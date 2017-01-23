15 идей для создания изголовья кровати

Изголовье – это структура, которая подчеркивает дизайн, выражает вашу личность и вкусы. При выборе этого элемента учитывайте размер кровати, стиль интерьера. Есть много материалов и конструкций, которые можно использовать для создания изголовья. Давайте рассмотрим 15 идей-примеров того, каким он может быть.