Умные решения для кухонных уголков

Как правило, угловая часть шкафов на кухне – не самая удобная зона. Хоть эти полки и вместительные, но доставать нужные предметы очень и очень сложно. Вместе с тем, на кухне мы хотим использовать каждый доступный резерв пространства. Если ваша кухня имеет L-образную или П-образную форму, то с проблемой использования углов вам придется разбираться в любом случае. Поэтому, лучше заранее изучить разнообразные примеры и использовать все эти идеи, заказывая собственные кухонные шкафы.