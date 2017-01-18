Курортные идиллии: дом в Алуште

Курортный город в Крыму. Алушта. Обилие солнца, свежий воздух, тёплое море и живописные горы — вот те важные составляющие, делающие этот город прекрасным климатическим оазисом. Именно сюда за порцией нежного морского бриза приезжают в одиночестве или семьями те, кто ищет настоящий отдых. Каждый из нас хорошо знает Алушту, ведь именно здесь в окрестностях снимались знаменитые и любимые киноленты «Кавказская пленница», «Сердца трёх», «Корабли штурмуют бастионы», а также многие-многие другие.
В нашей новой книге идей мы расскажем о частном проекте, выполненном компанией VITTA-GROUP. Создание виллы, которую нам предстоит сегодня увидеть, основано на индивидуальном и творческом подходе авторов, сумевших в полной мере реализовать фантазии хозяев этого удивительного дома.
Сегодня мы хотим поделиться с читателем светлым и нежным проектом виллы, расположенной черте прекрасного крымского города Алушта. Этот проект амбициозен и невероятно красив. Выбранное место для строительства дома предполагает его полную интеграцию в природный ландшафт. Визуально простая геометрия и минималистичный дизайн позволили прекрасно справиться с поставленной задачей.
Этот дом предназначен для круглогодичного загородного проживания и выполнен в органическом стиле. Простые и понятные формы и качественные природные материалы идеально вписываются в окружающий ландшафт и подчеркивают целостность самой постройки. Открывающийся из панорамных окон вид нас волнует не меньше, чем возможность наслаждаться солнечными лучами на открытой террасе 365 дней в году.
Постройка почерпнула свою вертикальную направленность в линиях ландшафта, особенности которого были использованы с максимальной выгодой для воплощения проекта. Таким образом авторы стерли визуальные границы между природой и тем, что было создано руками человека. В отличие от традиционных компактных коттеджей, этот дом не растянут по поверхности, а, напротив, интегрирован в скалистый экстерьер. Сквозь панорамные стекла мы можем видеть просторные двусветные пространства. Именно в этих помещениях наиболее сильно ощущаются символичное участие природы в жизни человека.
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