15 идей для создания изголовья кровати

Изголовье – это структура, которая подчеркивает дизайн, выражает вашу личность и вкусы. При выборе этого элемента учитывайте размер кровати, стиль интерьера. Есть много материалов и конструкций, которые можно использовать для создания изголовья. Давайте рассмотрим 15 идей-примеров того, каким он может быть.
Здесь у изголовья только декоративная функция. Но старые деревянные ставни выглядят весьма хорошо в этой роли.
Такой тип ткани представлен с обивкой и тиснением. Это очень модно и удобно, если вы решили облокачиваться на него, чтобы читать перед сном.
Спинка кровати может быть расположена от угла до угла стены. Если вы выбираете в качестве материала дерево, то можете получить теплый и естественный эффект в вашей комнате.
В спальной комнате могут возникнуть очень уникальные и вдохновляющие идеи, например, как это деревянное изголовье в форме крыши над кроватью.
Если вы хотите иметь различные декоративные элементы на стене у кровати, выберите контрастное цветное изголовье, которое гармонично сочетается с лампой.
Просто соедините различные деревянные доски и примените цвет, чтобы получить спинку кровати, которая хорошо интегрируется в любой стиль, добавьте интересные рисунки.
Тонких деревянных планок иногда более чем достаточно для создания интересного изголовья. Это просто и гармонично по мнению дизайнеров.
Некоторые модели антикварных железных кроватей были модернизированы по размеру и дизайну. Это еще один вариант.
Среди моделей кроватей с изголовьем существует давняя традиция в виде кованого железа. Они имеют различные конструкции и формы, создавая элегантную спальню.
Кожаная обивка на спинке кровати со структурой, похожей на плитку шоколада, с оттенками серого и подсветкой, способна адаптироваться к любому стилю от деревенского до современного.
Поддоны отлично подойдут в качестве изголовья для кровати. Их надо хорошо отшлифовать и обработать соответствующим лаком.
Арабские реминисценции – это другой возможный вариант, сделанный из дерева с очень сложными узорами. Иногда такие изголовья не очень ценятся, но стоит помнить, сколько это требует труда.
Компактный кусок натурального дерева является элементом, который сразу переносит нас в волшебный мир эльфов и фей.
Комнаты могут быть разделены различными способами. Одним из них является использование спинки кровати, чтобы создать тип структуры, отделяющей обе среды.
Выделить изголовье можно через цвет. Важно, чтобы цвет соответствовал стенам, создавая гармонию в спальне.