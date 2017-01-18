Курортные идиллии: дом в Алуште

Курортный город в Крыму. Алушта. Обилие солнца, свежий воздух, тёплое море и живописные горы — вот те важные составляющие, делающие этот город прекрасным климатическим оазисом. Именно сюда за порцией нежного морского бриза приезжают в одиночестве или семьями те, кто ищет настоящий отдых. Каждый из нас хорошо знает Алушту, ведь именно здесь в окрестностях снимались знаменитые и любимые киноленты «Кавказская пленница», «Сердца трёх», «Корабли штурмуют бастионы», а также многие-многие другие.

В нашей новой книге идей мы расскажем о частном проекте, выполненном компанией VITTA-GROUP. Создание виллы, которую нам предстоит сегодня увидеть, основано на индивидуальном и творческом подходе авторов, сумевших в полной мере реализовать фантазии хозяев этого удивительного дома.