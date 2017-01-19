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Организация пространства в дуплексе

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
العبور, Reda Essam Reda Essam Стены и пол в стиле модерн
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Если у вас есть квартира в дуплексе, вы ищете идеи, как организовать пространство, то предлагаем вам сегодня проект дома в Каире. Его площадь составляет 300 квадратных метров, 150 для каждой семьи, живущей в дуплексе.

В гостиной

العبور, Reda Essam Reda Essam Стены и пол в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Современная гостиная оформлена в нейтральных тонах. Там есть кожаный диван в оттенке светло-бежевого. Стол и другие предметы мебели сделаны из дерева и стекла. Освещение является важным элементом в каждой квартире. В этом случае дизайнер создал геометрическую иллюминацию на потолке и в углах стен.

Библиотека

العبور, Reda Essam Reda Essam Стены и пол в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Напротив дивана дизайнер поместил большой книжный шкаф, окружающий телевизор. Он может быть использован в качестве места для книг или произведений искусства. В нижней части есть несколько вместительных шкафчиков.

Столовая

العبور, Reda Essam Reda Essam Стены и пол в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Столовая находится прямо в гостиной. Организована она в оттенках красновато – коричневых. Комнаты отделены деревянной аркой с красивой иллюминацией.

Комната

العبور, Reda Essam Reda Essam Стены и пол в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Здесь мы можем увидеть гостиную и столовую с другой точки зрения. Еще вы можете увидеть лестницу, ведущую на второй этаж.

Спальня

العبور, Reda Essam Reda Essam Спальня в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Над кроватью есть место на полке, где будет удобно положить книги. Темно – коричневый гардероб красиво контрастирует с цветом стен. Большое зеркало делает комнату еще более просторной. Акцентом в спальне является кровать.

Детская комната

العبور, Reda Essam Reda Essam Детская комната в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Детская комната полна радости и цвета, с обеих сторон стены тонированы в синий цвет. Кровать здесь компактная, внизу есть мягкий уголок.

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Большая ванная

العبور, Reda Essam Reda Essam Ванная комната в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Самая большая гордость просторной ванной комнаты – это стена с мозаикой. Есть шкафы для хранения полотенец и других предметов, которые нужно иметь под рукой.

Ванная поменьше

العبور, Reda Essam Reda Essam Ванная комната в стиле модерн
Reda Essam

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

Во второй ванной комнате есть душ с детским бассейном и специальными противоскользящими плитками. Цвета и иллюминации, используемые в потолке, делают это помещение уютным и приятным.

Мини-домик для дачи

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