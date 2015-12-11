10 ярких способов украсить ваши окна

В каждом помещении окна выполняют, в первую очередь, практическую роль – они служат источником света. Если имеется возможность их открытия – то еще и свежего воздуха.
Но, позаботившись о красивом оформлении оконных проемов, вы сможете сделать их эффектными декоративными элементами любой комнаты.
Сегодня существует множество вариантов того, как украсить окна. От самых простых и доступных, до смелых дизайнерских решений. Поэтому советуем взвесить все
за и
против каждого из них, и лишь после этого приступить к реализации задуманного.
Для оформления окон сегодня используют как традиционные методы, так и самые современные новинки. В первом случае применяют классические гардины и занавески, а во втором – жалюзи, ролеты, римские или японские шторы. Встречаются и самые оригинальные варианты оформления окон, такие как ставни, решетки и прочее. Выбранные конструкции могут монтироваться непосредственно к оконной раме, откосу или потолку.
Предлагаем оценить разные дизайнерские подходы в украшении окон, которые мы подобрали специально для вас.
Для светлых и изящных интерьеров отличным решением для украшения окон станет прозрачный тюль. Его невесомая текстура окутает пространство нежностью и женственностью.
Существует множество модификаций того, как можно использовать тюль на окнах. Самая простая – повесить прямые отрезы ткани на карниз, который бывает настенным или потолочным.
В данном случае мы видим укороченный вариант занавесок, состоящих из верхней и боковых частей. Грациозные складки легчайшего материала эффектно обрамляют окно.
Данный вариант подойдет для кухонного помещения и ванной комнаты. Чтобы использовать его в других комнатах, понадобится дополнительная установка светозащитного приспособления, поскольку тюль будет пропускать все солнечные лучи.
Для спальни в классическом стиле нет ничего лучше, чем плотные гардины. Кроме того, что они надежно защитят комнату от надоедливых утренних лучей, такой декор станет настоящим украшением для окон.
На фото отчетливо видно, как интересно можно закрепить гардины на скрытом карнизе, который расположен под потолочным плинтусом. Это делает дизайн очень презентабельным и целостным.
Такие шторы лучше комбинировать с тюлем, чтобы они не выглядели слишком строго. Цветовую гамму стоит подбирать в четком соответствии с интерьером комнаты. Также рекомендуем использовать всевозможные магниты и подхваты, чтобы красиво фиксировать изделия после их открытия.
Для выбора оптимального варианта украшения ваших окон важно не только определиться с материалом, но и красиво обыграть цветовую гамму. Если в комнате присутствуют сразу несколько главных оттенков, постарайтесь следовать им при выборе штор.
Чаще всего встречается сочетание двух доминантных цветов на окнах. На фото представлено удивительное соединение молочно-белого и оттенка морской волны. Такая идиллия не только перекликается с декором всей комнаты, но и смотрится сама по себе очень гармонично.
Как видите, довольно лаконичный дизайн штор и самый простой карниз подходят для данного решения, ведь определяющим акцентом будет именно цветовая гамма.
Ролета представляет собой универсальное солнцезащитное устройство для окон. С помощью механического или автоматического механизма, спрятанного в верхней части, материал фиксируется на необходимом уровне и таким образом регулирует интенсивность естественного освещения в комнате.
Ролеты производятся из разнообразных материалов, но самые распространенные из них – полиэстер и ткань. Поверхность изделия обрабатывается специальными средствами, которые отталкивают пыль и хорошо переносят влажную уборку, поэтому данные устройства очень практичны.
Сегодня ролеты используются не только для защиты комнаты от солнечных лучей, но и для украшения окон. Особенно популярны они в минималистических интерьерах, ведь их дизайн невероятно прост.
Отдельно стоит выделить ролеты с перфорацией, пример которых представлен на фото. Благодаря крохотным отверстиям достигается дополнительный визуальный эффект, который придется по душе настоящим эстетам. Согласитесь – рисунки подобного типа смотрятся гораздо оригинальнее, чем просто нанесенные на поверхность узоры.
Самый привычный метод украшения окон сегодня остается наиболее популярным. Речь идет о традиционных шторах в пол.
Здесь главное учесть три важных момента: их расцветку, длину и карниз.
Цвет выбранного материала должен гармонично сочетаться с остальным декором, например – текстилем или обивкой мебели.
Что касается длины, то нынче в моде слегка удлиненные варианты, край которых свободно лежит на полу. Это делает дизайн штор очень домашним и придает комнате уют.
Важно подобрать подходящий под стилистку помещения карниз. Для этого нужно, чтобы его длина соответствовала квадратуре комнаты, а материал – стилистике. Для небольших пространств подойдет карнизная конструкция, немного превышающая длину оконного проема.
Еще один популярный способ украшения окон – современные жалюзи. Они часто используются дизайнерами для декора самых разнообразных помещений, ведь имеют огромное количество разновидностей.
Отличительная особенность жалюзи – множество одинаковых пластин, угол расположения которых и высота легко изменяются одним движением. Такая конструкция невероятно практична и удобна. Она позволяет полностью защитить комнату от солнечных лучей, а когда это необходимо – позволить им стремительно ворваться в помещение.
Исходя из материала, жалюзи бывают пластиковыми, деревянными, бумажными, металлическими. На фото представлен стильный вариант из натурального дерева, который подобран под мебель аналогичного оттенка.
В зависимости от направления пластин, жалюзи подразделяются на горизонтальные и вертикальные.
Все разнообразие данных устройств и правила их подбора к различным интерьерам описаны в Книге идей
Как подобрать жалюзи.
Очень своеобразная конструкция украшает окна на этом фото. Ажурные элементы верхней части идеально сочетаются с зеркальными пластинами внизу, создавая невероятно чувственный интерьер.
Декоративные кружева из тонкого металла не оставят равнодушными женскую половину, ведь они смотрятся очень грациозно. Благодаря наличию зеркал, интерьер наполнится светом и станет зрительно шире.
Такой подход рекомендован для использования в спальных комнатах и гостиных.
Азиатская стилистика прочно вошла в интерьеры отечественных квартир. Непревзойденные японские шторы можно увидеть в помещениях разного предназначения и размера.
Секрет популярности таких конструкций кроется в их практичности и универсальности.
Японские шторы состоят из отдельных полотен, которые свободно перемещаются вдоль стены. Они прекрасно подходят для украшения панорамных окон и балконов. Простота в уходе, легкость монтажа и доступная цена делают их фаворитами среди современных вариантов солнцезащитных устройств.
Огромный ассортимент размеров, расцветок и материалов японских штор позволят каждому найти подходящий вариант. Такая сдержанная деталь интерьера наполнит помещение неповторимым стилем и своеобразным характером.
Довольно интересно на окнах смотрятся ставни. Такая стилизация под старину добавляет интерьеру индивидуальности и неповторимости.
Вместе с тем, современные конструкции подобного типа выглядят вполне модно и подойдут к любому интерьеру. Особенно удачно они сочетаются с классикой, минимализмом и модерном.
Римские шторы – еще один образец лаконичного украшения для окон. Такое новомодное решение часто выбирает молодежь и творческие личности.
Данная конструкция позволяет собрать плотное полотно в красивые складки. Благодаря этому такой оконный декор смотрится самодостаточно и стильно.
Подбирая расцветку римских штор, следует обращать внимание не только на цвет, но и на характеристики рисунка. Важно, чтобы он смотрелся красиво даже тогда, когда шторы собраны сверху.