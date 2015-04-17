Homify 360°: рустикальный интерьер деревянного дома

Рустика – это очень искусная и качественная имитация простоты и натуральности с целью создания уютной обстановки, разительно отличающейся от городских стандартов.Можно сделать стол из старой доски, найденной на берегу моря, которая будет иметь особую фактуру и цвет. Или из «закаменелой» от времени, доски от какой-либо старой постройки . Красота дерева в интерпретации SAMARINA PROJECTS подана в исключительной обработки деревянных поверхностей – стен, дверей, потолка. Дерево дома, в отличии от грубых сучковатых фактур рустикального стиля, презентовано в гладкой, утонченной огранке, что придает пространству особый уют и шик. В нем приятно и спокойно жить: отдыхать семьей, играть с детьми или встречаться с друзьями