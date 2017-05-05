ТОП-11 детских для самого любимого ребенка

Мир, который предстоит изучить вашему ребенку, настолько огромен и многообразен, что иногда вообще не понятно, как им удается усваивать столько информации, да еще и темпами, которые нашему поколению даже не снились. Но современные родители даже не пытаются заменить подрастающему поколению вселенную, предоставляя разнообразные инструменты для познания мира, начиная от электронного микроскопа с подключением к компьютеру и заканчивая… Впрочем, нет, не заканчивая вообще, ведь постоянно появляется что-то новое и необычайно интересное.

Но мы, родители, по-прежнему стремимся создать для ребенка оазис любви, где он будет чувствовать себя способным на настоящие чудеса. И в то, что при должном усердии (и, конечно же, правильном векторе!) все наши мечты вполне осуществимы.

И первый осязаемый оазис любви для своего малыша мы создаем, обустраивая его детскую комнату. Посмотрим, каким его видят дизайнеры homify.