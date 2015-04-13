Homify 360°: Свобода под знаком 7.0

«Эффект одушевленного предмета’ – в основе концептуальной философии архитектурного проекта. Свобода 7.0 - новая эра живого пространства, в нем дышат полной грудью. Монолитный фасад с металлическими конструкциями – это корпус двухэтажных жилых апартаментов. Стены из стекла и переходы из пеноблоков – это «свобода» для действий, мыслей, чувств и интерьерных композиций, ежесекундно меняющегося пейзажа. И никаких стен. Бетон, керамика, стекло, системы «умный дом» - загородное жилье перестает быть просто «домом», оно превращается в уникальное «пространство наслаждения жизнью», открывая просторы для мышления и саморазвития, вдохновляя на движение вперед. AuRoom воспринимают дом не «кирпичной коробкой», а как «живое пространство» с возможностью управления им. Принцип «Open space» - панорамное остекление, высокие потолки и хитрая конституция первого этажа, плавно переходящая во второй придает дому ощущения легкости, бесконечного света и комфорта.