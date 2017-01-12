Современные интерьеры и древесина

Одна из причин того, что древесина столь популярна как материал для строительства и для внутренней отделки – теплые и естественные оттенки поверхностей, которые она дает интерьерам. Дерево не только выглядит уютно, но и дает особое ощущение свежести и природной чистоты. В этой светлой гостиной для отделки пола был использован паркет с классическим рисунком укладки, что придало интерьеру благородства. А потолок покрыт древесными панелями с натуральной текстурой, подчеркивая естественность интерьера. Усиливает такую атмосферу природного тепла встроенный камин и панорамы пейзажей в окнах.