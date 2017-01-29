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Ремонт деревенского кирпичного дома 60-х годов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в скандинавском стиле
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Мы, конечно же, немножко лукавим, сравнивая нашу деревню и европейскую провинцию. По уровню инфраструктуры и прочих благ цивилизации благополучная Европа (даже в своих самых дальних уголках) далеко ушла от нас. И как ни печально это признавать, нам нужно еще очень многое сделать, чтобы соответствовать имиджу страны, которая заботится о своем наследии и с уверенностью смотрит в будущее. Но мы стараемся, всеми силами стараемся. Кто-то строит новый дом, облагораживая пригород, кто-то ремонтирует балкон, а другие, как студия POST ARCHITECTURE, добрались до ремонта кирпичного дома в пригороде или бабушкиной деревне. Каждый из нас в меру своих сил увеличивает количество красоты и комфорта в нашем общем Доме.

Магия цвета

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Трудно представить более подходящий оттенок для эффектного акцента на фасаде, кроме фуксии. Магическое преображение этого дома было бы не столь потрясающим, если бы не дверь, деревянное кресло и лейка, как последний мазок талантливого художника.

​Апгрейд кирпичного дома

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В нашей провинции не так уж много старых домов, построенных из красного кирпича. Но если вам достался именно такой, радуйтесь. Скорее всего вам не придется заниматься его дополнительным наружным утеплением и монтажом нового фасада (например, из сайдинга). Если ваш дом имеет прочные стены, сложенные из красного кирпича, вам останется поставить новую крышу, окна и двери. И можно уже заниматься внутренней отделкой и ландшафтным дизайном.

Но владельцы этого дома пошли дальше. Желая увеличить полезную площадь, еще до установки крыши они создали металлическую конструкцию по переднему фасаду для балкончиков второго этажа. Именно на ней сидит и крыша с этой стороны дома. А у первого получилась просторная веранда под навесом.

​Современные интерьеры

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В интерьерах дизайнеры ничуть не пытались держаться за ретро-атмосферу, характерную для этого дома прежде. Он был старой ночлежкой, его планировка тоже была изменена в соответствии со всеми современными нормами. Потому внутри нас встречают залитые солнцем пространства и современная максимально простая отделка.

​Искусство в массы

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Редко в каком доме нет ни единой картины. В соответствии со собственным вкусом мы несем в свой дом то, что считаем красивым. Но в этом доме живет преподаватель истории искусств, потому выбор картин, постеров и скетчей более тонок. Каждая картина продолжает интерьер, добавляя в него капельку личного.

​Белый глянец на кухне

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Контраст эффектного белого глянца и двери в широком черном обрамлении показывает, что интерьер не просто поддерживает современные тренды в дизайне. Он дает на него личный взгляд,  дополняя уникальными элементами, рассказывающими о видении не только дизайнеров, но и владельцев.

​Удобные конструкции

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня составлена из разнообразных модулей от пола до потолка в белом глянце. Со стороны столовой остров превращается в удобное местечко для завтраков.

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​Зона столовой

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Напротив обеденного стола – окно, повторяющее его по форме. Стулья выбраны невероятно модные из белого пластика, а над столом – круглый абажур из тончайшего металла ажурной алмазной резки.

​Мебель в столовой

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Мебельная композиция на уровне столовой группы одета в серый глянец, что гармонично контрастирует на фоне остального интерьра комнаты открытой планировки.

​Уютная спальня

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Спальня встречает нас нежнейшей палитрой натурального дерева с акцентом марсала на дополнительных подушках. Умиротворяющая атмосфера!

​Ванная комната

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Ванная комната тоже знает толк в интерьерной моде. Кофейная гамма плитки на полу и в зоне душевой, остальное сияет белизной. Акцент сделан на зеркало в массивной золоченой раме.

​Провинциальный люкс

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Вы еще не забыли, где находится этот дом? Эта ванная комната с невероятной чашей у огромного окна запутает кого угодно.

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