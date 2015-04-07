До и После: Чудеса эргономики в крошечной квартире

Когда-то профессия
привратник была довольно распространенной в Европе. В дорогих районах у двери практически каждого дома стоял швейцар. Его задача заключалась не только в охране покоя жильцов, он должен был уметь правильно встретить каждого входящего в дом – открыть дверь авто, проводить до подъезда, при необходимости поддержать беседу и выполнить пару-тройку несложных поручений. Как правило, привратники или, как их еще называли, швейцары бесплатно получали небольшую квартиру в доме, в котором служили.
Но времена меняются. Держать у каждого дома привратников стало слишком накладно. На короткие беседы у людей не хватает времени, а за безопасностью следят городские камеры наблюдения. Что делать с опустевшими квартирами швейцаров? Разумеется, превращать их в современные апартаменты. Давайте посмотрим на один из таких проектов.
Вот так выглядела квартира давно опустевшая привратника в одном из домов Парижа, когда она попала на переделку к французскому архитектору Джеральдин Лаферт (Geraldine Laferte). Стены покрылись плесенью, а трубы – ржавчиной, повсюду пыль и строительный мусор. Как сделать так, чтобы новые жильцы даже не заметили, какое стихийное бедствие царило на месте их современных апартаментов?
Кухню и ванную комнату просто не узнать. Стены были заново оштукатурены, на месте старомодной плитки появился современный деревянный пол. Связующим звеном между двумя помещениями стала небольшая лестница. Архитектор решила расположить ванную чуть выше, чтобы сэкономить место для обогревателя воды. Общая площадь кухни и ванной составила всего лишь 17 м², но благодаря четко продуманной организации пространства, здесь удалось не только вместить все самое необходимое, но и предоставить будущим хозяевам квартиры достаточно свободного места для комфортного приготовления пищи.
Перед тем, как начать работать над интерьером этой комнаты, в ней пришлось провести капитальный ремонт, для осуществления которого были наняты приглашенные рабочие. Особенно непросто было справиться с плесенью, поразившей третью часть поверхности стен. Как известно, наличие плесени в доме несет в себе риск заболеваний верхних дыхательных путей, поэтому от этих зловредных грибковых образований следует избавляться в первую очередь.
После основательного ремонта обеденная комната изменилась до неузнаваемости. Часть стены, не занятая модульным шкафом, была покрыта современными обоями. Пространство между условно разделенными кухней и обеденной комнатой продумано до мелочей – непонятный деревянный прямоугольник, висящий посередине, стены, является самым обычным столом, рассчитанным на четырех человек. Когда семья собирается за обедом или ужином, стол раскладывается, а в остальное время он просто украшает интерьер.
Вот так выглядело помещение, в котором в будущем планировали сделать комнату, совмещающую в себе функции спальни и гостиной. С учетом его плачевного состояния, понадобилось немало терпения и труда, чтобы подготовить комнату к обустройству.
На этом фото вы видите одну из частей гостиной, разделенной на несколько функциональных зон. Дизайн рабочего кабинета выполнен в духе 70-х, лишь оставленный на откидном столе макбук свидетельствует о принадлежности интерьера нашему времени. Максимум эргономики и минимум декора.
Несложно догадаться, что на этом изображении представлена эта же комната, но с другой стороны. Джеральдин Лаферт – большая поклонница модульной мебели, благодаря которой ей удалось сделать эту крошечную квартиру не только максимально комфортной для проживания, но и невероятно стильной.
Если вы внимательно следили за нашим повествованием, то наверняка догадались, что деревянная панель не просто так висит над двухместным диваном. Когда наступает ночь, она превращается в удобную кровать, забраться на которую можно лишь с помощью лестницы. Непривычно длинные ножки кровати вызвали у нас ассоциацию со знаменитым комиксом Винзора Маккея
Маленький Немо, в котором мальчик по имени Немо и его друзья отправляются в Страну Кошмаров, чтобы лицом к лицу встретиться со злобным Королем.
Рациональный подход к дизайну позволил французскому архитектору превратить заброшенную коморку привратника в современную студию, в которой недостатки легко превращаются в достоинства. Глядя на созданный интерьер, возникает небезосновательное подозрение, что Джеральдин некоторое время сама жила в этой квартире, чтобы досконально изучить траекторию передвижения по ней. Уж очень точно ее дизайн предсказывает потребности будущих жильцов.