Дома из дерева возвращаются в моду!

В наши дни мы все чаще видим дома, которые сделаны из натурального дерева. Это замечательно, ведь такое строение не только экологичное и долговечное, но и очень красивое. Когда мы слышим о деревянных домах, сразу представляем небольшое жилище в горах, на крыльце которого так приятно выпить чашечку кофе морозным утром. Именно так выглядит семейная идиллия, не правда ли?
Сегодня мы можем встретить современные деревянные дома, которые сочетают в себе классические и новомодные подходы. Талантливые архитекторы способны воплотить в жизнь любую вашу задумку и создать дом вашей мечты из натурального дерева.
Мы приготовили для вас 5 превосходных деревянных домов, которые поразят своей красотой! Смотрите внимательно – возможно, среди них есть проект вашего будущего жилища?
Первый вариант – это классический дом, который идеально подойдет для дачного участка. Его компактная конструкция выполнена из дерева, а основание – из натурального камня. Небольшая терраса позволит вам наслаждаться природным пейзажами и свежим воздухом, когда пожелаете. Этот дом отлично смотрится на фоне зеленой травы и станет любимым местом для отдыха всей семьи.
Второй проект во многом напоминает первый, но имеет свои особенности. Прежде всего, это темный оттенок древесины и такая же крыша. Крыльцо с накрытием сделает возможным ваше пребывание на природе даже во время дождя. Как вам такой вариант деревянного дома?
А этот вариант деревянного дома можно с уверенностью назвать ультрасовременным. Его дизайн понравится, в первую очередь, молодым и практичным хозяевам, а также творческим личностям. Мы видим лаконичный подход к отделке и огромные панорамные окна. Они позволят наполнить дом большим количеством естественного света, а также откроют взору всех жильцов потрясающие пейзажи в окрестностях. Обратите внимание, что строение имеет двухуровневую конструкцию: помимо первого этажа есть также большая мансарда. Она также максимально остеклена, поэтому днем там будет солнечно, а ночью можно считать звезды на темном небе.
Классика – всегда в моде. Традиционные дома из дерева остаются актуальными и в наше время, ведь они красивы, практичны и долговечны. Данный проект семейного дома имеет внушительную квадратуру, поэтому в нем легко разместить многочисленных родственников. На втором этаже расположен большой балкон, где можно вдоволь наслаждаться свежим воздухом и потрясающими видами. Остроконечная крыша обеспечит надлежащий водоотвод и предотвратит застой снега в зимний период.
И последний в этой подборке деревянный дом – это минималистичная конструкция в стиле баухауз. Это значит, что строение максимально лаконичное, удобное и геометричное. На вид этот проект весьма прост, но будьте уверены – перед нами инновационный дом. Большие окна, просторная терраса и приятный оттенок фасада – все это соединено настолько гармонично, что каждый захочет здесь жить.
Надеемся, что вам понравились 5 домов и какой-то из них станет прототипом вашего будущего жилища.