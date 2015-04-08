Идеи для гардеробной

Обустроенная гардеробная комната не только украсит интерьер любого дома, но и избавит от необходимости каждый день тратить время на поиски нужных вещей. Всю одежду и аксессуары можно аккуратно разложить по полочкам, оставив предостаточно свободного места для последующих покупок. Еще одним бесценным преимуществом гардеробной является возможность расширить жилое пространство в других комнатах, избавив их от громоздкой мебели.
Отдать целую комнату лишь под нужды гардеробной? Не все могут позволить себе такую роскошь. А что если добавить туда стиральную машину, сушилки и откидную гладильную доску? Получаем не просто гардеробную, а настоящий маленький остров, полностью посвященный всему, что связано с одеждой. В такой комнате у вас уж точно все будет под контролем, все вещи постираны, отглажены и всегда на виду.
Если в своем доме вы сделали выбор в пользу классики, оформлять гардеробную придется соответственно. Шкафы с резьбой, яркое освещение и большие зеркала – необходимые атрибуты гардеробной в классическом стиле. Сделайте акцент на детали – бархатные пуфы с утяжкой пуговицами, элегантные ручки для шкафа и картонные коробки для аксессуаров, украшенные классическими узорами.
Если вы хотите, чтобы в гардеробной всегда был порядок, подбирайте шкафы, вместимость которых хотя бы в полтора раза превышает количество имеющейся у вас одежды. В таком случае, ни вам, ни членам вашей семьи не придется созерцать горы одежды на спинках стульев, тренажерах или перилах кровати. Времена бабушкиных шифоньеров уже давно канули в прошлое. Удобный, открытый гардероб вмещает в разы больше вещей, чем массивные шкафы с толстыми дверцами и полками.
При слове гардеробная, многие до сих пор представляют широкий шкаф, заполненный дамскими блузочками, сумочками, шляпками и прочими элементами гардероба прекрасной половины человечества. Однако современные мужчины тоже хотят следить за собой и следовать моде, в их личных коллекциях становится все больше одежды и аксессуаров. Прагматичные от природы мужчины оценивают гардеробные шкафы прежде всего по степени их функциональности. Идеальный вариант – открытая гардеробная, в которой без труда можно найти подходящий костюм, сорочку и галстук.
Вы любите путешествовать? Зимой – на горнолыжный курорт, весной – в турпоход по близлежащим лесам, а летом – в долгожданный отпуск на море. В таком случае для вашей гардеробной комнаты подойдет шкаф с множеством модулей для одежды и обувных полок. Нет ничего лучше, чем четко знать, в каком
отсеке находится одежда для дома и офиса, а где стоят походные сумки и прочее снаряжение, необходимое для путешествий.