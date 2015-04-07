До и После: Чудеса эргономики в крошечной квартире

Когда-то профессия привратник была довольно распространенной в Европе. В дорогих районах у двери практически каждого дома стоял швейцар. Его задача заключалась не только в охране покоя жильцов, он должен был уметь правильно встретить каждого входящего в дом – открыть дверь авто, проводить до подъезда, при необходимости поддержать беседу и выполнить пару-тройку несложных поручений. Как правило, привратники или, как их еще называли, швейцары бесплатно получали небольшую квартиру в доме, в котором служили.

Но времена меняются. Держать у каждого дома привратников стало слишком накладно. На короткие беседы у людей не хватает времени, а за безопасностью следят городские камеры наблюдения. Что делать с опустевшими квартирами швейцаров? Разумеется, превращать их в современные апартаменты. Давайте посмотрим на один из таких проектов.