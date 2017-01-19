Организация пространства в дуплексе

Если у вас есть квартира в дуплексе, вы ищете идеи, как организовать пространство, то предлагаем вам сегодня проект дома в Каире. Его площадь составляет 300 квадратных метров, 150 для каждой семьи, живущей в дуплексе.
Современная гостиная оформлена в нейтральных тонах. Там есть кожаный диван в оттенке светло-бежевого. Стол и другие предметы мебели сделаны из дерева и стекла. Освещение является важным элементом в каждой квартире. В этом случае дизайнер создал геометрическую иллюминацию на потолке и в углах стен.
Напротив дивана дизайнер поместил большой книжный шкаф, окружающий телевизор. Он может быть использован в качестве места для книг или произведений искусства. В нижней части есть несколько вместительных шкафчиков.
Столовая находится прямо в гостиной. Организована она в оттенках красновато – коричневых. Комнаты отделены деревянной аркой с красивой иллюминацией.
Здесь мы можем увидеть гостиную и столовую с другой точки зрения. Еще вы можете увидеть лестницу, ведущую на второй этаж.
Над кроватью есть место на полке, где будет удобно положить книги. Темно – коричневый гардероб красиво контрастирует с цветом стен. Большое зеркало делает комнату еще более просторной. Акцентом в спальне является кровать.
Детская комната полна радости и цвета, с обеих сторон стены тонированы в синий цвет. Кровать здесь компактная, внизу есть мягкий уголок.
Самая большая гордость просторной ванной комнаты – это стена с мозаикой. Есть шкафы для хранения полотенец и других предметов, которые нужно иметь под рукой.
Во второй ванной комнате есть душ с детским бассейном и специальными противоскользящими плитками. Цвета и иллюминации, используемые в потолке, делают это помещение уютным и приятным.