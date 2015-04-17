Homify 360°: рустикальный интерьер деревянного дома

Местом силы – именно такое название приходит на ум, глядя на этот простой на вид и сложный внутри дом в рустикальном стиле. В процессе его создания, авторы проекта – студия SAMARINA PROJECTS, прожили вместе с его владельцами «маленькую жизнь». Наполнили интерьерное пространство характером и эмоциональным образом. Одним словом, проект деревянного дома – «срублен по-новому».
Архитектура и дизайн – для кого-то это просто слова, а для творческой команды SAMARINA PROJECTS – смысл жизни. Каждый проект рождается в процессе личного переосмысления характера, предпочтений и образа жизни будущих владельцев. Так, дом в рустикальном стиле в авторской интерпретации гармонично дополнен декоративными элементами в духе ар деко. Словно портрет противоречивых натур – его владельцев. Молодая пара ведет светский образ жизни, а жить предпочитает вдали от городской суеты на лоне природы.
Выбор рустикального стиля для загородных апартаментов таких людей, вполне обоснован. Слово «rustique» в переводе с французского языка - деревенский, грубый, простой, неотесанный. Этот стиль зародился именно тогда, когда горожане, в жажде уединения на природе, стали выезжать на дачи. Горожане-дачники, стремились мастерить все своими руками, воссоздавая старинную обстановку деревенского быта. Рустикальный стиль интерьера отличает нарочитая грубость, указывающая на уникальность ручной работы. В отделке стен, потолков, пола, в мебели – рубленое дерево и натуральный камень. В проекте SAMARINA PROJECTS в сочетании, с характерными для рустикального стиля, фактурами используются - глянцевый пластик, хромированный металл и стекло. Благодаря такому переосмыслению, у дома есть собственный, персонифицированный образ.
Рустика – это очень искусная и качественная имитация простоты и натуральности с целью создания уютной обстановки, разительно отличающейся от городских стандартов.Можно сделать стол из старой доски, найденной на берегу моря, которая будет иметь особую фактуру и цвет. Или из «закаменелой» от времени, доски от какой-либо старой постройки . Красота дерева в интерпретации SAMARINA PROJECTS подана в исключительной обработки деревянных поверхностей – стен, дверей, потолка. Дерево дома, в отличии от грубых сучковатых фактур рустикального стиля, презентовано в гладкой, утонченной огранке, что придает пространству особый уют и шик. В нем приятно и спокойно жить: отдыхать семьей, играть с детьми или встречаться с друзьями
Почувствовать себя частичкой живого мироздания и погрузиться в атмосферу безмятежности в полной гармонии с природным ландшафтом позволяет сложная личностная история интерьера. Сочетания простоты с современным инженерно-техническим оснащением. Игра фактур – стены из бруса в едином слиянии с глянцевыми и кожаными поверхностями мебели. Витиеватая геометрия форм – прямых деревянных балок потолка и ломаных линий декоративных предметов и светильников.
Элементы ар деко – картины, светильники, зеркала в рамах придают рустикальной атмосфере ванной комнаты неожиданно гламурный и богемный вид. «Огранка» для деревянных поверхностей в виде камня и керамической плитки с имитацией натурального гранита, хромированных элементов сантехники и богатого дамасского узора портьер – задумка автора – SAMARINA PROJECTS. Ее суть-в переосмыслении интерьера, согласно вкусовым предпочтениям и личности хозяев. Ванная комната - место «двух миров». Эта зона соединяет в себе светский образ жизни и стремление к уединению владельцев апартаментов.
Максимальное сохранение экологичности и натуральности исключительно природных материалов в оформлении зоны кабинета – один из запросов к интерьеру хозяина дома. Он выбрал простоту и естественность архитектурной данности жилого пространства, в угоду дорогой отделки и «фетишей» мебельного декорирования. Отсутствие в интерьере кабинета каких-либо декоративных элементов - создает легкую атмосферу воздушного пространства. В ней ничего не мешает раздумьям.