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Homify 360°: рустикальный интерьер деревянного дома

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Гостиная в рустикальном стиле
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Местом силы – именно такое название приходит на ум, глядя на этот простой на вид и сложный внутри дом в рустикальном стиле. В процессе его создания, авторы проекта – студия SAMARINA PROJECTS, прожили вместе с его владельцами «маленькую жизнь». Наполнили интерьерное пространство характером  и эмоциональным  образом. Одним словом, проект деревянного дома – «срублен по-новому».

​Смысл жизни

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Гостиная в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Архитектура и дизайн – для кого-то это просто слова, а для творческой команды SAMARINA PROJECTS – смысл жизни. Каждый проект рождается в процессе личного переосмысления характера, предпочтений и образа  жизни будущих владельцев. Так, дом в рустикальном стиле в авторской интерпретации гармонично дополнен декоративными элементами в духе ар деко. Словно портрет противоречивых натур – его владельцев. Молодая пара ведет светский образ жизни, а жить предпочитает вдали от городской суеты на лоне природы.

​Сложное в простом

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Кухня в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Выбор рустикального стиля для загородных апартаментов таких людей, вполне обоснован. Слово «rustique» в переводе с французского языка - деревенский, грубый, простой, неотесанный. Этот стиль  зародился именно тогда, когда горожане, в жажде уединения на природе, стали выезжать на дачи. Горожане-дачники, стремились мастерить все своими руками, воссоздавая старинную обстановку деревенского быта. Рустикальный стиль интерьера отличает нарочитая грубость, указывающая на уникальность  ручной работы. В отделке стен, потолков, пола, в мебели – рубленое дерево и натуральный камень. В проекте  SAMARINA PROJECTS  в сочетании, с характерными для рустикального стиля, фактурами используются  - глянцевый пластик, хромированный металл и стекло.  Благодаря такому переосмыслению, у дома есть собственный, персонифицированный образ.

Фактура дерева – главный материал в доме

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Рустика – это очень искусная и  качественная имитация простоты и натуральности  с целью создания уютной обстановки, разительно отличающейся от  городских стандартов.Можно сделать стол из старой доски, найденной на берегу моря, которая будет иметь особую фактуру и цвет. Или из «закаменелой» от времени, доски от какой-либо старой постройки . Красота дерева в интерпретации SAMARINA PROJECTS подана в исключительной обработки деревянных поверхностей – стен, дверей, потолка.  Дерево дома, в отличии от грубых сучковатых фактур рустикального стиля, презентовано  в гладкой, утонченной огранке, что придает пространству особый уют и шик.  В нем приятно и спокойно жить: отдыхать семьей, играть с детьми или встречаться с друзьями

​Авторский подход к рустике

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Спальня в колониальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Почувствовать себя частичкой живого мироздания и погрузиться в атмосферу безмятежности в  полной гармонии с природным ландшафтом позволяет сложная личностная история интерьера. Сочетания простоты  с современным инженерно-техническим оснащением. Игра фактур – стены из  бруса в едином слиянии с глянцевыми и кожаными поверхностями мебели. Витиеватая геометрия форм – прямых деревянных балок  потолка и ломаных линий декоративных предметов и светильников.

​Ванная комната – место «двух миров»

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Ванная комната в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Элементы ар деко – картины, светильники, зеркала в рамах придают рустикальной атмосфере ванной комнаты неожиданно гламурный и богемный вид. «Огранка» для деревянных поверхностей в виде камня и керамической плитки с имитацией натурального гранита, хромированных элементов сантехники и богатого дамасского узора портьер – задумка автора – SAMARINA PROJECTS. Ее суть-в переосмыслении интерьера, согласно вкусовым предпочтениям и личности хозяев. Ванная комната -  место «двух миров». Эта зона соединяет в себе светский образ жизни  и стремление к уединению владельцев апартаментов.

Сила простоты

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Максимальное сохранение  экологичности и натуральности исключительно природных материалов в оформлении зоны кабинета – один из запросов к интерьеру  хозяина дома.  Он выбрал простоту и естественность архитектурной данности жилого пространства, в угоду  дорогой отделки и «фетишей» мебельного декорирования. Отсутствие в интерьере кабинета каких-либо декоративных элементов  - создает легкую атмосферу воздушного пространства. В ней ничего не мешает раздумьям.

Люстры, которые вдохновляют
Вы готовы  отказаться от респектабельности апартаментов  в пользу рустикальной жизни ?

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