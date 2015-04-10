Необычные изголовья кроватей

Кровать в спальне-центральный и смысловой мебельный атрибут. Декорирование ее изголовья – настоящая традиция любого авторского интерьера и творческое самовыражение владельцев будуарных апартаментов.Самые концептуальные восхищают воображение и двусмысленно вопрошают
Что в голове ?.
Декоративные объемные лепные элементы на стене у изголовья кровати сложены в азиатский орнамент. Золото, по-восточному, роскошно оттеняют благородный темный шоколад,густо фиалковый и оттенки лилового. Спустя несколько лет авторы проекта Tutto design вернулись к своему
детищу,чтобы вдохнуть в азиатский стиль спальни – атмосферу
Тысяча и одной ночи. В интерьере комнаты, так же как и во всей квартире происходит смешение стилей: азиатский, восточный, марокканский. Каждый из них рассказывает свою историю ,наполняя атмосферу будуарного пространства восточной сказкой.
В спальной комнате с видом на Средиземное море, самым главным может быть только оно – море… Море аристократичной безмятежности, море небрежной философичной задумчивости и исключительные авторские интерьерные детали – рельефное дерево в изголовье кровати и концептуальные вещи из стелка. Авторская идея Анжелики Андрейченко – создать арт – пространство для
новой интеллигенции. Море для них -
стиль жизни.
Целую оду можно посвятить благородству фактур и оттенков эклектичного интерьера ,авторства KRAUKLIT VALERII. Здесь подобрано все – бархат к шелку, золото к бежевому, вензель декоративного элемента на спинке кровати к геометрическим формам прикроватных тумб. Изголовье кровати – настоящая художественная картина . Текстильное панно из шоколадного шелка с набивным бархатом в виде цветущего сада. В достойном деревянном обрамлении, панно выглядит самостоятельным и главным декоративным офрмлением пространства спальни.
В малахитовых апартаментах интерьера в едино переплетены ампир и ар деко. Преобладание золота и всех оттенков бирюзы подчеркивает торжественность и шик отделки из мрамора, экзотических пород дерева, художественных витражей, зеркал и шелковых тканей. Обилие текстиля – квинтэссенция ампира и ар-деко. Текстильные ансамбли ярко выделены на фоне всех предметов роскоши и декора- цветовым решением. Изумрудный шелк балдахин в изразцовой деревянной раме над изголовьем кровати создает особенный образ спальни. Выделяет и противопоставляет ее от всего открытого пространства интерьера квартиры. Словно малахитовая шкатулка,в проекте студии дизайна B&L спальная зона живет в интерьере своей обособленной жизнью роскоши и уюта.
Александрия
Концепция интерьера с элементами лофта настолько по душе студии Антона Базалийского, что почти каждый предмет мебели и декора для него был изготовлен по чертежам студии специально на заказ. Продуманные схемы выставили жесткие требования к цвету и габаритам: кухня, ниши в гостиной, кровать с причудливым изголовьем, шкафы в детских комнатах. Немыслимые, на первый взгляд, фантазии превратились вполне комфортный и практичный интерьер. А творческие задумки – в любопытные декоративные элементы. Так, изголовье кровати украшает панно – спиралевидный круг из тысячи мелких деревянных палочек. Собранная в ручную, декоративная конструкция имеет несколько глубин,что создает оптический эффект движения и объема пространства.
В графичность ,в белый цвет глянцевых и отражающих поверхностей эклектичного интерьера авторы проекта – Tutto design впустили футуристические элементы в виде декоративных панелей над изголовьем кровати. Массивные и объемные, они создают впечатление воздушности и лёгкости пространства. В такой атмосфере можно быстро расставить мысли за день
по полочкам и насладиться сладким сном.