Идеи для гардеробной

Отдать целую комнату лишь под нужды гардеробной? Не все могут позволить себе такую роскошь. А что если добавить туда стиральную машину, сушилки и откидную гладильную доску? Получаем не просто гардеробную, а настоящий маленький остров, полностью посвященный всему, что связано с одеждой. В такой комнате у вас уж точно все будет под контролем, все вещи постираны, отглажены и всегда на виду.