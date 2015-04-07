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Игра в ассоциации – аксессуары для гостиной

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
homify Гостиные в эклектичном стиле
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Гостиная –  центр Вселенной дома. Вокруг нее крутится жизнь. Эта зона – трендсеттер коммуникаций и поведения в домашнем обществе и визитная карточка  перед гостями. В  концепте интерьера – гостиная задает образ, раскрывает главную идею интерьера и вкусовые предпочтения владельцев. Гостиная легко ассоциируется с одним предметом или элементом дома – парадная лестница, уникальный художественный паркет в центре комнаты, люстра, фреска  на  стене или стол с кованными ножками. В каждой гостиной всегда есть чем гордиться.

Шкура медведя для дома лесничего

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Дом в Березках- домик лесничего в ультрасовременной интерпретации. В натуральных фактурах и безупречной колористике гостиной,  декоративные элементы и аксессуары  определяют характер загородных апартаментов в  лесу. Авторы проекта- студия архитектуры и дизайна ART-UGOL  в абсолютной натуральности позволили себе дерзкий ход - шкуру неубитого медведя .  Качественная имитация  завидной добычи -главный  режиссер образа дома бывалого охотника.

Символы мира – предметы и декор в колониальном стиле

Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
MM-STUDIO

Квартира в Москве 166 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

Кто сказал, что примирение Востока и Запада не случится никогда? Они уже слились в единый мир, благодаря изумительному проекту в колониальном стиле -MM-STUDIO. Интерьер гостиной – кульминация европейско-азиатского интерьера. 

Центр композиции – большое панно Индия (de Gournay) на стене. Цветные звери и люди на фоне ахроматического пейзажа - квинтэссенция идеи соединения красочного, страстного Востока с графикой сдержанного Запада. И полное равноправие  содержательных компонентов- восточная  мебель  Manhattan Project  в гармонии с текстильным ансамблем в духе европейской классики, кованные и металлические предметы ампирных идей в сочетании с философией дамасского узора на шелковых обоях.

Пиратский сундук – аксессуары для гостиной с характером

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Эклектичный интерьер дома, студии Андрейченко Анжелики  ассоциируется с шикарным пиратским кораблем, собравшем в своих  каютах редкую коллекцию. В белом пространстве гостиной  декоративные рамы в духе ар-нуво. Они в нем не нуждаются, транслируя красоту и эстетику сами по себе. Брутальный  и дерзкий характер пиратского корабля интерьерному образу придает мебель в эклектичном стиле и сундук… Какой пиратский корабль без сундука ? Уверенно плывет он по синим волнам океана на встречу приключениям.

Оркестр,музыку! – классическая гостиная во дворце

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Гостиная в классическом стиле
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

В ампирной классике дома в  ближайшем пригороде Петербурга все готово к приему светских гостей. Кажется, что еще секунды и шикарные хрустальные люстры заискрятся тысячами огней, и красивые пары закружатся в вальсе.  Целый том Войны и Мир можно посвятить красоте  и изяществу гостиной этого дома. Кованые перила,покрытые сусальным золотом,  шахматная доска мраморного  пола, лепной декор и панорамные окна в шелковых портьерах – дом- дворец, студией Аprivilege выполнен  в лучших  традициях классики и по самым новейшим технологиям.

Стена или декорация ? – функциональное использование перегородки в стиле минимализм

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Студия ARCHIFORMA всегда рада  минимализму в интерьере. Если декор,то функциональный. В таком авторском решении много интеллектуальных аксессуаров. Как, например,перегородка в центре гостиной. Она- и декоративный элемент,собранный из нескольких фактур, и функциональный предмет мебели – полки, медийная площадка и инсталляция для главной декорации гостиной – биокамина.

История происхождения – аксессуары для гостиной в классике жанра.

Проект загородного дома, Roberts Design Roberts Design Гостиная в классическом стиле
Roberts Design

Проект загородного дома

Roberts Design
Roberts Design
Roberts Design

Roberts design, создавая интерьер гостиной, словно списали портрет этой зоны дома  из исторического очерка, начала XVIII века. Для общественной зоны дома, в то время, были придуманы специальные меблировки, появились диваны.  До 1830-х мебель устанавливалась около стен или колонн,позже как в интерьере Roberts design получила распространение свободная планировка, при которой сидячая мебель ставилась около стола посередине помещения. Присутствие нескольких разновидностей  диванов: кушетка, козетка,  угловой диван, диван на двоих (secrette) и на троих (discrette) и фортепиано  характеризуют аристократичную породу гостевых апартаментов  проекта Roberts design.

Дом на берегу озера
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