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Идеи для гардеробной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гардеробная в стиле модерн
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Обустроенная гардеробная комната не только украсит интерьер любого дома, но и избавит от необходимости каждый день тратить время на поиски нужных вещей. Всю одежду и аксессуары можно аккуратно разложить по полочкам, оставив предостаточно свободного места для последующих покупок. Еще одним бесценным преимуществом гардеробной является возможность расширить жилое пространство в других комнатах, избавив их от громоздкой мебели.

В гардеробной возможно все

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior» «Artinterior» – Студия дизайна интерьера Гардеробная в стиле модерн
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior»

«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Отдать целую комнату лишь под нужды гардеробной? Не все могут позволить себе такую роскошь. А что если добавить туда стиральную машину, сушилки и откидную гладильную доску? Получаем не просто гардеробную, а настоящий маленький остров, полностью посвященный всему, что связано с одеждой. В такой комнате у вас уж точно все будет под контролем, все вещи постираны, отглажены и всегда на виду.

Гардеробная для интерьера в классическом стиле

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Гардеробная в классическом стиле
Tutto design

Особняк город Тобольск.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Если в своем доме вы сделали выбор в пользу классики, оформлять гардеробную придется соответственно. Шкафы с резьбой, яркое освещение и большие зеркала – необходимые атрибуты гардеробной в классическом стиле. Сделайте акцент на детали – бархатные пуфы с утяжкой пуговицами, элегантные ручки для шкафа и картонные коробки для аксессуаров, украшенные классическими узорами.

Все прелести минимализма

Wardrobe Collection, DA-Design DA-Design Гардеробная в стиле минимализм
DA-Design

Wardrobe Collection

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Если вы хотите, чтобы в гардеробной всегда был порядок, подбирайте шкафы, вместимость которых хотя бы в полтора раза превышает количество имеющейся у вас одежды. В таком случае, ни вам, ни членам вашей семьи не придется созерцать горы одежды на спинках стульев, тренажерах или перилах кровати. Времена бабушкиных шифоньеров уже давно канули в прошлое. Удобный, открытый гардероб вмещает в разы больше вещей, чем массивные шкафы с толстыми дверцами и полками.

Мужская гардеробная

A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гардеробная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

A Posteriori

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

При слове гардеробная, многие до сих пор представляют широкий шкаф, заполненный дамскими блузочками, сумочками, шляпками и прочими элементами гардероба прекрасной половины человечества. Однако современные мужчины тоже хотят следить за собой и следовать моде, в их личных коллекциях становится все больше одежды и аксессуаров. Прагматичные от природы мужчины оценивают гардеробные шкафы прежде всего по степени их функциональности. Идеальный вариант – открытая гардеробная, в которой без труда можно найти подходящий костюм, сорочку и галстук.

Гардеробная для путешественника

Гардеробная ракурс 2 Мастерская дизайна Welcome Studio Гардеробная в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Гардеробная ракурс 2

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Вы любите путешествовать? Зимой – на горнолыжный курорт, весной – в турпоход по близлежащим лесам, а летом – в долгожданный отпуск на море. В таком случае для вашей гардеробной комнаты подойдет шкаф с множеством модулей для одежды и обувных полок. Нет ничего лучше, чем четко знать, в каком отсеке находится одежда для дома и офиса, а где стоят походные сумки и прочее снаряжение, необходимое для путешествий.

До и После: Чудеса эргономики в крошечной квартире
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