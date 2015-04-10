Необычные изголовья кроватей

Концепция интерьера с элементами лофта настолько по душе студии Антона Базалийского, что почти каждый предмет мебели и декора для него был изготовлен по чертежам студии специально на заказ. Продуманные схемы выставили жесткие требования к цвету и габаритам: кухня, ниши в гостиной, кровать с причудливым изголовьем, шкафы в детских комнатах. Немыслимые, на первый взгляд, фантазии превратились вполне комфортный и практичный интерьер. А творческие задумки – в любопытные декоративные элементы. Так, изголовье кровати украшает панно – спиралевидный круг из тысячи мелких деревянных палочек. Собранная в ручную, декоративная конструкция имеет несколько глубин,что создает оптический эффект движения и объема пространства.