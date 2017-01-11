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Умные решения для кухонных уголков

Перла Вереника Перла Вереника
Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
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Как правило, угловая часть шкафов на кухне – не самая удобная зона. Хоть эти полки и вместительные, но доставать нужные предметы очень и очень сложно. Вместе с тем, на кухне мы хотим использовать каждый доступный резерв пространства. Если ваша кухня имеет L-образную или П-образную форму, то с проблемой использования углов вам придется разбираться в любом случае. Поэтому, лучше заранее изучить разнообразные примеры и использовать все эти идеи, заказывая собственные кухонные шкафы. 

1. Уникальный дизайн

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Ради такой оригинальной планировки пространства маленькой кухни действительно стоило специально создать угловой разворот шкафов. Это создало дополнительные рабочие зоны, место для моек и плиты и V-образные шкафы также прекрасно разместились в нижней части под столешницей. 

2. Встроенный вариант

Double "Y" project: it's young and yellow mood, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano Кухня в стиле модерн
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

Угловая часть этой кухни объединена цельной столешницей, что позволяет сделать встроенные шкаф под рабочей поверхностью, расширить зону для хранения, оформить пространство кухни в едином стиле. 

3. Выдвижной угловой ящик

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen Davonport Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Davonport

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

Посмотрите, какую оригинальную конструкцию выдвижного ящика придумали дизайнеры для угловой части кухонного шкафа. Благодаря такому решению и столовые приборы всегда будут на своих местах, и достать их можно без каких-либо помех.

4. И еще один вариант углового ящичка

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

5. Хитрая дверца в уголке

Cocina Lyn, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez КухняАксессуары и текстиль
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

Такая идея открывания двери в угловом шкафу, безусловно, заслуживает внимания. Сдвоенная створка позволяет получить доступ к просторной системе хранения в угловой части кухни. И не нужно думать о том, что одна дверца будет мешать открытию другой.

6. Выдвижная конструкция

COCINA FORMICA, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez КухняХранение
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

Простая и компактная выдвижная полка – очень удобное приспособление для хранения в угловой части кухни, рядом с духовым шкафом и плитой, разнообразных бутылок и баночек с приправами. 

7. Умная полка – решение всех проблем

homify
homify

homify
homify
homify

Возможно вы уже сталкивались с так называемым умным механизмом для кухонных шкафов. Благодаря поворотной конструкции, когда вы открываете дверцу углового шкафа, навстречу вам выдвигается полка с кастрюльками и вы можете достать любую, даже спрятавшуюся в самой дальней части, у стены. 

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