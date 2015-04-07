Игра в ассоциации – аксессуары для гостиной

Гостиная – центр Вселенной дома. Вокруг нее крутится жизнь. Эта зона –
трендсеттер коммуникаций и поведения в домашнем обществе и
визитная карточка перед гостями. В концепте интерьера – гостиная задает образ, раскрывает главную идею интерьера и вкусовые предпочтения владельцев. Гостиная легко ассоциируется с одним предметом или элементом дома – парадная лестница, уникальный художественный паркет в центре комнаты, люстра, фреска на стене или стол с кованными ножками. В каждой гостиной всегда есть чем гордиться.
Дом в
Березках-
домик лесничего в ультрасовременной интерпретации. В натуральных фактурах и безупречной колористике гостиной, декоративные элементы и аксессуары определяют характер загородных апартаментов в лесу. Авторы проекта- студия архитектуры и дизайна ART-UGOL в абсолютной натуральности позволили себе дерзкий ход -
шкуру неубитого медведя . Качественная имитация
завидной добычи -главный режиссер образа дома
бывалого охотника.
Кто сказал, что примирение Востока и Запада не случится никогда? Они уже слились в единый мир, благодаря изумительному проекту в колониальном стиле -MM-STUDIO. Интерьер гостиной – кульминация европейско-азиатского интерьера.
Центр композиции – большое панно
Индия (de Gournay) на стене. Цветные звери и люди на фоне ахроматического пейзажа - квинтэссенция идеи соединения красочного, страстного Востока с графикой сдержанного Запада. И полное равноправие содержательных компонентов- восточная мебель Manhattan Project в гармонии с текстильным ансамблем в духе европейской классики, кованные и металлические предметы ампирных идей в сочетании с философией дамасского узора на шелковых обоях.
с характером
Эклектичный интерьер дома, студии Андрейченко Анжелики ассоциируется с шикарным пиратским кораблем, собравшем в своих каютах редкую коллекцию. В белом пространстве гостиной декоративные рамы в духе ар-нуво. Они в нем не нуждаются, транслируя красоту и эстетику сами по себе. Брутальный и дерзкий характер
пиратского корабля интерьерному образу придает мебель в эклектичном стиле и сундук… Какой пиратский корабль без сундука ? Уверенно плывет он по синим волнам океана на встречу приключениям.
Оркестр,музыку!– классическая гостиная во дворце
В ампирной классике дома в ближайшем пригороде Петербурга все готово к приему светских гостей. Кажется, что еще секунды и шикарные хрустальные люстры заискрятся тысячами огней, и красивые пары закружатся в вальсе. Целый том
Войны и Мир можно посвятить красоте и изяществу гостиной этого дома. Кованые перила,покрытые сусальным золотом, шахматная доска мраморного пола, лепной декор и панорамные окна в шелковых портьерах – дом- дворец, студией Аprivilege выполнен в лучших традициях классики и по самым новейшим технологиям.
Стена или декорация ?– функциональное использование перегородки в стиле минимализм
Студия ARCHIFORMA всегда рада минимализму в интерьере. Если декор,то функциональный. В таком авторском решении много интеллектуальных аксессуаров. Как, например,перегородка в центре гостиной. Она- и декоративный элемент,собранный из нескольких фактур, и функциональный предмет мебели – полки, медийная площадка и инсталляция для главной декорации гостиной – биокамина.
История происхождения– аксессуары для гостиной в классике жанра.
Roberts design, создавая интерьер гостиной, словно списали портрет этой зоны дома из исторического очерка, начала XVIII века. Для общественной зоны дома, в то время, были придуманы специальные меблировки, появились диваны. До 1830-х мебель устанавливалась около стен или колонн,позже как в интерьере Roberts design получила распространение свободная планировка, при которой сидячая мебель ставилась около стола посередине помещения. Присутствие нескольких разновидностей диванов: кушетка, козетка, угловой диван, диван на двоих (secrette) и на троих (discrette) и фортепиано характеризуют аристократичную породу гостевых апартаментов проекта Roberts design.