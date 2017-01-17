Большой дом для большой семьи

Каждый человек может о чем-нибудь мечтать. Например, о жизни в самой настоящей усадьбе или оформлении интерьеров в ней. Однако большой дом подразумевает большую ответственность и много хлопот по его поддержанию. Порой даже самая величественная постройка нуждается в серьезной доработке или улучшении. Причиной может быть возраст здания или, как в нашем сегодняшнем случае, значительное прибавление в семье. Представленный проект грандиозен во всем, а его реконструкция тоже оказалась нешуточной.