5 причин, почему нам нужен дзен-сад

Дзен-сад или японский сад состоит преимущественно из гравия, камней и валунов, за что и удостоился названия
сухой сад. В нем нет привычного изобилия зелени, пышных цветов и диковинных растений. Все предельно минималистично и камерно, ведь сад дзен создан прежде всего для неспешных прогулок, успокоения и глубокой медитации.
В этой Книге идей мы посвятим вас в таинство японских садов, расскажем об их преимуществах и дадим несколько простых, но важных советом тем, кто твердо решил обзавестись собственным сухим садом на загородном участке.
В настоящем японском саду принято воздерживаться не только от посадки растений, здесь не допускается даже появления мха или водного источника. Японцы полагают, что для полного погружения в самопознание, достаточно, чтобы в саду были только большие валуны, которые окружали волнистые линии из гравия. Валунов обязательно должно быть нечетное количество, а линии желательно нарисовать так, чтобы невозможно было определить их начало и конец.
Одно из важнейших свойств японского сада заключается в том, что создать его можно практически везде – рядом с домом, на террасе и даже… на собственном рабочем столе. Для этого вам понадобится всего лишь небольшой деревянный контейнер, который нужно до верха заполнить песком или гравием, составить в нем композицию из камней и, по желанию, нанести вокруг камней длинные изогнутые линии, напоминающие рябь воды.
Дзен-сад – это островок спокойствия и умиротворения. Его история берет начало несколько тысячелетий назад, когда в японских храмах и монастырях начали создавать небольшие оазисы для медитации. Сегодня уход за дзен-садом является неотъемлемой частью образовательной программы, которую проходит каждый, кто хочет стать буддистским монахом.
Пожалуй, основным преимуществом дзен-сада является его гибкость. Он легко приспособится к любым климатическим условиям и к любому размеру участка, а уход за ним не потребует больших временных затрат. В отличие от традиционного сада, дизайн дзен-сада можно менять и совершенствовать хоть каждый день, а можно и на месяцы оставить в первоначальном виде. Камни, мох и гравий требуют к себе значительно меньше внимания, чем живые растения.
Если вы все же не представляете сад без растений, обратите внимание на карликовое дерево Бонсай. Японцы, известные своей строгой приверженностью традициям, вряд бы одобрили включение деревьев в композицию сада, но если вы решили воспроизвести на своем участке не дзен-сад в чистом виде, а сделать стилизацию по него, то вольная интерпретация законов жанра вполне допускается.
Однако, в отличие от валунов и гравия, бонсай требует тщательного ухода. Это маленькое деревце должно всегда находиться на хорошо освещенных местах, при этом его крона должна быть надежно защищена от прямого попадания солнечного света. В зимнее время бонсаю не обойтись без ламп дневного света. Поливать карликовое дерево также нужно со знанием дела. Летом полив должен быть обильным, а зимой – умеренным. Желательно использовать дождевую или талую воду. Кроме того, старые ветки необходимо постоянно обрезать и следить за тем, чтобы у ветвей появлялся новый прирост.