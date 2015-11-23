Как сделать интерьер кухни воздушнее

Кухонное пространство, как ни одно другое в доме – насыщенное по функциональности и количеству нужной бытовой техники на небольшом пространстве. При этом именно интерьер кухни хотелось бы видеть уютным и комфортным, чтобы здесь можно было и приготовить при необходимости любые по сложности кулинарные изыски, и собраться всем вместе за обеденным столом. Такое непростое совмещение технологичности и уюта заставляет дизайнеров искать и находить для интерьера кухни новые идеи и приемы по оформлению пространства: лаконичность белого цвета, глянцевые поверхности фасадов кухонной мебели и даже прозрачная мебель.

Множество разнообразных креативных идей направлено на декорирование кухонного пространства и придания интерьеру этого небольшого помещения свежести и легкости.