До и После: Отделка фасадов коттеджа

Защитные роллеты на окнах и дверях тоже учтены в этом проекте. Летом они пригодятся вам для притенения, в самые холодные и ветреные дни помогут удерживать тепло, а когда вы будете в отъезде, защитят ваше имущество от непрошеных гостей. Вы даже можете ввести автоматическое управление ими в функции системы «Умный Дом».