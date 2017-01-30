До и После: Отделка фасадов коттеджа

После возведения коробки с крышей, установки окон и дверей и завершения внутренней отделки работы остается еще немало. Современные дома строятся с достаточно сложной отделкой, работают с которой лишь настоящие профессионалы. Специалисты из польской студии PHU Bortnowski показали нам этапы наружной отделки фасадов, что завершают общий образ и дают возможность собрание стекла и бетона называть настоящим Домом.
Для отделки фасадов используется специальная штукатурка с различными добавками, в том числе и пластификаторами. Это увеличивает ее стойкость к атмосферным влияниям в виде резкого перепада температур, создает надежный барьер для проникновения влаги внутрь, а значит продлевает срок ее службы. Затем стены покрывают специальным грунтом, а после высыхания шпаклюются для максимальной плоскостности. Для оштукатуренных фасадов этого дома выбран белый цвет краски.
Цоколь отштукатурен фактурной минеральной штукатуркой (в ее составе – крошка из натуральных камней). Она обладает хорошими адгезионными свойствами и не представляет особых сложностей при работе.
Не забудьте, что подшивка свесов проводится до наружной отделки стен (включая утепление), иначе при работе с карнизами может быть поврежден утеплитель. Правильная подшивка защищает карнизную часть крыши от холода и дождя, но при этом еще и обеспечивает достаточное проветривание подкровельного пространства.
От правильных расчетов при установке водосточной системы зависит очень многое. При излишнем намокании стены теряют свои теплоизоляционные свойства. А если правильно не отвести воду от фундамента и цоколя, влага будет подниматься вверх, что тоже не очень хорошо.
Во многих современных домах используется комбинированная отделка. Здесь для декора используются фасадные панели из дерева. Они монтируются после завершения всех фасадных работ на алюминиевый профиль.
Еще при монтаже декоративных панелей, оформляющих пространство вокруг парадной двери, выведены провода для подсветки. Профессионалы никогда не забывают о таких мелочах, а проектируют заранее.
Защитные роллеты на окнах и дверях тоже учтены в этом проекте. Летом они пригодятся вам для притенения, в самые холодные и ветреные дни помогут удерживать тепло, а когда вы будете в отъезде, защитят ваше имущество от непрошеных гостей. Вы даже можете ввести автоматическое управление ими в функции системы «Умный Дом».
Заказывая строительство дома у профессионалов, лучше сразу подумать и о территории вокруг дома. Даже если вы пока не готовы вкладывать средства в ландшафтный дизайн, дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, завершат образ дома.
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;