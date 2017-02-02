Домик в две спальни за 1,8 млн рублей + план

Такой дом точно понравится тем, кто не может позволить себе 3- или 4-миллионный коттедж в пригороде! А если вспомнить, что всегда нужно платить еще и за участок, а на основе заработной платы брать кредит, то именно такой дом и может стать почти единственным вариантом!

90 кв. метров, которые позволяют комфортабельно расположиться семье с двумя детьми, да еще и в строительстве стоят недорого – прекрасный пример рационально спланированного загородного строительства!

Студия June всю историю своего существования занимается разработкой именно бюджетных проектов. На этот раз она показала нам проект для реализации на дачном участке в 4-6 соток.