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Как сделать интерьер кухни воздушнее

Перла Вереника Перла Вереника
Квартира в Орехово, Design Design Кухня в скандинавском стиле
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Кухонное пространство, как ни одно другое в доме – насыщенное по функциональности и количеству нужной бытовой техники на небольшом пространстве. При этом именно интерьер кухни хотелось бы видеть уютным и комфортным, чтобы здесь можно было и  приготовить при необходимости любые по сложности кулинарные изыски, и собраться всем вместе за обеденным столом.  Такое непростое совмещение технологичности и уюта заставляет дизайнеров искать и находить для интерьера кухни новые идеи и приемы по оформлению пространства: лаконичность белого цвета, глянцевые поверхности фасадов кухонной мебели и даже прозрачная мебель. 

Множество разнообразных креативных идей направлено на декорирование кухонного  пространства и придания интерьеру этого небольшого помещения свежести и легкости.

Минимализм на кухне

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Кухня в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Современная кухня – это не только плита и обеденный стол. Обычно перед дизайнером стоит задача вместить в этом небольшом пространстве уйму полезных предметов, облегчающих жизнь и процесс приготовления блюд: холодильники, кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, блендеры, хлебопечи, соковыжималки, микроволновые печи, кофеварки и много других разнообразных вещей, без которых сейчас просто немыслима комфортная жизнь. Стараясь сохранить при этом интерьер кухни уютным и лаконичным, все эти бытовые приборы лучше всего максимально встраивать в кухонный интерьер, убирая за фасады шкафов и выдвижных ящиков. Однотонная единообразная поверхность кухонного фасада – лучший способ придать многофункциональному кухонному пространству легкость визуального восприятия. Кухонный гарнитур, выполненный в светлых тонах и лаконичных формах, эргономичные формы мебели, технологичные линии техники хай-тек, практически полное отсутствие декора – такие приемы оформления интерьера кухни гарантированно помогут создать воздушную и гармоничную атмосферу в стиле минимализма на кухне. 

Прозрачная мебель для кухни – элегантность стиля и удобство

Квартира в Орехово, Design Design Кухня в скандинавском стиле
Design

Квартира в Орехово

Design
Design
Design

Прозрачная мебель уже давно является ярким украшением многих стилей и комнат. Поэтому и нестандартным решением для кухонного интерьера, которое порадует и стилевой оригинальностью, и легкостью в пространстве, станут предметы мебели из прозрачных материалов. Такая мебель на кухне придаст ощущение воздушной невесомости  даже самому большой композиции с широким обеденным столом и удобными стульями. Применение современных материалов, технологий и дизайнерских разработок делают форму этих предметов эргономичной и элегантной.

Больше света!

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухни в эклектичном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Беспроигрышным вариантом для придания легкости атмосфере помещения всегда было применение яркого освещения, а для кухни такое решение обеспечивает и практическое удобство. Точечные светильники над рабочими поверхностями, большой абажур люстры с теплым светом – над обеденным столом, подсветка кухонных шкафчиков и ниш – все эти элементы системы освещения просто необходимы и для создания уютной воздушной обстановки на кухне,  и в качестве незаменимых помощников кулинарного процесса.

Легкие цветовые сочетания

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Чудный прованс

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Стремясь придать интерьеру кухни воздушную легкость и свежесть не обязательно ограничиваться исключительно белым цветом, но и тяжелых фактурных цветов в виде темно-коричневого или ярко-красного тоже стоит избегать.  Свежесть светло-зеленых, утонченно-розовых  и небесно-голубых оттенков в сочетании с белым интерьером кухни создадут ощущение нежности и легкой безоблачности бытия. Такую непринужденную обстановку можно сделать близкой по настроению наивно-деревенской стилистике прованса,  дополнив светлой деревянной мебелью или текстилем в пастельных тонах. 

Блестящие решения

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Глянец поверхностей многочисленных фасадов мебели на кухне или зеркальный блеск отделки  придадут интерьеру легкой яркости, не перегружая пространства. Блестящие фактуры поверхностей увеличивают количество света, отражая каждый лучик, увеличивают объем пространства и декорируют даже самую  простую и лаконичную геометрию предметов мебели.

Все по полочкам

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Кухня в стиле модерн
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

Очень важно для создания ощущения воздушной легкости интерьера убрать все лишнее с поверхности, организовав удобную систему хранения разнообразных кухонных баночек, посуды и прочих мелочей. Ведь именно беспорядочно расставленные разноформатные предметы более всего загружают пространство, придавая любой даже просторной комнате ощущение беспорядка и загруженности. Системы хранения на кухне, оборудованные вокруг рабочей поверхности:  ящички с отделениями под столовые приборы, шкафчики для хранения баночек со специями и приправами, позволяют организовать удобный процесс приготовления и сервировки блюд, не добавляя в пространство интерьера лишних деталей.

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Светлые окошки

Четырёхкомнатная квартира в Москве «Scandinavian Breath», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Кухня в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Четырёхкомнатная квартира в Москве «Scandinavian Breath»

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Аккуратные решения текстиля на кухне в виде римских шторы, светлых жалюзи – компактные и удобные для использования. Сложные конструкции каскадов штор, плотный тяжелый текстиль лучше оставить для более просторных и торжественных интерьеров, где такие элементы будут действительно помогать в декорировании помещения. Для создания же атмосферы домашнего уюта и легкой светлой обстановки в кухне более уместно использовать тонкий, полупрозрачный текстиль, натуральные материалы и простые системы крепления штор.

Общая поверхность кухонных столов

Кухня-гостиная 35 кв.м. в стиле прованс в двухуровневой квартире, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Кухня в стиле кантри Бежевый
Студия дизайна Виктории Силаевой

Кухня-гостиная 35 кв.м. в стиле прованс в двухуровневой квартире

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Объединение кухонного гарнитура единой столешницей удобно и визуально облегчает пространство помещения, придавая единство стилевого и цветового оформления. Массивная каменная или деревянная столешница выступает единым элементом, связывающем в пространстве воедино все многочисленные кухонные шкафчики и рабочие поверхности.

Компактные решения для кухонной мебели

Appartement à Cannes meublé entièrement par wm, ATELIER WM ATELIER WM Кухня в стиле модерн
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

Основная проблема любого интерьера кухни – вместимость на ограниченном пространстве достаточно большого количества необходимой мебели. Поэтому для придания обстановке пространства воздушности и простора нужно стараться использовать максимально лаконичные по форме предметы. Например, заменив стандартные обеденный стол на стилизованную барную стойку с высокими стульями, можно выиграть и свободное место и упростить интерьер кухни. Такой узкий высокий стол на самом деле очень удобен по своей вместимости, не занимая лишнего места позволяет разместить нужное количество обеденных мест.

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