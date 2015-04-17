​Ванные комнаты в рустикальном стиле

Рустик, как одно из направлений кантри стиля, имеет западные корни. Своему рождению обязан временам ностальгии новых горожан по привычному деревенскому укладу жизни. Даже бессознательно, люди стремились воссоздать в комфортных городских апартаментах родную с детства обстановку природной простоты. Отсюда, нарочитая грубость, и небрежность фактур дерева, штукатурки, камня, лепнины. Цветовая гамма, естественно, натуральная – светлые бежевые оттенки восходящего солнца и молодых веток деревьев или темные насыщенные цвета земли, глины, изумрудной травы и камня. Для ванной комнаты – места уединения и релакса, рустикальный стиль особенно самобытен и привлекателен. Дизайнеры создают такие будуарные зоны, порой, невзирая на общий интерьерный концепт. Результат – ошеломительный.
Ванная комната рустикального стиля в атмосфере шале – особый шик. Грубый камень, рубленные деревянные формы в сочетании с округлой керамикой сантехники, плетеными корзиночками для полотенец и белья – чудная игра фактур. Автор проекта, архитектор Татьяна Стащук выбрала интеллигентную серую гамму бежевого цвета, акцентируя внимание на гармоничном сочетании разных и, по-своему, интересных материалов.
Цветовая гамма ванной комнаты в рустикальном стиле – всегда бежевая, светлая. Как свежеспиленное дерево – главная фактура рустика. Особенно благородно, светлые оттенки смотрятся на фоне коричневых, насыщенных оттенков кофейных зерен, глины и зеленых малахитовых цветов. В проекте Татьяны Стащук контраст светлого и темного, обыгран радужным мерцанием мозаичной фактуры отделки ванной.
В интерьере будуарных апартаментов, дизайнера Ирины
Шамановой, продемонстрированы главные
достоинства
деревенского, грубого дома– отсутствие вычурности,
мягкость, лиричность и близость к природе. Здесь царит атмосфера ’лесной
сказки’, природного естества, заключенного в комфорт и эргономичность.
Элементы ар деко – картины, светильники, зеркала в рамах придают рустикальной атмосфере ванной комнаты неожиданно гламурный и богемный вид. «Огранка» для деревянных поверхностей в виде камня и керамической плитки с имитацией натурального гранита, хромированных элементов сантехники и богатого дамасского узора портьер – задумка автора – SAMARINA PROJECTS. Ее суть-в переосмыслении интерьера, согласно вкусовым предпочтениям и личности хозяев. Ванная комната - место «двух миров». Эта зона соединяет в себе светский образ жизни и стремление к уединению владельцев апартаментов.
A-LITTLE-GREEN представила новый взгляд на рустикальный интерьер в формате небольшой городской квартиры. Современный рустик наряжается в фактуры имитирующие камень, мрамор, гранит или кирпичную кладку. Концептуальный свет и дизайнерские стеклянные перегородки в сочетании с грубым, деревянным полом из досок – формируют новый образ ’деревенской простоты’ в ванной комнате.
HI-FI-Изба или Техносруб – деревянный дом по проекту ARP STUDIO, получил свое название за необычный внешний вид. Его идея – переложение образа традиционной русской бани на современные представления о загородной архитектуре и интерьере -’open space’ и террасы, стекло и хромированный металл. Мореное дерево – авторский ход, на страже эпатажа сочетаний рустикальной небрежности и современной четкости и практичности.