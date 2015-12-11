10 ярких способов украсить ваши окна

В каждом помещении окна выполняют, в первую очередь, практическую роль – они служат источником света. Если имеется возможность их открытия – то еще и свежего воздуха.

Но, позаботившись о красивом оформлении оконных проемов, вы сможете сделать их эффектными декоративными элементами любой комнаты.

Сегодня существует множество вариантов того, как украсить окна. От самых простых и доступных, до смелых дизайнерских решений. Поэтому советуем взвесить все за и против каждого из них, и лишь после этого приступить к реализации задуманного.

Для оформления окон сегодня используют как традиционные методы, так и самые современные новинки. В первом случае применяют классические гардины и занавески, а во втором – жалюзи, ролеты, римские или японские шторы. Встречаются и самые оригинальные варианты оформления окон, такие как ставни, решетки и прочее. Выбранные конструкции могут монтироваться непосредственно к оконной раме, откосу или потолку.

Предлагаем оценить разные дизайнерские подходы в украшении окон, которые мы подобрали специально для вас.