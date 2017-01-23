Дома из дерева возвращаются в моду!

В наши дни мы все чаще видим дома, которые сделаны из натурального дерева. Это замечательно, ведь такое строение не только экологичное и долговечное, но и очень красивое. Когда мы слышим о деревянных домах, сразу представляем небольшое жилище в горах, на крыльце которого так приятно выпить чашечку кофе морозным утром. Именно так выглядит семейная идиллия, не правда ли?

Сегодня мы можем встретить современные деревянные дома, которые сочетают в себе классические и новомодные подходы. Талантливые архитекторы способны воплотить в жизнь любую вашу задумку и создать дом вашей мечты из натурального дерева.

Мы приготовили для вас 5 превосходных деревянных домов, которые поразят своей красотой! Смотрите внимательно – возможно, среди них есть проект вашего будущего жилища?