Как использовать обычную соль в хозяйстве?

Команда Homify всегда ищет для вас полезные и безопасные решения различных проблем, которые могут возникнуть в любом аспекте домашнего хозяйства. Сегодня мы решили поделиться секретами использования в быту обычной поваренной соли. Да-да, она незаменима не только в кулинарных вопросах. Не верите? Тогда читайте далее!

Соль является настолько ценным и полезным веществом, что в давние времена использовалась в качестве примитивной валюты. А в наши дни она незаменима в хозяйстве: соль выводит пятна, очищает поверхности, избавляет от насекомых и выполняет еще множество функций. Одним из ее неоспоримых преимуществ является дешевизна, что делает соль доступной для каждого. Кроме того, это природный материал, в противовес химическим чистящим средствам она абсолютна безопасна для людей и окружающей среды.

Итак, вы заинтригованы? Следующие советы облегчат ваш быт и не ударят по семейному бюджету.