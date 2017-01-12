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Современные интерьеры и древесина

Перла Вереника Перла Вереника
HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Рабочий кабинет в стиле модерн
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Древесина является одним из самых популярных строительных материалов. Дерево обеспечивает отличную теплозащиту, оптимальный микроклимат в комнатах и почти неограниченные возможности для дизайна интерьеров. Поэтому дерево является идеальным материалом, когда речь идет о реализации жилых проектов. Этот популярный строительный материал способствует тому, что дом получается прочным и уютным, сочетания современные формы дизайна и высочайшее качество жилья.

Фасад

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Дома в стиле модерн
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Древесина – универсальный и надежный материал, удобный в эксплуатации. Это делает его идеальной основой для современных проектов. Для несущих стен этого дома были использованы деревянные панели толщиной 9,5 см, что обеспечивает отличную теплоизоляцию и экономию электроэнергии. Большие окна, великолепный белый фасад, открытая терраса на крыше – все это делает архитектуру дома современной и динамичной, легкой и привлекательной. 

На первом этаже

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Из поэтажного плана видно, что в этом современном доме площадью  в 80 квадратных метров пространство сделано открытым и свободным, отделены лишь небольшие комнаты: рабочий кабинет, ванная комната. 

Интерьер светлый и уютный

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в стиле модерн
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Одна из причин того, что древесина столь популярна как материал для строительства и для внутренней отделки – теплые и естественные оттенки поверхностей, которые она дает интерьерам. Дерево не только выглядит уютно, но и дает особое ощущение свежести и природной чистоты. В этой светлой гостиной для отделки пола был использован паркет с классическим рисунком укладки, что придало интерьеру благородства. А потолок покрыт древесными панелями с натуральной текстурой, подчеркивая естественность интерьера. Усиливает такую атмосферу природного тепла встроенный камин и панорамы пейзажей в окнах. 

Чердак

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На верхнем этаже, куда ведет деревянная лестница, были оборудованы спальни и ванная комната. Здесь можно  уединиться от суеты и отдохнуть в тишине. Также как и на первом этаже, здесь все наполнено ярким солнечным светом и уютом, интерьер легкий и просторный. 

Легкая лестница из дерева

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Светлая древесина и натуральная текстура – основное украшение этой лестницы. Тонко подобраны материалы и поэтому пол, отделка потолка и деревянные ступени лестницы смотрятся как целостная композиция. Белые стены в сочетании со натуральной древесиной придают интерьеру свежесть и легкость. Ступени расположены в шахматном порядке под углом в 90 градусов и между ними деревянная опора-стена уходит вверх, придавая динамичность пространству. 

Спальня с великолепным видом на природу

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Рабочий кабинет в стиле модерн
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Эту спальня на втором этаже, как и другие помещения в доме, активно использует солнечный свет, стены по сути отсутствуют как преграда между интерьером и окружающей природой. Вокруг окон второго этажа  - открытая терраса, куда можно попасть из любой комнаты дома. И, конечно же, такой светлый интерьер опять так очень гармоничен с отделкой древесиной.

Ванная комната

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Ванная комната в стиле модерн
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Интерьер ванной комнаты выполнен исключительно в естественном стиле. Напольные плитки песочного цвета гармонируют с белым интерьером и натуральным стилем оформления всего дома  и ярким солнечным светом, льющимся из широкого окна. 

Небольшой дом, полный комфортных деталей

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