорогостоящего.

Получается, что домик в две спальни может быть легко построен за стоимость однокомнатной квартиры в небольшом городе, что не может не вдохновлять!

​Планировка дома

vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Дома в стиле модерн Черный
JUNE arquitectos

JUNE arquitectos
JUNE arquitectos
JUNE arquitectos

Современная планировка этого дома включает две спальни со стороны улицы, гостиную возле выхода в сад, узкую кухню с выходом на летнюю кухню, а также ванную комнату и бойлерную. Между гостиной и прихожей мы нашли зону столовой на четверых, а терраса на заднем дворике имеет площадь более 30 кв. метров.

Планировка включает встроенные шкафы в спальнях, что правильно отражает запросы современной семьи, позволяя установить в гостиной панорамные блоки с остеклением.

​Отделка в интерьере

vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Гостиная в стиле модерн Дерево Черный
JUNE arquitectos

JUNE arquitectos
JUNE arquitectos
JUNE arquitectos

В дизайне интерьера использовалась отделка со структурной штукатуркой, обои с имитацией кирпичной кладки, простая покраска по штукатурке и мебель в современном стиле.

​Дизайн интерьера

vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
JUNE arquitectos

JUNE arquitectos
JUNE arquitectos
JUNE arquitectos

В качестве акцентов была выбрана эпоха 60-х. Торшер на «тропических тростниковых» ножках и легендарные пластиковые стулья из американского бистро выглядят здесь очень интересно.

В принципе, в дизайне интерьера маленького дома лучше всего выбирать между стилями модерн и минимализм, как вариант – скандинавский минимализм. Затем на нейтральную цветовую гамму можно добавить любимые акценты, как на кухне ниже. Для спален это будут розовые, фиолетовые, сиреневые оттенки, для кухни и гостиной – что-то более яркое и жизнерадостное.

​Дизайн кухни

vivienda Pro.Cre.Ar modelo "America 2 dormitorios" (Modificada), JUNE arquitectos JUNE arquitectos Кухня в стиле модерн Дерево Желтый
JUNE arquitectos

JUNE arquitectos
JUNE arquitectos
JUNE arquitectos

Узкая кухня достаточно мала по размеру, но в том числе и благодаря ей можно построить этот дом за столь небольшую цену. В ней есть дверь на задний дворик, в место с летней кухней, раковиной и мангалом.

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