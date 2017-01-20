Как использовать обычную соль в хозяйстве?

Команда Homify всегда ищет для вас полезные и безопасные решения различных проблем, которые могут возникнуть в любом аспекте домашнего хозяйства. Сегодня мы решили поделиться секретами использования в быту обычной поваренной соли. Да-да, она незаменима не только в кулинарных вопросах. Не верите? Тогда читайте далее!
Соль является настолько ценным и полезным веществом, что в давние времена использовалась в качестве примитивной валюты. А в наши дни она незаменима в хозяйстве: соль выводит пятна, очищает поверхности, избавляет от насекомых и выполняет еще множество функций. Одним из ее неоспоримых преимуществ является дешевизна, что делает соль доступной для каждого. Кроме того, это природный материал, в противовес химическим чистящим средствам она абсолютна безопасна для людей и окружающей среды.
Итак, вы заинтригованы? Следующие советы облегчат ваш быт и не ударят по семейному бюджету.
Как бы аккуратны вы не были во время готовки, спастись от жира на металлических предметах невозможно. В первую очередь страдают кастрюли, сковородки и поверхности плиты. Но не спешите покупать дорогостоящие и не всегда эффективные средства в магазине – вам поможет соль. Распределите ее на загрязненных поверхностях с помощью влажной губки и оставьте ненадолго. Вы будете удивлены, как прекрасно она справится с засохшим жиром. Только помните – на тефлоновых поверхностях абразивные частички соли применять нельзя – можно повредить нежную текстуру материала.
На фото – замечательная кухня от архитекторов RADÔ ARQUITETURA E DESIGN из Сан-Паулу.
Проблема надоедливых насекомых знакома многим собственникам частных домов и квартир. Если говорить о муравьях, то они наверняка облюбуют вашу кухню или другое место, где хранится что-то сладкое. Это может прозвучать слишком неожиданно, но именно соль станет для них преградой. Посыпав ее небольшое количество на пути проникновения муравьев в дом, вы забудете о них. Конечно, такое решение временное, но до поры полного избавления от насекомых оно вполне практично и действенно.
Забитые трубы и водостоки – регулярная проблема во многих домах. Частички пищи, жир и волосы со временем накапливаются в них и приходит момент, когда вода остается в раковине. К счастью, существует простое и надежное решение. Вскипятите кастрюлю воды, растворите в ней большое количество соли и вылейте в засорившуюся трубу. Получившийся раствор моментально прочистит стоки и избавит вас от этой проблемы. Рекомендуем периодически проделывать такую процедуру, чтобы предотвратить застой воды.
Вы будете удивлены, но даже для стирки вещей соль придется кстати. Чтобы сохранить яркий цвет одежды, добавьте 3 столовые ложки соли в 6 кг барабан и далее стирайте, как обычно. Пользуясь этим простым советом, вы сохраните свой гардероб в первозданном виде надолго.
Если в вашем доме много живых растений, то этот совет специально для вас. Соль можно использовать в качестве удобрения, чтобы улучшить их вид и даже продлить цветение. Как это сделать? Очень просто! При поливе добавляйте в воду щепотку соли – и уже через некоторое время заметите результат. Но не стоит переусердствовать: при большом количестве соли получится обратный эффект.
Даже в ванной соль станет вашим верным помощником! Дело в том, что из-за переизбытка влаги в этой комнате есть риск появления ржавчины. Особенно часто страдают от этого краны и смесители. Но если взять соль и сок лимона – проблему легко решить! Нанесите на пятна ржавчины смесь соли и лимонного сока, протрите губкой – и любуйтесь блеском! Также этот метод поможет справиться с неприятным известковым налетом на поверхностях.
Очистка полов от загрязнений – это, к сожалению, регулярная работа каждой хозяйки. Мы не предлагаем перестать ее выполнять, но вот упростить столь рутинное занятие можно. Опять же – с помощью обычной соли. Если добавить в ведро теплой воды примерно полчашки соли и вымыть пол этим раствором – он засияет прямо на глазах! Этот метод очистки подходит для разных типов покрытий – как из дерева, так и из керамической плитки. Причем, если в первом случае пол станет сияющим, то во втором – дольше останется чистым, ведь соляной раствор на поверхности плитки препятствует ее загрязнению.