9 ошибок в декоре спальни, которые мы допускаем снова и снова

При выборе ковра для спальни мы думаем, в первую очередь о сочетании цветов, узоров и материалов, которые должны обогатить и украсить комнату. Но часто мы выбираем ковер неправильной пропорции или размера, что мешает сделать его достойным украшением интерьера спальни. Но как же подобрать оптимальный размер ковра? Этот предмет интерьера, как и все остальные, должен сочетаться с общей композицией интерьера. Если вы используете крупную мебель, то размеры ковра должны быть соответствующими. А рядом с изящным туалетным столиком более уместным будет небольшой и аккуратный.