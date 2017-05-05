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ТОП-11 детских для самого любимого ребенка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн МДФ Розовый
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Мир, который предстоит изучить вашему ребенку, настолько огромен и многообразен, что иногда вообще не понятно, как им удается усваивать столько информации, да еще и темпами, которые нашему поколению даже не снились. Но современные родители даже не пытаются заменить подрастающему поколению вселенную, предоставляя разнообразные инструменты для познания мира, начиная от электронного микроскопа с подключением к компьютеру и заканчивая… Впрочем, нет, не заканчивая вообще, ведь постоянно появляется что-то новое и необычайно интересное.

Но мы, родители, по-прежнему стремимся создать для ребенка оазис любви, где он будет чувствовать себя способным на настоящие чудеса. И в то, что при должном усердии (и, конечно же, правильном векторе!) все наши мечты вполне осуществимы.

И первый осязаемый оазис любви для своего малыша мы создаем, обустраивая его детскую комнату. Посмотрим, каким его видят дизайнеры homify.

​Белоснежный люкс в стиле ар-деко

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Изысканная интерпретация современного стиля с изрядной долей шика, который предоставляет блестяще-зеркальное ар-деко, порадует вашу юную принцессу.

​Скромный модерн для детской комнаты

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Спальня в стиле модерн
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Если плюшево-кукольный период у вашего ребенка уже закончился, позвольте ему самому наполнить комнату важными для него вещами. Сделайте комнату максимально нейтральной.

​Современные оттенки и габаритное остекление для детской комнаты

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia Детская комнатаКровати
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

Не бойтесь, что для детской комнаты у вас слишком мало квадратов. Добавьте в комнату панорамное остекление, и вы подарите малышу весь мир за окном.

​Пастельная гамма для детской новорожденного

Quarto Bebê Menina, studio scatena arquitetura studio scatena arquitetura Детская комнатa в скандинавском стиле
studio scatena arquitetura

studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura

Конечно же, это важнее для мамы. Ведь в такой уютной атмосфере мама будет себя чувствовать более спокойной. Но ведь через чувства мамы дизайн комнаты будет опосредованно влиять и на ребенка.

​Эко-стиль с модными акцентами

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Детская комната в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Теплый модерн с очаровательной детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Этот интерьер впечатляет продуманностью расположения всех зон. Ближе к окну даже есть спортивный уголок.

​Правильная отделка для маленькой детской

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционно, детская – почти самая маленькая из всех комнат, потому ее отделка должна добавлять простора (светлые оттенки + зеркала), но не в ущерб функциональности (гардеробная система во всю стену).

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​Детская для двоих

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia Детская комнатаКровати
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

Этот вариант подойдет паре мальчиков, для младшего из которых еще не требуется рабочее место со столом и ноутбуком.

Волшебная сказка

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн МДФ Розовый
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Где же еще, кроме как в детской, нарисовать облачка под потолком и сделать подсветку в виде звездного неба!

​Стильный минимализм

homify Детская комнатa в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Минимализм в этой детской не так аскетичен, как требуют каноны стиля. Здесь есть и уютный текстиль, и эргономичное кресло. А второе спальное место может пригодиться для оставшегося на ночевку друга.

​Креативные формы в детской комнате

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Детская комната в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Оставляя общественные зоны максимально парадными, в дизайне детской комнате вы можете позволить себе быть более свободными.

​Продуманное хранение

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Детская комнатa в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Если хотите не слишком часто напоминать ребенку о важности порядка в собственной комнате, вместе с дизайнером запроектируйте максимальное количество мест для закрытого хранения.

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