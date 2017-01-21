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11 гениальных способов компактного хранения

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Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Спальня в стиле модерн Дерево Белый
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Зная несколько хитростей по организации пространства, можно с легкостью навести и поддерживать порядок в доме. Некоторые идеи настолько просты и удобны в реализации, что вам не составит труда повторить их в собственном доме. Итак, в нашу новую книгу идей мы посвящаем компактному хранению различной утвари.

№1 Эстетика в гардеробной

Products, Maze Interior Maze Interior Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Не все вещи удобно хранить в шкафах гардеробной комнаты. В нашем арсенале наверняка найдется пару рубашек или мокасин, которые должны практически всегда оставаться на виду. Дизайнеры интерьера рекомендуют оборудовать одну из свободных стен красивыми вешалками, крючками и полочками, чтобы размещать на них те вещи, которые носятся каждый день или наиболее часто.

№2 Чтобы не запутаться

NUD Classic Textile Light Cord Roo's Beach ГостинаяОсвещение
Roo&#39;s Beach

NUD Classic Textile Light Cord

Roo's Beach
Roo&#39;s Beach
Roo's Beach

Больше всего мы не любим распутывать провода и цепочки. С первой проблемой помогут справиться прозрачные контейнеры из пластика. Примерно так многие из нас хранят обувь. Почему бы не повторить опыт с теми кабелями, которые мы используем в быту не каждый день? Провода не будут путаться, ломаться и пылиться. В таком виде их удобно сложить в специально отведенный ящик или коробку.

№3 Полки в ванной комнате

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Просторные ванные комнаты не хочется наполнять дополнительными шкафами. Специалисты homify рекомендуют организовать хранение на полках, которые можно разместить над входной зоной или стиральной машиной. На них может стоять бытовая химия или небольшие корзины с бельем.

№4 Незаменимые разделители

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Спальня в стиле модерн Дерево Белый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

 Многие из нас пользуются магнитными лентами для ножей и ножниц на кухне, но не все еще успели приобрести разделители для ящиков. К слову, такие можно сделать и собственными руками из плотного пластика или картона. Прекрасное изобретение пригодится мужчинам в гардеробной для хранения ремней, галстуков и даже часов, а также приглянется и дамам, помогая компактно и без путаницы разместить духи и косметику.

№5 Хранение инструментов

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гараж в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Продумывая ремонт, стоит заранее позаботиться о вопросе хранения инструментов и прочей утвари, без которой не обходится ни один мужчина. Прошло то время, когда пакеты с гвоздями и коробки с молотками и отвертками хранились на балконе. Даже массивную стремянку можно компактно спрятать за дверцами специального шкафа.

№6 Хозяйке на заметку

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гараж в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Каждая хозяйка должна взять на заметку этот пример. Теперь доставать и прятать швабру намного удобнее и приятнее, чем раньше.

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№7 «Спрятанные» ящики

Two Big Drawers, BjørnKarlsson Furniture BjørnKarlsson Furniture Спальная комната Кровати и изголовья
BjørnKarlsson Furniture

BjørnKarlsson Furniture
BjørnKarlsson Furniture
BjørnKarlsson Furniture

Многие диваны и кровати оснащены специальным отсеком для хранения постельного белья. Однако мы не останавливаемся на этом и предлагаем читателю воспользоваться свободным местом под другой мебелью.

№8 Идеальный столик

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi ГостинаяДиваны и журнальные столики
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Выбирая журнальный столик подумайте не только об эстетической стороне его дизайна. Возможно именно вам пригодится еще один встроенный ящик, в который удобно прятать от некоторых маленьких домочадцев телевизионный пульт.

№9 Открой меня

Schlüsselbretter aus Beton, Buchenbusch urban design Buchenbusch urban design Прихожая, коридор и лестницыХранение
Buchenbusch urban design

Buchenbusch urban design
Buchenbusch urban design
Buchenbusch urban design

Практика показывает, что ключей в доме мало не бывает. Только иногда оказывается очень сложно вспомнить предназначение каждого. Найти порой конкретный ключ оказывается не легче, чем подобрать код к закрытому чемодану. Homify рекомендует хранить их все в одном месте.

№10 Любимый уголок

Гардеробная Rash_studio Гардеробная в классическом стиле
Rash_studio

Гардеробная

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Когда-то под лестницей было принято размещать чулан. Сейчас это пространство используется более функционально. Например, его можно оборудовать письменным столом и компьютером – получится кабинет. Или же создать все необходимое для организации небольшой гардеробной. Уверены, что это место может полюбиться всем сердцем.

№11 Ниши для хранения

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в эклектичном стиле
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Некоторые интерьеры и вовсе отказываются от мебели в пользу стенных ниш. Такое веяние весьма популярно на сегодняшний день и оказывается очень функциональным в применении.

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