Самые яркие тренды в дизайне интерьера

Прозрачные предметы интерьера все более расширяют свое разнообразие благодаря современным технологиям применения материалов. Если в классических интерьерах такой фактурой могли похвастать разве что хрустальные светильники и стеклянные двери шкафов, то с появлением оргстекла и плексигласа, практически любой вид мебели может быть выполнен в полупрозрачном виде.

Основоположником этого тренда в дизайне стал еще Филипп Старк и его знаменитое творение прозрачный стул Ghost Louis для дизайнерской компании Kartell. Сейчас же спектр таких предметов мебели просто необъятен – от кресел до столов, от шкафов до отдельных элементов классической мебели.

Значительным преимуществом таких предметов декора является их стилевая гибкость, позволяющая комбинировать прозрачную мебель с любым интерьером, создавая индивидуальные эксперименты.