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Необычные изголовья кроватей

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Лаконичный интерьер., Tutto design Tutto design Спальня в эклектичном стиле
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Кровать в спальне-центральный и смысловой  мебельный  атрибут. Декорирование ее изголовья – настоящая традиция любого авторского интерьера и творческое самовыражение  владельцев будуарных апартаментов.Самые концептуальные восхищают воображение и двусмысленно вопрошают Что в голове ?.

Тысяча и одна ночь – декор спальни с азиатскими мотивами

Спальня в Азиатском стиле. Екатеринбург. ул.Шварца, 14., Tutto design Tutto design Спальня в азиатском стиле
Tutto design

Спальня в Азиатском стиле. Екатеринбург. ул.Шварца, 14.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Декоративные объемные лепные  элементы на стене у изголовья кровати сложены в азиатский орнамент. Золото, по-восточному, роскошно оттеняют благородный темный шоколад,густо фиалковый и оттенки лилового. Спустя несколько лет авторы проекта Tutto design вернулись к своему детищу,чтобы вдохнуть  в азиатский стиль спальни – атмосферу Тысяча и одной ночи. В интерьере комнаты, так же как и во всей квартире происходит смешение стилей: азиатский, восточный, марокканский. Каждый из них рассказывает свою историю ,наполняя атмосферу будуарного пространства восточной сказкой.

Арт-пространство с видом на море

homify Спальня в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

В спальной комнате  с видом на Средиземное море, самым главным может быть только оно – море… Море аристократичной  безмятежности, море небрежной философичной  задумчивости и исключительные авторские интерьерные детали – рельефное дерево в изголовье кровати и концептуальные вещи из стелка. Авторская идея   Анжелики  Андрейченко – создать  арт – пространство для новой интеллигенции. Море для них  - стиль жизни.

Текстильное панно как аксессуар изголовья кровати в спальне

Спальня. KRAUKLIT VALERII Спальня в эклектичном стиле
KRAUKLIT VALERII

Спальня.

KRAUKLIT VALERII
KRAUKLIT VALERII
KRAUKLIT VALERII

 Целую оду можно посвятить  благородству фактур и оттенков эклектичного интерьера ,авторства  KRAUKLIT VALERII. Здесь подобрано все – бархат к шелку, золото к бежевому, вензель декоративного элемента  на спинке кровати к  геометрическим формам прикроватных тумб. Изголовье кровати – настоящая художественная картина . Текстильное  панно  из шоколадного шелка с набивным бархатом в виде цветущего сада. В достойном деревянном обрамлении, панно выглядит самостоятельным и главным декоративным офрмлением пространства спальни.

Малахитовая шкатулка – шелковый балдахин над изголовьем кровати

Золотой ар-Деко, Studio B&L Studio B&L Спальня в классическом стиле
Studio B&amp;L

Золотой ар-Деко

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

В малахитовых апартаментах  интерьера в едино переплетены ампир и ар деко. Преобладание  золота  и всех оттенков бирюзы подчеркивает торжественность и шик отделки из мрамора, экзотических пород дерева, художественных витражей, зеркал и шелковых тканей.  Обилие текстиля – квинтэссенция ампира и ар-деко. Текстильные ансамбли ярко выделены на фоне  всех предметов роскоши и декора- цветовым решением. Изумрудный шелк балдахин в изразцовой  деревянной  раме над  изголовьем кровати   создает особенный образ  спальни. Выделяет  и противопоставляет ее от всего  открытого пространства интерьера квартиры. Словно малахитовая шкатулка,в проекте студии дизайна B&L спальная зона живет в интерьере своей обособленной жизнью роскоши и уюта.

Строго по чертежу – предметы мебели и декор спальни ручной работы

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Спальня в стиле лофт
Студия Антона Базалийского

Дизайн квартиры в комплексе Александрия

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Концепция  интерьера с элементами лофта настолько по душе студии Антона Базалийского, что почти каждый  предмет мебели и декора для него был изготовлен по чертежам студии специально на заказ. Продуманные схемы выставили жесткие требования к цвету и габаритам: кухня, ниши в гостиной, кровать с причудливым изголовьем, шкафы в детских комнатах. Немыслимые, на первый взгляд, фантазии превратились  вполне комфортный и практичный интерьер. А творческие задумки – в любопытные декоративные элементы. Так, изголовье кровати украшает панно – спиралевидный круг из тысячи мелких деревянных палочек. Собранная в ручную, декоративная конструкция имеет несколько глубин,что создает оптический эффект движения и объема пространства.

По полочкам – декоративные панели для образа спальни

Лаконичный интерьер., Tutto design Tutto design Спальня в эклектичном стиле
Tutto design

Лаконичный интерьер.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

 В графичность ,в белый цвет глянцевых и отражающих поверхностей эклектичного интерьера авторы проекта –  Tutto design впустили  футуристические  элементы в виде декоративных панелей над изголовьем кровати. Массивные и объемные, они  создают  впечатление воздушности и лёгкости пространства. В такой атмосфере можно быстро расставить  мысли за день по полочкам и насладиться сладким сном.

Игровая комната для взрослых
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