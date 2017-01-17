Большой дом для большой семьи

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Реконструкция загородного дома Горки 10, Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
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Реконструкция старинной усадьбы – процесс трудоемкий и сложный. Такие работы предполагают индивидуальный подход и полную концентрацию на своем деле. Благодаря слаженной работе специалистов результат восстановительных работ способен очаровать. Изображения, которые мы сегодня покажем, являются частью проекта реконструкции жилого дома в Горках. Ответственной за проект является студия DESIGN STUDIOOF STANISLAV ORECHOV.

От малого к большему

Реконструкция загородного дома Горки 10 Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция загородного дома Горки 10

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Каждый человек может о чем-нибудь мечтать. Например, о жизни в самой настоящей усадьбе или оформлении интерьеров в ней. Однако большой дом подразумевает большую ответственность и много хлопот по его поддержанию. Порой даже самая величественная постройка нуждается в серьезной доработке или улучшении. Причиной может быть возраст здания или, как в нашем сегодняшнем случае, значительное прибавление в семье. Представленный проект грандиозен во всем, а его реконструкция тоже оказалась нешуточной.

Доведение до ума

Реконструкция загородного дома Горки 10 Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция загородного дома Горки 10

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция частного дома предполагала пристройку нового «крыла» общей площадью 492,45 кв. м. Пристройка осуществлялась к уже существующему строению и была выполнена в том же стиле. Проектом предусмотрено возведение несколько типов внутренних перегородок и потолочных перекрытий в зависимости от назначения помещений.

Масштабы работ

Реконструкция загородного дома Горки 10 Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция загородного дома Горки 10

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Строительные работы предусматривали возведение новых наружных стен, а также внутренних перегородок. Были установлены новые окна, двери, стеклянные перегородки, а также винтовая лестница, соединяющая пространства нескольких этажей. Вся внутренняя отделка помещений была выполнена с соответствии со всеми санитарными и противопожарными нормами.

Солнце в доме

Реконструкция загородного дома Горки 10 Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция загородного дома Горки 10

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

В этом крыле сделан двухэтажный эркер. Согласно плану, именно здесь на обоих этажах находятся наполненные светом яркие игровые комнаты. При строительстве использовались такие же материалы, как и в оригинальном здании. Для отделки пола в жилых помещениях использовался паркет, а в холлах, санузлах и на веранде – износостойкий натуральный камень.

Планировочные решения

Реконструкция загородного дома Горки 10 Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Реконструкция загородного дома Горки 10

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

В состав помещений первого этажа вошли холл, гостевая комната, две гардеробные, санузел и помещение для игр. На втором этаже практически симметрично расположились комнаты с таким же назначением, а также еще одна детская комната.

Современный дом в лесу
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