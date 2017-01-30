Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Отделка фасадов коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
Loading admin actions …

После возведения коробки с крышей, установки окон и дверей и завершения внутренней отделки работы остается еще немало. Современные дома строятся с достаточно сложной отделкой, работают с которой лишь настоящие профессионалы. Специалисты из польской студии PHU Bortnowski показали нам этапы наружной отделки фасадов, что завершают общий образ и дают возможность собрание стекла и бетона называть настоящим Домом.

Оштукатуренные фасады

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Для отделки фасадов используется специальная штукатурка с различными добавками, в том числе и пластификаторами. Это увеличивает ее стойкость к атмосферным влияниям в виде резкого перепада температур, создает надежный барьер для проникновения влаги внутрь, а значит продлевает срок ее службы. Затем стены покрывают специальным грунтом, а после высыхания шпаклюются для максимальной плоскостности. Для оштукатуренных фасадов этого дома выбран белый цвет краски.

​Штукатурка для цоколя

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Цоколь отштукатурен фактурной минеральной штукатуркой (в ее составе – крошка из натуральных камней). Она обладает хорошими адгезионными свойствами и не представляет особых сложностей при работе.

​Подшивка кровли

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Не забудьте, что подшивка свесов проводится до наружной отделки стен (включая утепление), иначе при работе с карнизами может быть поврежден утеплитель. Правильная подшивка защищает карнизную часть крыши от холода и дождя, но при этом еще и обеспечивает достаточное проветривание подкровельного пространства.

​Монтаж водостоков

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

От правильных расчетов при установке водосточной системы зависит очень многое. При излишнем намокании стены теряют свои теплоизоляционные свойства. А если правильно не отвести воду от фундамента и цоколя, влага будет подниматься вверх, что тоже не очень хорошо.

​Монтаж деревянных панелей

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Во многих современных домах используется комбинированная отделка. Здесь для декора используются фасадные панели из дерева. Они монтируются после завершения всех фасадных работ на алюминиевый профиль.

​Подсветка парадной двери

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Еще при монтаже декоративных панелей, оформляющих пространство вокруг парадной двери, выведены провода для подсветки. Профессионалы никогда не забывают о таких мелочах, а проектируют заранее.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Эффектные рольставни

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Защитные роллеты на окнах и дверях тоже учтены в этом проекте. Летом они пригодятся вам для притенения, в самые холодные и ветреные дни помогут удерживать тепло, а когда вы будете в отъезде, защитят ваше имущество от непрошеных гостей. Вы даже можете ввести автоматическое управление ими в функции системы «Умный Дом».

Дорожки вокруг дома

​Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Заказывая строительство дома у профессионалов, лучше сразу подумать и о территории вокруг дома. Даже если вы пока не готовы вкладывать средства в ландшафтный дизайн, дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, завершат образ дома.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

10 смелых идей в дизайне этой маленькой квартирки
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо