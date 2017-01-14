21 идея для обновления дома

Мы часто попадаем под власть стереотипа, что обновление интерьера дома – это затратный и сложный проект. На самом деле иногда даже легкие штрихи и творческий подход, мелкие обновления могут придать интерьеру свежесть и радикально улучшим ваш дом, сделать его более уютным и функциональным. В этом обзоре мы собрали для вас 21 пример простых и ярких решений для декора.