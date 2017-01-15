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9 ошибок в декоре спальни, которые мы допускаем снова и снова

Перла Вереника Перла Вереника
Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 Спальня в стиле модерн
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Большая часть наших обзоров посвящена вдохновляющим и продуманным примерам интерьеров. Но и обходить основные ошибки и подводные камни, которые могут помешать вам сделать свои комнаты действительно красивыми, мы не можем. Поэтому, давайте изучим, какие бывают просчеты в оформлении интерьера спальни, и как их можно исправлять. 

1. Почему размер ковра играет такое большое значение

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При выборе ковра для спальни мы думаем, в первую очередь о сочетании цветов, узоров и материалов, которые должны обогатить и украсить комнату. Но часто мы выбираем ковер неправильной пропорции или размера, что мешает сделать его достойным украшением интерьера спальни. Но как же подобрать оптимальный размер ковра? Этот предмет интерьера, как и все остальные, должен сочетаться с общей композицией интерьера. Если вы используете крупную мебель, то размеры ковра должны быть соответствующими. А рядом с изящным туалетным столиком более уместным будет небольшой и аккуратный. 

2. Если у вас рабочий стол в спальне, поддерживайте порядок на нем

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Специалисты не советуют интегрировать рабочее место в пространство спальни, поскольку это может мешать в создании там атмосферы покоя и уюта. Но если размер вашей квартиры не позволяет сделать отдельный домашний кабинет, и вы решили оборудовать рабочую зону в спальне, постарайтесь вписать стол и шкафы в единый интерьер и следить за порядком. 

3. Красиво убранная кровать

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Помните, как мама в детстве учила нас заправлять кровать сразу утром? А ведь это очень правильно! Аккуратная кровать, красивое покрывало и подушки – отличное украшение спальни. 

4. Как много аксессуаров должно быть в спальне?

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Спальня в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Декоративные аксессуары, светильники и текстиль – все это придает интерьеру спальни последние и главные штрихи, индивидуальность и создает ваш личный уровень комфорта. Поэтому подбор таких вещиц и их количества также должен быть сбалансирован. Не стремитесь следовать чужому вкусу или моде, декорируйте спальню так, чтобы именно вам здесь было уютно. 

5. Впустите солнце в комнату

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 Спальня в стиле модерн
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

Если спальня –  место где мы спим, это еще не значит, что интерьер этой комнаты не нуждается в ярком солнечном свете. Именно теплые лучи солнца придадут спальне свежесть и умиротворенность, преобразят каждую деталь интерьера.

6. Гармоничная палитра интерьера

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

Не только украшения и аксессуары должны быть тщательно подобраны, чтобы создать уютную атмосферу в спальне. Также огромную роль играет цветовая палитра, фоновый тон и гармоничные сочетания оттенков.

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7. Хороший уровень освещенности в спальне

Лофт, Interiorbox Interiorbox Спальня в стиле лофт
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

Иногда роль освещения в комнате может стать решающей для всего восприятия интерьера.  В спальне освещение не должно быть, конечно, слишком ярким, но и темные углы тоже не сделают интерьер привлекательным. Чтобы сделать освещение в спальне более мягким и спокойным, используйте несколько разнообразных светильников. 

8. Куда убрать одежду

Príncipe real apartment lisbon, fala fala
fala

Príncipe real apartment lisbon

fala
fala
fala

Чтобы необходимые вам вещи всегда были под рукой и не ухудшали интерьер спальни, оборудуйте пространство комнаты небольшими, но удобными подвесными системами для хранения вещей. 

9. Без паутины проводов

'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto homify Детская комнатаКровати
homify

'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto

homify
homify
homify

Кабели и шнуры – большая проблема, особенно в спальне где нет достаточного количества розеток. Чтобы создать порядок и уют, используйте специальные держатели и скрытые каналы для проводов. 

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Надеемся вы не допускаете ни одной из этих ошибок?

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