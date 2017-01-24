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6 больших домов с плоской крышей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
DOM W LESIE, PL+sp. z o.o. PL+sp. z o.o. Дома в стиле модерн
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Дома с плоскими крышами еще не имеют широкого распространения в нашей стране, однако их популярность с каждым годом растет. Названная модификация крыши считается современной, поэтому такие дома являются идеальным решением для людей, идущих в ногу со временем. Основным преимуществом этой конструкции можно назвать то, что мы можем использовать всю поверхность верхнего этажа, не отводя драгоценного места на опоры и стойки. Также плоская крыша может быть легко адаптирована под террасу или сад, который будет скрыт от посторонних глаз.  

Сегодня мы подготовили для вас шесть проектов больших домов с плоскими крышами, которые созданы польскими архитекторами. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Роскошная вилла

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homify
homify
homify

Первый из проектов – роскошная вилла с бассейном. На фото мы видим, что дом имеет два уровня – основной первый этаж и небольшую надстройку. Это идеальное решение для создания жилища из двух частей. На первом этаже можно организовать открытое пространство, где будет гостиная, кухня и столовая. На втором этаже лучше сделать частную зону – например, со спальнями и детскими комнатами. 

2. Идеальный дом для семьи

Dom Passive_Luxury, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła Дома в стиле минимализм
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

А этот дом станет отличным местом жительства для большой семьи. Его плоская крыша выполнена в одной стилистике с фасадом, поэтому здание выглядит целостным и превосходно вписывается в ландшафт. Только взгляните на этот дом и окружающий его сад! Огромная терраса позволит вам наслаждаться приятными моментами на открытом воздухе, а вечером станет идеальным местом для посиделок с друзьями. 

3. Безопасный дом

Safe House, KWK Promes KWK Promes Дома
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Этот проект поразил наши сердца. Железобетонная конструкция кажется суровой на первый взгляд, но на самом деле это замечательный вариант семейного дома. Бетонные затворки на окнах обеспечат максимальную безопасность во время вашего отсутствия, а в остальное время пропустят внутрь много естественного света. Серый бетон в виде отделки делает дом очень современным, являясь модным трендом в современной архитектуре. 

4. Сочетание материалов

DOM W LESIE, PL+sp. z o.o. PL+sp. z o.o. Дома в стиле модерн
PL+sp. z o.o.

PL+sp. z o.o.
PL+sp. z o.o.
PL+sp. z o.o.

Еще один проект, который понравится любителям природы. Дерево и кирпич, как основные материалы отделки, смотрятся очень гармонично вместе. Еще одним преимуществом является тот факт, что оба эти материалы очень просты в уходе и прослужат хозяевам в течение многих лет. Тем не менее, помните: чтобы защитить древесину, нужно периодически пропитывать ее специальными составами.

5. Светлый фасад

uA22, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Дом в стиле баухауз является идеальным выбором для тех, кто планирует построить жилище в пригороде. Деревенские районы обеспечивают больше пространства для сада, что немаловажно. Светлые оттенки фасада превосходно оттеняют зелень и останутся всегда актуальными. Особого внимания заслуживает терраса, скрытая от посторонних глаз. Там можно проводить время с семьей и друзьями, будучи уверенными в приватности. 

6. В зимней сказке

Dom Tetris, Kameleonlab. Kameleonlab.
Kameleonlab.

Kameleonlab.
Kameleonlab.
Kameleonlab.

Деревянный дом – это мечта, ставшая реальностью для некоторых из нас. Все чаще и чаще заказчики делают ставку не на типичные постройки из сруба, а на стильные современные жилища. Вы только посмотрите на этот прекрасный дом! Деревянная конструкция идеально подходит к окружающему ландшафту, а тем более – когда все вокруг засыпано снегом. Находясь в таком доме, каждый почувствует себя в сказке!

Домик у моря!

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