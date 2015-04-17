​Ванные комнаты в рустикальном стиле

Рустик, как одно из направлений кантри стиля, имеет западные корни. Своему рождению обязан временам ностальгии новых горожан по привычному деревенскому укладу жизни. Даже бессознательно, люди стремились воссоздать в комфортных городских апартаментах родную с детства обстановку природной простоты. Отсюда, нарочитая грубость, и небрежность фактур дерева, штукатурки, камня, лепнины. Цветовая гамма, естественно, натуральная – светлые бежевые оттенки восходящего солнца и молодых веток деревьев или темные насыщенные цвета земли, глины, изумрудной травы и камня. Для ванной комнаты – места уединения и релакса, рустикальный стиль особенно самобытен и привлекателен. Дизайнеры создают такие будуарные зоны, порой, невзирая на общий интерьерный концепт. Результат – ошеломительный.