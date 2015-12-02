Самые яркие тренды в дизайне интерьера

Размах творческого воображения в современном дизайне интерьеров позволяет воплотить самые смелые и неожиданные идеи, подстраивая под индивидуальные задачи и потребности. Знаменитые международные выставки дизайна интерьеров, такие как Maison & Objet в Париже и imm Сologne в Кельне, Paris Design Week – раскрывают широкий спектр идей для всех аспектов оформления помещений от мебели, текстиля, декора до посуды и коллекций новогодних украшений.
Прозрачные предметы интерьера все более расширяют свое разнообразие благодаря современным технологиям применения материалов. Если в классических интерьерах такой фактурой могли похвастать разве что хрустальные светильники и стеклянные двери шкафов, то с появлением оргстекла и плексигласа, практически любой вид мебели может быть выполнен в полупрозрачном виде.
Основоположником этого тренда в дизайне стал еще Филипп Старк и его знаменитое творение прозрачный стул Ghost Louis для дизайнерской компании Kartell. Сейчас же спектр таких предметов мебели просто необъятен – от кресел до столов, от шкафов до отдельных элементов классической мебели.
Значительным преимуществом таких предметов декора является их стилевая гибкость, позволяющая комбинировать прозрачную мебель с любым интерьером, создавая индивидуальные эксперименты.
Практичность, лаконичная функциональность и вместе с тем домашний уют и теплота скандинавского стиля сделали его одним из ведущих трендов в оформлении современных интерьеров. Базой этой стилистики является сочетание светлых, неярких натуральных оттенков, придающее любому помещению легкость и свежесть. Использование простой светлой деревянной мебели, вместительных систем хранения, удобных эргономичных диванов и кресел, часто бескаркасных, сдержанный декор – такой интерьер максимально настроен на создание комфортной среды обитания человека. Скандинавский стиль достаточно прост в реализации, легко сочетается с элементами хай-тек в технике, гибко использует натуральные материалы, не ставя самой целью их декоративную составляющую в ущерб функциональности.
Яркость этого стиля неизменно привлекает к себе внимание, не оставляя равнодушными ни поклонников, ни противников использования грубых фактур и необработанных материалов в интерьере. Конечно, в типовой квартире сложно воссоздать все нюансы свойственного для индустриальной стилистики простора помещения ангарного типа – с высокими потолками, огромными проемами окон, серыми тонами бетонных перекрытий и металлических креплений. Но общую тональность выдержать в любом помещении помогут простые приемы максимальной открытости фактур и минимализм отделки – трубы коммуникаций, открытые провода электропроводки, грубоватая кирпичная кладка стен, деревянные сваи перекрытий, а главное – ощущение свободы, отсутствие декоративных штампов и ограничений.
Высокие технологии плотно вошли в нашу жизнь, что безупречно отражают дизайнеры в стилистике декора – пиксельные квадраты узоров, компьютерная стилистика сочетаний цветов придает комнате ощущение незримого присутствия виртуальной реальности в повседневной жизни. Такой цифровой стиль сплетает воедино понятия уютной обыденности и красочной игровой реальности, что безусловно приобретает все более актуальное звучание и занимает свое место в интерьерном дизайне.
Отказ от покупки новых вещей становится для уставшего потреблять потребителя не столько средством экономии, как философией уважительного и индивидуального отношения к каждому предмету. Обновление потертых кресел, реставрация деревянной мебели, использование в новом качестве старых предметов дает возможность проявить свои собственные творческие идеи, придать неповторимость интерьеру. Каждый такой предмет – наивно-ироничный, оригинальный и безусловно яркий акцент, уместный в любом помещении. Обновление старых вещей перекликается еще и с трендом натуральности, естественности, когда главным украшением вещи становится не глянцевая идеальность, а индивидуальных характер – каждая царапинка, живая история жизни наполняет интерьер неповторимостью.
Черно-белая графика – стиль не новый для искусства. Выступая в противовес другим трендам дизайна такая стилистика интерьера, несмотря на кажущуюся ограниченность приемов реализации, дает широкое поле для экспериментов. Преимуществом монохромной стилистики является, конечно, индивидуальность даже самого простого интерьера.
Наивно-уютные, домашние и своеобразные вещицы ручной работы не только не уступают место штампованным изделиям современной промышленности, но и отвоевывают все большее место в интерьерах. Тренд этот понятен с психологической точки зрения – ведь чем больше вокруг нас предметов утилитарных, удобных, отцифрованных и технологичных, тем больше хочется соприкоснуться с чем-то оригинальным, согретым теплом человеческой души.
Поэтому дизайнеры предлагают не стесняясь доставать из бабушкиных сундуков бывшие мещанские салфеточки ручной вязки, соорудить из прутьев и проволоки нечто похожее на светильник или украсить интерьер комнаты изделиями собственного творчества в виде кривоватых глиняных чашечек ручной работы. Индивидуальность и теплота таких элементов с лихвой оправдают все кажущиеся недостатки неидеальных форм, привнося в интерьер такую дефицитную в мире цифровых технологий непритязательность предметов в стиле hand made.
Своеобразие цветовых сочетаний узоров икат вывело этот тренд в лидирующие позиции решений для разнообразных стилей интерьера. Исторически икат – это особый способ сплетения разных нитей ткани. Традиция расцветки икат основывает на восточных орнаментах и технологиях окраски нитей, но в современной трактовке этот стиль не ограничиваются применением к текстилю.
Плавные, словно чуть размытые переходы ярких цветов в узорах используются дизайнерами для декора обоев, посуды, мебели. Пульсирующая энергия рисунка, оригинальность цветовых сочетаний – идеальный вариант для акцентов в интерьере, придающих жизнерадостность и яркость любому стилю от классики до модерна.
Похожие яркие сочетания цветов присутствуют и в модной стилистике геометрических узоров.
Красная книга природы настолько расширила свой список, что одним из трендов дизайна становится близость к природным мотивам, недостижимая для ежедневной жизни городского человека другим способом, как декор своего собственного интерьера. Всевозможные узоры сплетения листьев, цветков и прочей растительности плотно входит дизайнерские коллекции мебели, текстиля и предметов декора, стремясь восполнить извечную тоску по природной чистоте и свежести. Такое стиль в интерьере получил название
цифрового детокса, позволяя немного отключится от реалий технологичной жизни, создав в своем интерьере диковинные сады с атмосферой расслабленности и отдыха от суеты повседневности.