Умные решения для кухонных уголков

Как правило, угловая часть шкафов на кухне – не самая удобная зона. Хоть эти полки и вместительные, но доставать нужные предметы очень и очень сложно. Вместе с тем, на кухне мы хотим использовать каждый доступный резерв пространства. Если ваша кухня имеет L-образную или П-образную форму, то с проблемой использования углов вам придется разбираться в любом случае. Поэтому, лучше заранее изучить разнообразные примеры и использовать все эти идеи, заказывая собственные кухонные шкафы.
Ради такой оригинальной планировки пространства маленькой кухни действительно стоило специально создать угловой разворот шкафов. Это создало дополнительные рабочие зоны, место для моек и плиты и V-образные шкафы также прекрасно разместились в нижней части под столешницей.
Угловая часть этой кухни объединена цельной столешницей, что позволяет сделать встроенные шкаф под рабочей поверхностью, расширить зону для хранения, оформить пространство кухни в едином стиле.
Посмотрите, какую оригинальную конструкцию выдвижного ящика придумали дизайнеры для угловой части кухонного шкафа. Благодаря такому решению и столовые приборы всегда будут на своих местах, и достать их можно без каких-либо помех.
Такая идея открывания двери в угловом шкафу, безусловно, заслуживает внимания. Сдвоенная створка позволяет получить доступ к просторной системе хранения в угловой части кухни. И не нужно думать о том, что одна дверца будет мешать открытию другой.
Простая и компактная выдвижная полка – очень удобное приспособление для хранения в угловой части кухни, рядом с духовым шкафом и плитой, разнообразных бутылок и баночек с приправами.
Возможно вы уже сталкивались с так называемым
умным механизмом для кухонных шкафов. Благодаря поворотной конструкции, когда вы открываете дверцу углового шкафа, навстречу вам выдвигается полка с кастрюльками и вы можете достать любую, даже спрятавшуюся в самой дальней части, у стены.