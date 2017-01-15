9 ошибок в декоре спальни, которые мы допускаем снова и снова

Большая часть наших обзоров посвящена вдохновляющим и продуманным примерам интерьеров. Но и обходить основные ошибки и подводные камни, которые могут помешать вам сделать свои комнаты действительно красивыми, мы не можем. Поэтому, давайте изучим, какие бывают просчеты в оформлении интерьера спальни, и как их можно исправлять.
При выборе ковра для спальни мы думаем, в первую очередь о сочетании цветов, узоров и материалов, которые должны обогатить и украсить комнату. Но часто мы выбираем ковер неправильной пропорции или размера, что мешает сделать его достойным украшением интерьера спальни. Но как же подобрать оптимальный размер ковра? Этот предмет интерьера, как и все остальные, должен сочетаться с общей композицией интерьера. Если вы используете крупную мебель, то размеры ковра должны быть соответствующими. А рядом с изящным туалетным столиком более уместным будет небольшой и аккуратный.
Специалисты не советуют интегрировать рабочее место в пространство спальни, поскольку это может мешать в создании там атмосферы покоя и уюта. Но если размер вашей квартиры не позволяет сделать отдельный домашний кабинет, и вы решили оборудовать рабочую зону в спальне, постарайтесь вписать стол и шкафы в единый интерьер и следить за порядком.
Помните, как мама в детстве учила нас заправлять кровать сразу утром? А ведь это очень правильно! Аккуратная кровать, красивое покрывало и подушки – отличное украшение спальни.
Декоративные аксессуары, светильники и текстиль – все это придает интерьеру спальни последние и главные штрихи, индивидуальность и создает ваш личный уровень комфорта. Поэтому подбор таких вещиц и их количества также должен быть сбалансирован. Не стремитесь следовать чужому вкусу или моде, декорируйте спальню так, чтобы именно вам здесь было уютно.
Если спальня – место где мы спим, это еще не значит, что интерьер этой комнаты не нуждается в ярком солнечном свете. Именно теплые лучи солнца придадут спальне свежесть и умиротворенность, преобразят каждую деталь интерьера.
Не только украшения и аксессуары должны быть тщательно подобраны, чтобы создать уютную атмосферу в спальне. Также огромную роль играет цветовая палитра, фоновый тон и гармоничные сочетания оттенков.
Иногда роль освещения в комнате может стать решающей для всего восприятия интерьера. В спальне освещение не должно быть, конечно, слишком ярким, но и темные углы тоже не сделают интерьер привлекательным. Чтобы сделать освещение в спальне более мягким и спокойным, используйте несколько разнообразных светильников.
Чтобы необходимые вам вещи всегда были под рукой и не ухудшали интерьер спальни, оборудуйте пространство комнаты небольшими, но удобными подвесными системами для хранения вещей.