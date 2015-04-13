Homify 360°: Свобода под знаком 7.0

Свобода – это счастье быть самим собой, без внутренних табу, мешающих наслаждаться каждым мгновеньем жизни. Свобода в доме – без лишних геометрических форм и линий. Свобода в интерьере – это вид из окна на шикарный природный пейзаж. Авторский проект дизайн-студии AuRoom «Свобода 7.0». Дом с символичным названием знает о свободе все. И охотно делится ею со всеми, кто в него попадает.
Проекты серии домов
Свобода. Новая версия - дизайн-студия AuRoom создавала с особой любовью.
Свободное название полностью соответствует внешним данным
внутреннему содержанию. Дом на берегу озера в окружении девственной природы -
символ свободы. Он – «одушевленный предмет» – сверхмудрая и
высокотехнологичная часть природного ландшафта.
«Эффект одушевленного предмета’ – в основе концептуальной
философии архитектурного проекта.
Свобода 7.0 - новая эра живого пространства, в нем дышат
полной грудью. Монолитный фасад с металлическими конструкциями – это корпус
двухэтажных жилых апартаментов. Стены из
стекла и переходы из пеноблоков – это «свобода» для действий, мыслей, чувств и интерьерных
композиций, ежесекундно меняющегося пейзажа. И никаких стен. Бетон, керамика, стекло, системы «умный дом»
- загородное жилье перестает быть просто «домом», оно превращается в уникальное «пространство
наслаждения жизнью», открывая просторы для мышления и саморазвития, вдохновляя
на движение вперед. AuRoom воспринимают
дом не «кирпичной коробкой», а как «живое пространство» с возможностью управления им. Принцип «Open space» -
панорамное остекление, высокие потолки и
хитрая конституция первого этажа, плавно переходящая во второй придает дому ощущения легкости, бесконечного света и
комфорта.
Двухэтажное строение дома вписано в неоднородный холмистый ландшафт таким образом, что, по факту, выглядит как одноэтажное пространство одной плоскости. Нижняя часть является только входной группой. Здесь располагается прихожая и винтовая лестница наверх, в центр дома. Планировочное решение – простое и эргономичное. Для наслаждения жизнью используется каждый квадратный метр. В дизайне фасада, как и в истинной свободе, нет ничего лишнего - облицовочная декоративная штукатурка и мягкая наплавляемая кровля.
Центр интерьерной композиции – вид из окна. Девственная природа лесов и синие воды дикого озера в окружении холмистых полей и небесных просторов – такой интерьер каждую минуту предстает в новом эмоциональном состоянии. Меняет атмосферу благодаря цветовым сочетаниям времени года, дня и ночи, ясному солнцу и свинцовым облакам. Его атмосфера наполнена гармонией бытия, полным принятием и четкими представлениями о главных ценностях на земле – жизни и свободе.
«Свобода 7.0» – дом,наполненный природой, оазис гармонии. Каждым своим штрихом проект транслирует постулаты истиной свободы. Согласно этой философии, путь к свободе прост, как все гениальное. Достичь ее можно следуя сердцу, впитывая только настоящее, концентрируясь исключительно на главном – жизнь, природа и близкие люди рядом.