6 больших домов с плоской крышей

Дома с плоскими крышами еще не имеют широкого распространения в нашей стране, однако их популярность с каждым годом растет. Названная модификация крыши считается современной, поэтому такие дома являются идеальным решением для людей, идущих в ногу со временем. Основным преимуществом этой конструкции можно назвать то, что мы можем использовать всю поверхность верхнего этажа, не отводя драгоценного места на опоры и стойки. Также плоская крыша может быть легко адаптирована под террасу или сад, который будет скрыт от посторонних глаз.

Сегодня мы подготовили для вас шесть проектов больших домов с плоскими крышами, которые созданы польскими архитекторами. Смотрите и вдохновляйтесь!