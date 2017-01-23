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15 идей для создания изголовья кровати

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Спальня в скандинавском стиле
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Изголовье – это структура, которая подчеркивает дизайн, выражает вашу личность и вкусы. При выборе этого элемента учитывайте размер кровати, стиль интерьера. Есть много материалов и конструкций, которые можно использовать для создания изголовья. Давайте рассмотрим 15 идей-примеров того, каким он может быть.

1. Оригинальная конструкция

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Здесь у изголовья только декоративная функция. Но старые деревянные ставни выглядят весьма хорошо в этой роли.

2. Стеганый вариант

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Спальня в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Такой тип ткани представлен с обивкой и тиснением. Это очень модно и удобно, если вы решили облокачиваться на него, чтобы читать перед сном.

3. По всей ширине стенки

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Спинка кровати может быть расположена от угла до угла стены. Если вы выбираете в качестве материала дерево, то можете получить теплый и естественный эффект в вашей комнате.

4. Изголовье с крышей

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo Спальня в скандинавском стиле
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

В спальной комнате могут возникнуть очень уникальные и вдохновляющие идеи, например, как это деревянное изголовье в форме крыши над кроватью.

5. Окружающий фон

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov Спальня в скандинавском стиле
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

Если вы хотите иметь различные декоративные элементы на стене у кровати, выберите контрастное цветное изголовье, которое гармонично сочетается с лампой.

6. Рисунки

Modern chalet, Бражинская Бражинская Спальня в скандинавском стиле
Бражинская

Modern chalet

Бражинская
Бражинская
Бражинская

Просто соедините различные деревянные доски и примените цвет, чтобы получить спинку кровати, которая хорошо интегрируется в любой стиль, добавьте интересные рисунки.

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7. Тонкость дзена

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 Спальня в скандинавском стиле
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Тонких деревянных планок иногда более чем достаточно для создания интересного изголовья. Это просто и гармонично по мнению дизайнеров.

8. Железные кровати

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Спальня в скандинавском стиле
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Некоторые модели антикварных железных кроватей были модернизированы по размеру и дизайну. Это еще один вариант.

9. Традиция с хорошей репутацией

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group Спальня в скандинавском стиле
Mebius Group

Дизайн квартиры в скандинавском стиле

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

Среди моделей кроватей с изголовьем существует давняя традиция в виде кованого железа. Они имеют различные конструкции и формы, создавая элегантную спальню.

10. Адаптация к любому стилю

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design Спальня в скандинавском стиле
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

Кожаная обивка на спинке кровати со структурой, похожей на плитку шоколада, с оттенками серого и подсветкой, способна адаптироваться к любому стилю от деревенского до современного.

11. Паллеты

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci Спальня в скандинавском стиле
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Поддоны отлично подойдут в качестве изголовья для кровати. Их надо хорошо отшлифовать и обработать соответствующим лаком.

12. Восточные мотивы

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Спальня в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Арабские реминисценции – это другой возможный вариант, сделанный из дерева с очень сложными узорами. Иногда такие изголовья не очень ценятся, но стоит помнить, сколько это требует труда.

13. Для любителей древесины

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Спальня в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Компактный кусок натурального дерева является элементом, который сразу переносит нас в волшебный мир эльфов и фей.

14. Интересное решение

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting Спальня в эклектичном стиле
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

Комнаты могут быть разделены различными способами. Одним из них является использование спинки кровати, чтобы создать тип структуры, отделяющей обе среды.

15. Яркая обивка

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Спальня в рустикальном стиле
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Выделить изголовье можно через цвет. Важно, чтобы цвет соответствовал стенам, создавая гармонию в спальне.

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