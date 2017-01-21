11 гениальных способов компактного хранения

Зная несколько хитростей по организации пространства, можно с легкостью навести и поддерживать порядок в доме. Некоторые идеи настолько просты и удобны в реализации, что вам не составит труда повторить их в собственном доме. Итак, в нашу новую книгу идей мы посвящаем компактному хранению различной утвари.
Не все вещи удобно хранить в шкафах гардеробной комнаты. В нашем арсенале наверняка найдется пару рубашек или мокасин, которые должны практически всегда оставаться на виду. Дизайнеры интерьера рекомендуют оборудовать одну из свободных стен красивыми вешалками, крючками и полочками, чтобы размещать на них те вещи, которые носятся каждый день или наиболее часто.
Больше всего мы не любим распутывать провода и цепочки. С первой проблемой помогут справиться прозрачные контейнеры из пластика. Примерно так многие из нас хранят обувь. Почему бы не повторить опыт с теми кабелями, которые мы используем в быту не каждый день? Провода не будут путаться, ломаться и пылиться. В таком виде их удобно сложить в специально отведенный ящик или коробку.
Просторные ванные комнаты не хочется наполнять дополнительными шкафами. Специалисты homify рекомендуют организовать хранение на полках, которые можно разместить над входной зоной или стиральной машиной. На них может стоять бытовая химия или небольшие корзины с бельем.
Многие из нас пользуются магнитными лентами для ножей и ножниц на кухне, но не все еще успели приобрести разделители для ящиков. К слову, такие можно сделать и собственными руками из плотного пластика или картона. Прекрасное изобретение пригодится мужчинам в гардеробной для хранения ремней, галстуков и даже часов, а также приглянется и дамам, помогая компактно и без путаницы разместить духи и косметику.
Продумывая ремонт, стоит заранее позаботиться о вопросе хранения инструментов и прочей утвари, без которой не обходится ни один мужчина. Прошло то время, когда пакеты с гвоздями и коробки с молотками и отвертками хранились на балконе. Даже массивную стремянку можно компактно спрятать за дверцами специального шкафа.
Каждая хозяйка должна взять на заметку этот пример. Теперь доставать и прятать швабру намного удобнее и приятнее, чем раньше.
Многие диваны и кровати оснащены специальным отсеком для хранения постельного белья. Однако мы не останавливаемся на этом и предлагаем читателю воспользоваться свободным местом под другой мебелью.
Выбирая журнальный столик подумайте не только об эстетической стороне его дизайна. Возможно именно вам пригодится еще один встроенный ящик, в который удобно прятать от некоторых маленьких домочадцев телевизионный пульт.
Практика показывает, что ключей в доме мало не бывает. Только иногда оказывается очень сложно вспомнить предназначение каждого. Найти порой конкретный ключ оказывается не легче, чем подобрать код к закрытому чемодану. Homify рекомендует хранить их все в одном месте.
Когда-то под лестницей было принято размещать чулан. Сейчас это пространство используется более функционально. Например, его можно оборудовать письменным столом и компьютером – получится кабинет. Или же создать все необходимое для организации небольшой гардеробной. Уверены, что это место может полюбиться всем сердцем.
Некоторые интерьеры и вовсе отказываются от мебели в пользу стенных ниш. Такое веяние весьма популярно на сегодняшний день и оказывается очень функциональным в применении.