21 идея для обновления дома

Мы часто попадаем под власть стереотипа, что обновление интерьера дома – это затратный и сложный проект. На самом деле иногда даже легкие штрихи и творческий подход, мелкие обновления могут придать интерьеру свежесть и радикально улучшим ваш дом, сделать его более уютным и функциональным. В этом обзоре мы собрали для вас 21 пример простых и ярких решений для декора.
Бывает порой двери и окна кажутся старыми и требующими замены только из-за того, что недостаточно легко открываются. Прежде чем вкладывать существенный бюджет в замену дверных и оконных блоков, попробуйте привести в порядок петли, смазать их и добиться комфортной работы без скрипа.
Для того, чтобы вернуть свежий вид ванной комнате, не обязательно делать капитальный ремонт. Иногда достаточно обновить напольное покрытие, освежить краску, отполировать плитку и почистить швы между облицовкой.
Хотите уберечь отделку стен и предохранить их от широкого распахнутой двери? Это можно сделать с помощью такого оригинального предмета, как декоративная гирька, сплетенная из веревок. Очень полезная и интересная вещица, не правда ли?
Обновить входную зону у крыльца можно и с помощью такой детали, как новый коврик у двери: с доброжелательной надписью или оригинальным рисунком.
Освещение – значительная часть декора интерьера. Можно установить точечные светильники, сделать небольшие акценты в освещении, и это придаст прежнему интерьеру легкость и яркость без особых усилий.
Еще одно решение, которое может стать частью дизайна комнаты – это оригинальные протекторы для ножек мебели, позволяющие защитить пол от царапин и добавить декора в интерьер.
Даже самые прочные диваны довольно быстро изнашиваются – появляются потертости на коже, царапины. Поэтому периодически стоит наносить на поверхность кожаных диванов специальные воски и пропитки, обновляющие цвет и фактуру, защищающие от износа.
Стены вашего дома выглядят слишком скучно? Старый рисунок отделки стен кажется слишком привычным и надоевшим? Вы можете обновить обстановку, не делая капитального ремонта стен и не вкладывая много усилий: например, наклейте на стены стикеры или сделайте узор, надпись с помощью трафарета и красок.
Простой, функциональный и недорогой способ украсить дом в творческом ключе – подобрать крючки оригинального вида или сделать их из подручных материалов, например, из веточек деревьев, еловых шишек или декоративных ручек для мебели.
Большое значение имеет для интерьера и свежий вид стен – без трещин, пятен и потертостей. Инвестиции в обновление отделки могут быть совсем небольшими – почистить плитку на стенах в ванной комнате, отремонтировать швы и стыки.
Свежие цветы являются самым простым и бюджетным решением, которое придаст вашим интерьерам свежесть и естественность, новые краски и настроение.
Рисунки на стенах, сделанные с помощью трафаретов – изящное и легкое в исполнении украшение интерьера.
Как уже было сказано, освещение играет огромную роль в формировании образа интерьера. Поэтому, уделите особое внимание разнообразным уютным светильникам, настенным и настольным конструкциям, придающим особый шарм вечерней обстановке в комнате.
Удобный и вместительный шкаф, изготовленный под ваш заказ – по размерам, дизайну и функциональности, это не только украшение интерьера, но и решение большинства проблем хранения вещей, от крупных до нужных мелочей.
Полезным элементом для интерьера ванной комнаты станет красивая корзина для белья: яркая или в этническом стиле, плетеная или пластиковая.
Ничто так не украшает интерьер, как чистота, свежесть и простор. Новые элементы декора не будут достойным украшением комнаты, если там царит беспорядок.
Мягкий ковер – хорошее дополнение и спальни, и гостиной, и ванной комнаты. Но, чтобы эта деталь интерьера была действительно украшением, необходим подбирать качество материала в соответствии с функционалом комнаты и следить в дальнейшем за чистотой поверхности.
Большая проблема кухни – это разбросанная в суете посуда, столовые приборы, кастрюльки и сковородки. Что с этим делать? Посмотрите внимательно, все ли у вас на местах. И всем ли предметах есть такое место? Возможно уже давно пора приобрести еще один шкафчик?
Ароматы – неотделимая часть нашей жизни, способная погубить или преобразить впечатление от интерьера.
Не только стены могут приобрести новый цвет. Яркие краски помогут преобразить и старый стеллаж, сделав его более свежим и декоративным.