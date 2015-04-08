5 причин, почему нам нужен дзен-сад

Дзен-сад или японский сад состоит преимущественно из гравия, камней и валунов, за что и удостоился названия сухой сад . В нем нет привычного изобилия зелени, пышных цветов и диковинных растений. Все предельно минималистично и камерно, ведь сад дзен создан прежде всего для неспешных прогулок, успокоения и глубокой медитации.

В этой Книге идей мы посвятим вас в таинство японских садов, расскажем об их преимуществах и дадим несколько простых, но важных советом тем, кто твердо решил обзавестись собственным сухим садом на загородном участке.