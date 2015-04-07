Игра в ассоциации – аксессуары для гостиной

Кто сказал, что примирение Востока и Запада не случится никогда? Они уже слились в единый мир, благодаря изумительному проекту в колониальном стиле -MM-STUDIO. Интерьер гостиной – кульминация европейско-азиатского интерьера.

Центр композиции – большое панно Индия (de Gournay) на стене. Цветные звери и люди на фоне ахроматического пейзажа - квинтэссенция идеи соединения красочного, страстного Востока с графикой сдержанного Запада. И полное равноправие содержательных компонентов- восточная мебель Manhattan Project в гармонии с текстильным ансамблем в духе европейской классики, кованные и металлические предметы ампирных идей в сочетании с философией дамасского узора на шелковых обоях.