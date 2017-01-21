11 гениальных способов компактного хранения

Больше всего мы не любим распутывать провода и цепочки. С первой проблемой помогут справиться прозрачные контейнеры из пластика. Примерно так многие из нас хранят обувь. Почему бы не повторить опыт с теми кабелями, которые мы используем в быту не каждый день? Провода не будут путаться, ломаться и пылиться. В таком виде их удобно сложить в специально отведенный ящик или коробку.