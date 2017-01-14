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21 идея для обновления дома

Перла Вереника Перла Вереника
Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Гостиная в стиле модерн
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Мы часто попадаем под власть стереотипа, что обновление интерьера дома – это затратный и сложный проект. На самом деле  иногда даже легкие штрихи и творческий подход, мелкие обновления могут придать интерьеру свежесть и радикально улучшим ваш дом, сделать его более уютным и функциональным. В этом обзоре мы собрали для вас 21 пример простых и ярких решений для декора

1. Чтобы дверь не скрипела

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Окна и двериДвери Изделия из древесины Эффект древесины
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Бывает порой двери и окна кажутся старыми и требующими замены только из-за того, что недостаточно легко открываются. Прежде чем вкладывать существенный бюджет в замену дверных и оконных блоков, попробуйте привести в порядок петли, смазать их и добиться комфортной работы без скрипа. 

2. Обновление пола в ванной комнате

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Для того, чтобы вернуть свежий вид ванной комнате, не обязательно делать капитальный ремонт. Иногда достаточно обновить напольное покрытие, освежить краску, отполировать плитку и почистить швы между облицовкой.

3. Оригинальные детали

Natural Rope Knot Door Stop homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

Хотите уберечь отделку стен и предохранить их от широкого распахнутой двери? Это можно сделать с помощью такого оригинального предмета, как декоративная гирька, сплетенная из веревок. Очень полезная и интересная вещица, не правда ли?

4. Радушный коврик у входа

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Окна и двериДвери
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Обновить входную зону у крыльца можно и с помощью такой детали, как новый коврик у двери: с доброжелательной надписью или оригинальным рисунком.

5. Светодиодная подсветка

Kitchen DDWH Architects Кухня в стиле модерн
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Освещение – значительная часть декора интерьера. Можно установить точечные светильники, сделать небольшие акценты в освещении, и это придаст прежнему интерьеру легкость и яркость без особых усилий.

6. Защита для ножек мебели

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Гостиная в стиле модерн
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Еще одно решение, которое может стать частью дизайна комнаты – это оригинальные протекторы для ножек мебели, позволяющие защитить пол от царапин и добавить декора в интерьер. 

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7. Защита для кожаных диванов

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль
homify

homify
homify
homify

Даже самые прочные диваны довольно быстро изнашиваются – появляются потертости на коже, царапины. Поэтому периодически стоит наносить на поверхность кожаных диванов специальные воски и пропитки, обновляющие цвет и фактуру, защищающие от износа. 

8. Творчество на стенах

ABC for the Spelling Bee, Black homify Стены и пол в скандинавском стиле
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

Стены вашего дома выглядят слишком скучно? Старый рисунок отделки стен кажется слишком привычным и надоевшим? Вы можете обновить обстановку, не делая капитального ремонта стен и не вкладывая много усилий: например, наклейте на стены стикеры или сделайте узор, надпись с помощью трафарета и красок. 

9. Крючки практичные и оригинальные

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Простой, функциональный и недорогой способ украсить дом в творческом ключе –  подобрать крючки оригинального вида или сделать их из подручных материалов, например, из веточек деревьев, еловых шишек или декоративных ручек для мебели. 

10. Стены свежие и сияющие

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Большое значение имеет для интерьера и свежий вид стен – без трещин, пятен и потертостей. Инвестиции в обновление отделки могут быть совсем небольшими – почистить плитку на стенах в ванной комнате, отремонтировать швы и стыки. 

11. Свежие цветы

Ceramic Cactus Vases rigby & mac Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Свежие цветы являются самым простым и бюджетным решением, которое придаст вашим интерьерам свежесть и естественность, новые краски и настроение. 

12. Трафареты для стен

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression Стены и полНастенный декор
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Рисунки на стенах, сделанные с помощью трафаретов – изящное и легкое в исполнении украшение интерьера. 

13. Дополнительное освещение

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Как уже было сказано, освещение играет огромную роль в формировании образа интерьера. Поэтому, уделите особое внимание разнообразным уютным светильникам, настенным и настольным конструкциям, придающим особый шарм вечерней обстановке в комнате. 

14. Шкафы под заказ

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Удобный и вместительный шкаф, изготовленный под ваш заказ – по размерам, дизайну и функциональности, это не только украшение интерьера, но и решение большинства проблем хранения вещей, от крупных до нужных мелочей.

15. Корзина для белья

Tricks laundry basket homify Ванная комнатаХранение ДПК Синий laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

Полезным элементом для интерьера ванной комнаты станет красивая корзина для белья: яркая или в этническом стиле, плетеная или пластиковая. 

16. Порядок и чистота

Bare bulb fabric flex light An Artful Life Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

Ничто так не украшает интерьер, как чистота, свежесть и простор. Новые элементы декора не будут достойным украшением комнаты, если там царит беспорядок. 

17. Чистые ковры

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Дома в стиле модерн
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Мягкий ковер – хорошее дополнение и спальни, и гостиной, и ванной комнаты. Но, чтобы эта деталь интерьера была действительно украшением, необходим подбирать качество материала в соответствии с функционалом комнаты и следить в дальнейшем за чистотой поверхности. 

18. Уделите внимание кухне

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухонные блоки
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Большая проблема кухни – это разбросанная в суете посуда, столовые приборы, кастрюльки и сковородки. Что с этим делать? Посмотрите внимательно, все ли у вас на местах. И всем ли предметах есть такое место? Возможно уже давно пора приобрести еще один шкафчик?

19. Приятный запах в комнатах

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Ароматы – неотделимая часть нашей жизни, способная погубить или преобразить впечатление от интерьера. 

20. Обновим цвет стеллажей

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture Рабочий кабинет Хранение
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

Не только стены могут приобрести новый цвет. Яркие краски помогут преобразить и старый стеллаж, сделав его более свежим и декоративным. 

21. Смена кадров

HAM Screen Prints, HAM HAM Произведения искусстваКартины и принты
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

Хотите каждый день иметь возможность преобразить свой интерьер? Вам помогут в этом рамочки и сменные фотографии. 

Потрясающий дом в стиле Прерий
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