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Homify 360°: Свобода под знаком 7.0

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
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Свобода – это счастье быть самим собой, без внутренних табу, мешающих наслаждаться каждым мгновеньем жизни. Свобода в доме – без лишних геометрических форм и линий. Свобода в интерьере – это вид из окна на шикарный природный пейзаж.  Авторский проект дизайн-студии AuRoom   «Свобода 7.0». Дом с символичным названием знает о свободе все. И охотно делится ею со всеми, кто в него попадает.

Дом на берегу озера

homify
homify

homify
homify
homify

Проекты серии домов Свобода. Новая версия -  дизайн-студия  AuRoom создавала с особой любовью. Свободное название полностью соответствует внешним данным внутреннему содержанию. Дом на берегу озера в окружении девственной природы - символ свободы. Он – «одушевленный предмет» – сверхмудрая и высокотехнологичная часть природного ландшафта.

​Эффект одушевленного предмета

homify
homify

homify
homify
homify

«Эффект одушевленного  предмета’ – в основе концептуальной философии архитектурного проекта. Свобода 7.0 -  новая эра живого пространства, в нем дышат полной грудью. Монолитный фасад с металлическими конструкциями – это корпус двухэтажных жилых апартаментов. Стены  из стекла и переходы из пеноблоков – это «свобода»  для действий, мыслей, чувств и интерьерных композиций, ежесекундно меняющегося пейзажа. И никаких стен.  Бетон, керамика, стекло, системы «умный дом» - загородное жилье перестает быть просто «домом», оно  превращается в уникальное «пространство наслаждения жизнью», открывая просторы для мышления и саморазвития, вдохновляя на движение вперед. AuRoom   воспринимают дом не «кирпичной коробкой», а как «живое пространство» с возможностью  управления им. Принцип «Open space» - панорамное  остекление, высокие потолки и хитрая конституция первого этажа, плавно переходящая во второй  придает дому  ощущения легкости, бесконечного света и комфорта.

​Ничего лишнего

homify
homify

homify
homify
homify

Двухэтажное строение дома вписано в неоднородный холмистый ландшафт таким образом, что, по факту, выглядит как одноэтажное  пространство одной плоскости. Нижняя часть является только входной группой. Здесь располагается прихожая и винтовая лестница наверх, в центр дома. Планировочное решение – простое и эргономичное. Для наслаждения жизнью используется каждый квадратный метр. В дизайне фасада, как и в истинной свободе, нет ничего лишнего - облицовочная декоративная штукатурка  и мягкая наплавляемая кровля.

​Пейзаж за окном – новый концепт интерьера

homify
homify

homify
homify
homify

Центр интерьерной композиции – вид из окна. Девственная природа лесов и синие воды дикого озера в окружении  холмистых полей  и небесных просторов – такой интерьер каждую минуту предстает в новом эмоциональном состоянии. Меняет атмосферу благодаря цветовым сочетаниям времени года, дня и ночи, ясному солнцу и свинцовым облакам. Его атмосфера наполнена гармонией бытия, полным принятием и четкими представлениями о главных ценностях на земле – жизни и свободе.

​Постулаты истиной свободы

homify
homify

homify
homify
homify

«Свобода 7.0» – дом,наполненный природой, оазис  гармонии. Каждым своим штрихом проект транслирует постулаты истиной свободы. Согласно этой  философии, путь к свободе прост, как все гениальное. Достичь ее можно следуя сердцу, впитывая только настоящее, концентрируясь исключительно на главном – жизнь, природа и близкие люди рядом.

​AuRoom – история свободы

homify
homify

homify
homify
homify

Дизайн-студия AuRoom – это дружная, творческая команда архитекторов, строителей, дизайнеров по экс- и интерьеру.  Каждый проект студии – комфортное пространство для жизни, часть личной семейной истории, с собственной философией и внутренней свободой.

Homify 360°: Дом в Южной Африке - авторское прочтение колониального стиля.
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