ТОП-11 детских для самого любимого ребенка

Мир, который предстоит изучить вашему ребенку, настолько огромен и многообразен, что иногда вообще не понятно, как им удается усваивать столько информации, да еще и темпами, которые нашему поколению даже не снились. Но современные родители даже не пытаются заменить подрастающему поколению вселенную, предоставляя разнообразные инструменты для познания мира, начиная от электронного микроскопа с подключением к компьютеру и заканчивая… Впрочем, нет, не заканчивая вообще, ведь постоянно появляется что-то новое и необычайно интересное.
Но мы, родители, по-прежнему стремимся создать для ребенка оазис любви, где он будет чувствовать себя способным на настоящие чудеса. И в то, что при должном усердии (и, конечно же, правильном векторе!) все наши мечты вполне осуществимы.
И первый осязаемый оазис любви для своего малыша мы создаем, обустраивая его детскую комнату. Посмотрим, каким его видят дизайнеры homify.
Изысканная интерпретация современного стиля с изрядной долей шика, который предоставляет блестяще-зеркальное ар-деко, порадует вашу юную принцессу.
Если плюшево-кукольный период у вашего ребенка уже закончился, позвольте ему самому наполнить комнату важными для него вещами. Сделайте комнату максимально нейтральной.
Не бойтесь, что для детской комнаты у вас слишком мало квадратов. Добавьте в комнату панорамное остекление, и вы подарите малышу весь мир за окном.
Конечно же, это важнее для мамы. Ведь в такой уютной атмосфере мама будет себя чувствовать более спокойной. Но ведь через чувства мамы дизайн комнаты будет опосредованно влиять и на ребенка.
Этот интерьер впечатляет продуманностью расположения всех зон. Ближе к окну даже есть спортивный уголок.
Традиционно, детская – почти самая маленькая из всех комнат, потому ее отделка должна добавлять простора (светлые оттенки + зеркала), но не в ущерб функциональности (гардеробная система во всю стену).
Этот вариант подойдет паре мальчиков, для младшего из которых еще не требуется рабочее место со столом и ноутбуком.
Где же еще, кроме как в детской, нарисовать облачка под потолком и сделать подсветку в виде звездного неба!
Минимализм в этой детской не так аскетичен, как требуют каноны стиля. Здесь есть и уютный текстиль, и эргономичное кресло. А второе спальное место может пригодиться для оставшегося на ночевку друга.
Оставляя общественные зоны максимально парадными, в дизайне детской комнате вы можете позволить себе быть более свободными.
Если хотите не слишком часто напоминать ребенку о важности порядка в собственной комнате, вместе с дизайнером запроектируйте максимальное количество мест для закрытого хранения.
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