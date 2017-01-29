Ремонт деревенского кирпичного дома 60-х годов

Мы, конечно же, немножко лукавим, сравнивая нашу деревню и европейскую провинцию. По уровню инфраструктуры и прочих благ цивилизации благополучная Европа (даже в своих самых дальних уголках) далеко ушла от нас. И как ни печально это признавать, нам нужно еще очень многое сделать, чтобы соответствовать имиджу страны, которая заботится о своем наследии и с уверенностью смотрит в будущее. Но мы стараемся, всеми силами стараемся. Кто-то строит новый дом, облагораживая пригород, кто-то ремонтирует балкон, а другие, как студия POST ARCHITECTURE, добрались до ремонта кирпичного дома в пригороде или бабушкиной деревне. Каждый из нас в меру своих сил увеличивает количество красоты и комфорта в нашем общем Доме.
Трудно представить более подходящий оттенок для эффектного акцента на фасаде, кроме фуксии. Магическое преображение этого дома было бы не столь потрясающим, если бы не дверь, деревянное кресло и лейка, как последний мазок талантливого художника.
В нашей провинции не так уж много старых домов, построенных из красного кирпича. Но если вам достался именно такой, радуйтесь. Скорее всего вам не придется заниматься его дополнительным наружным утеплением и монтажом нового фасада (например, из сайдинга). Если ваш дом имеет прочные стены, сложенные из красного кирпича, вам останется поставить новую крышу, окна и двери. И можно уже заниматься внутренней отделкой и ландшафтным дизайном.
Но владельцы этого дома пошли дальше. Желая увеличить полезную площадь, еще до установки крыши они создали металлическую конструкцию по переднему фасаду для балкончиков второго этажа. Именно на ней сидит и крыша с этой стороны дома. А у первого получилась просторная веранда под навесом.
В интерьерах дизайнеры ничуть не пытались держаться за ретро-атмосферу, характерную для этого дома прежде. Он был старой ночлежкой, его планировка тоже была изменена в соответствии со всеми современными нормами. Потому внутри нас встречают залитые солнцем пространства и современная максимально простая отделка.
Редко в каком доме нет ни единой картины. В соответствии со собственным вкусом мы несем в свой дом то, что считаем красивым. Но в этом доме живет преподаватель истории искусств, потому выбор картин, постеров и скетчей более тонок. Каждая картина продолжает интерьер, добавляя в него капельку личного.
Контраст эффектного белого глянца и двери в широком черном обрамлении показывает, что интерьер не просто поддерживает современные тренды в дизайне. Он дает на него личный взгляд, дополняя уникальными элементами, рассказывающими о видении не только дизайнеров, но и владельцев.
Кухня составлена из разнообразных модулей от пола до потолка в белом глянце. Со стороны столовой остров превращается в удобное местечко для завтраков.
Напротив обеденного стола – окно, повторяющее его по форме. Стулья выбраны невероятно модные из белого пластика, а над столом – круглый абажур из тончайшего металла ажурной алмазной резки.
Мебельная композиция на уровне столовой группы одета в серый глянец, что гармонично контрастирует на фоне остального интерьра комнаты открытой планировки.
Спальня встречает нас нежнейшей палитрой натурального дерева с акцентом марсала на дополнительных подушках. Умиротворяющая атмосфера!
Ванная комната тоже знает толк в интерьерной моде. Кофейная гамма плитки на полу и в зоне душевой, остальное сияет белизной. Акцент сделан на зеркало в массивной золоченой раме.
Вы еще не забыли, где находится этот дом? Эта ванная комната с невероятной чашей у огромного окна запутает кого угодно.
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