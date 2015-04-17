Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Ванные комнаты в рустикальном стиле

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Ванная комната в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Рустик, как одно из направлений кантри стиля, имеет западные корни. Своему рождению обязан временам ностальгии новых горожан по привычному деревенскому укладу жизни. Даже бессознательно, люди стремились воссоздать в комфортных городских апартаментах родную с детства обстановку природной простоты. Отсюда,  нарочитая грубость, и  небрежность фактур дерева, штукатурки, камня, лепнины. Цветовая гамма, естественно, натуральная – светлые бежевые оттенки восходящего солнца и молодых веток деревьев или темные насыщенные цвета земли, глины, изумрудной травы и камня. Для ванной комнаты – места уединения и релакса, рустикальный стиль особенно самобытен и привлекателен. Дизайнеры создают такие будуарные зоны, порой, невзирая на общий интерьерный концепт. Результат – ошеломительный.

Шале шик – элементы рустикального стиля в шале интерьере

Шале. Загородный дом. Москва Архитектор Татьяна Стащук Ванная комната в рустикальном стиле шале, деревянный дом в стиле шале, дизайн бюро, студия дизайна интерьеров премиум класса, дизайн бюро, архитектор Татьяна Стащук, архитектор-дизайнер интерьеров в Москве, интерьеры премиум класса, интерьеры загородных домов премиум класса, архитекторы Москвы, дизайнеры Москвы, Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Ванная комната  рустикального стиля в атмосфере шале – особый шик. Грубый камень, рубленные деревянные формы в сочетании с округлой керамикой  сантехники, плетеными корзиночками для полотенец и белья – чудная игра фактур. Автор проекта, архитектор Татьяна  Стащук выбрала интеллигентную серую гамму бежевого цвета, акцентируя внимание на гармоничном сочетании разных и, по-своему, интересных  материалов.

Цвет природы

Шале. Загородный дом. Москва Архитектор Татьяна Стащук Ванная комната в рустикальном стиле шале, деревянный дом в стиле шале, дизайн бюро, студия дизайна интерьеров премиум класса, дизайн бюро, архитектор Татьяна Стащук, архитектор-дизайнер интерьеров в Москве, интерьеры премиум класса, интерьеры загородных домов премиум класса, архитекторы Москвы, дизайнеры Москвы, Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Цветовая гамма ванной комнаты в рустикальном стиле – всегда бежевая, светлая.  Как свежеспиленное дерево – главная  фактура рустика. Особенно благородно, светлые оттенки смотрятся на фоне коричневых, насыщенных оттенков кофейных зерен, глины и зеленых малахитовых  цветов. В проекте Татьяны Стащук  контраст светлого и темного, обыгран радужным мерцанием  мозаичной фактуры отделки ванной.

Атмосфера лесной сказки

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Ванная комната в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

В интерьере будуарных апартаментов, дизайнера Ирины Шамановой,  продемонстрированы главные достоинства деревенского, грубого дома– отсутствие вычурности, мягкость, лиричность и близость к природе. Здесь царит атмосфера ’лесной сказки’, природного естества, заключенного в комфорт и эргономичность.

​Ванная комната – место двух миров

Сруб - Рубим по-новому , Samarina projects Samarina projects Ванная комната в рустикальном стиле
Samarina projects

Сруб – Рубим по-новому

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Элементы ар деко – картины, светильники, зеркала в рамах придают рустикальной атмосфере ванной комнаты неожиданно гламурный и богемный вид. «Огранка» для деревянных поверхностей в виде камня и керамической плитки с имитацией натурального гранита, хромированных элементов сантехники и богатого дамасского узора портьер – задумка автора – SAMARINA PROJECTS. Ее суть-в переосмыслении интерьера, согласно вкусовым предпочтениям и личности хозяев. Ванная комната -  место «двух миров». Эта зона соединяет в себе светский образ жизни  и стремление к уединению владельцев апартаментов.

​Новый образ деревенской простоты

Ванная 1 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Ванная комната в рустикальном стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Ванная 1

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

A-LITTLE-GREEN представила новый взгляд на рустикальный интерьер в формате небольшой городской квартиры. Современный рустик наряжается в фактуры имитирующие камень, мрамор, гранит или кирпичную кладку. Концептуальный свет и дизайнерские стеклянные перегородки в сочетании с грубым, деревянным полом из досок – формируют новый образ ’деревенской простоты’ в ванной комнате.

HI-FI-Изба

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Ванная комната в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

HI-FI-Изба или Техносруб – деревянный дом по проекту  ARP STUDIO, получил свое название за необычный внешний вид. Его идея – переложение образа традиционной русской бани на современные представления о загородной  архитектуре и интерьере -’open space’ и террасы, стекло и хромированный металл. Мореное дерево – авторский ход, на страже эпатажа  сочетаний рустикальной небрежности и современной четкости и практичности.

Начало дачного сезона - к чему готовиться
Ванная комната в рустикальном стиле в апартаментах традиционной классики. Ваше мнение, по -поводу диких  миксов в интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо