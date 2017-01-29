Ремонт деревенского кирпичного дома 60-х годов

В нашей провинции не так уж много старых домов, построенных из красного кирпича. Но если вам достался именно такой, радуйтесь. Скорее всего вам не придется заниматься его дополнительным наружным утеплением и монтажом нового фасада (например, из сайдинга). Если ваш дом имеет прочные стены, сложенные из красного кирпича, вам останется поставить новую крышу, окна и двери. И можно уже заниматься внутренней отделкой и ландшафтным дизайном.

Но владельцы этого дома пошли дальше. Желая увеличить полезную площадь, еще до установки крыши они создали металлическую конструкцию по переднему фасаду для балкончиков второго этажа. Именно на ней сидит и крыша с этой стороны дома. А у первого получилась просторная веранда под навесом.