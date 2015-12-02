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Самые яркие тренды в дизайне интерьера

Перла Вереника Перла Вереника
Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo ГостинаяМебель для медиа комнаты
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Размах творческого воображения в современном дизайне интерьеров позволяет воплотить самые смелые и неожиданные идеи, подстраивая под индивидуальные задачи и потребности. Знаменитые международные выставки дизайна интерьеров, такие как  Maison & Objet в Париже и imm Сologne в Кельне, Paris Design Week – раскрывают широкий спектр идей для всех аспектов оформления помещений от мебели, текстиля, декора до посуды и коллекций новогодних украшений.

Растворяясь в пространстве – прозрачная мебель в интерьере

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Гостиная в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Прозрачные предметы интерьера все более расширяют свое разнообразие благодаря современным технологиям применения материалов. Если в классических интерьерах такой фактурой могли похвастать разве что хрустальные светильники и стеклянные двери шкафов, то с появлением оргстекла и плексигласа, практически любой вид мебели может быть выполнен в полупрозрачном виде.  

Основоположником этого тренда в дизайне стал  еще Филипп Старк и его знаменитое творение  прозрачный стул Ghost Louis для дизайнерской компании Kartell. Сейчас же спектр таких предметов мебели просто необъятен – от кресел до столов, от шкафов до отдельных элементов классической мебели. 

Значительным преимуществом таких предметов декора является их стилевая гибкость, позволяющая комбинировать прозрачную мебель с любым интерьером, создавая индивидуальные эксперименты.

Экологичность скандинавского стиля в интерьере

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Гостиная в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Практичность, лаконичная функциональность и вместе с тем домашний уют и теплота скандинавского стиля сделали его одним из ведущих трендов в оформлении современных интерьеров. Базой этой стилистики является сочетание светлых, неярких натуральных оттенков, придающее любому помещению легкость и свежесть. Использование простой светлой деревянной мебели, вместительных систем хранения, удобных эргономичных диванов и кресел, часто бескаркасных, сдержанный декор – такой интерьер максимально настроен на создание комфортной среды обитания человека. Скандинавский стиль достаточно прост в реализации, легко сочетается с элементами хай-тек в технике, гибко использует натуральные материалы, не ставя самой целью их декоративную составляющую в ущерб функциональности.

Фактурность индустриального стиля

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Яркость этого стиля неизменно привлекает к себе внимание, не оставляя равнодушными ни поклонников,  ни противников использования грубых фактур и необработанных материалов в интерьере. Конечно, в типовой квартире сложно воссоздать все нюансы свойственного для индустриальной стилистики простора помещения ангарного типа – с высокими потолками, огромными проемами окон, серыми тонами бетонных перекрытий и металлических креплений. Но общую тональность выдержать в любом помещении помогут простые приемы максимальной открытости фактур и минимализм отделки – трубы коммуникаций, открытые провода электропроводки, грубоватая кирпичная кладка стен, деревянные сваи перекрытий, а главное – ощущение свободы, отсутствие декоративных штампов и ограничений.

Цифровая эстетика

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma ГостинаяАксессуары и декорации Красный
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Высокие технологии плотно вошли в нашу жизнь, что безупречно отражают дизайнеры в стилистике декора – пиксельные квадраты узоров, компьютерная стилистика сочетаний цветов придает комнате ощущение незримого присутствия виртуальной реальности в повседневной жизни. Такой цифровой стиль сплетает воедино понятия уютной обыденности и красочной игровой реальности, что безусловно приобретает все более актуальное звучание и занимает свое место в интерьерном дизайне.

Вторая жизнь старых вещей

homify ГостинаяДиваны и кресла Дерево Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Отказ от покупки новых вещей становится для уставшего потреблять потребителя не столько средством экономии, как философией уважительного и индивидуального отношения к каждому предмету. Обновление потертых кресел, реставрация деревянной мебели, использование в новом качестве старых предметов  дает возможность проявить свои собственные творческие идеи, придать неповторимость интерьеру. Каждый такой предмет –  наивно-ироничный, оригинальный и безусловно яркий акцент, уместный в любом помещении. Обновление старых вещей перекликается еще и с трендом натуральности, естественности, когда главным украшением вещи становится не глянцевая идеальность, а индивидуальных характер – каждая царапинка, живая история жизни наполняет интерьер неповторимостью.

Монохромный минимализм интерьеров

Modern Interior, SVPREMVS SVPREMVS Детские комната в эклектичном стиле
SVPREMVS

Modern Interior

SVPREMVS
SVPREMVS
SVPREMVS

Черно-белая графика – стиль не новый для искусства. Выступая в противовес другим трендам дизайна такая стилистика интерьера, несмотря на кажущуюся ограниченность приемов реализации, дает широкое поле для экспериментов. Преимуществом монохромной стилистики является, конечно, индивидуальность даже самого простого интерьера. 

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Модные вещи в стиле hand made

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo ГостинаяМебель для медиа комнаты
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Наивно-уютные, домашние и своеобразные вещицы ручной работы не только не уступают место штампованным изделиям современной промышленности, но и отвоевывают все большее место в интерьерах. Тренд этот понятен с психологической точки зрения – ведь чем больше вокруг нас предметов утилитарных, удобных, отцифрованных и технологичных, тем больше хочется соприкоснуться с чем-то оригинальным, согретым теплом человеческой души. 

Поэтому дизайнеры предлагают не стесняясь доставать из бабушкиных сундуков бывшие мещанские салфеточки ручной вязки, соорудить из прутьев и проволоки нечто похожее на светильник или украсить интерьер комнаты изделиями собственного творчества в виде кривоватых глиняных чашечек ручной работы. Индивидуальность и теплота таких элементов с лихвой оправдают все кажущиеся недостатки неидеальных форм, привнося в интерьер такую дефицитную в мире цифровых технологий непритязательность предметов в стиле hand made.

Стиль икат в цветах интерьера

Vivense, Name Design Studio Name Design Studio Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Name Design Studio

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

Своеобразие цветовых сочетаний узоров икат вывело этот тренд в лидирующие позиции решений для разнообразных стилей интерьера. Исторически икат – это особый способ сплетения разных нитей ткани. Традиция расцветки икат основывает на восточных орнаментах и технологиях окраски нитей, но в современной трактовке этот стиль  не ограничиваются применением к текстилю. 

Плавные, словно чуть размытые переходы ярких цветов в узорах используются дизайнерами для декора обоев, посуды, мебели. Пульсирующая энергия рисунка, оригинальность цветовых сочетаний – идеальный вариант для акцентов в интерьере, придающих жизнерадостность и яркость любому стилю от классики до модерна. 

Похожие яркие сочетания цветов присутствуют и в модной стилистике геометрических узоров

Природные мотивы в интерьере

Art Deco Bentwood Palm Chair, Sketch Interiors Sketch Interiors ГостинаяДиваны и кресла
Sketch Interiors

Art Deco Bentwood Palm Chair

Sketch Interiors
Sketch Interiors
Sketch Interiors

Красная книга  природы настолько расширила свой список, что одним из трендов дизайна становится близость к природным мотивам, недостижимая для ежедневной жизни городского человека другим способом, как декор своего собственного интерьера. Всевозможные узоры сплетения листьев, цветков и прочей растительности плотно входит дизайнерские коллекции мебели, текстиля и предметов декора, стремясь восполнить извечную тоску по природной чистоте и свежести. Такое стиль в интерьере получил название цифрового детокса, позволяя немного отключится от реалий технологичной жизни, создав в своем интерьере диковинные сады с атмосферой расслабленности и отдыха от суеты повседневности. 

Одухотворенная классика
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