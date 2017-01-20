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Как использовать обычную соль в хозяйстве?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa Cor 2012, ARQUITETURA - Camila Fleck ARQUITETURA - Camila Fleck Ванная комната в стиле модерн
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Команда Homify всегда ищет для вас полезные и безопасные решения различных проблем, которые могут возникнуть в любом аспекте домашнего хозяйства. Сегодня мы решили поделиться секретами использования в быту обычной поваренной соли. Да-да, она незаменима не только в кулинарных вопросах. Не верите? Тогда читайте далее!

Соль является настолько ценным и полезным веществом, что в давние времена использовалась в качестве примитивной валюты. А в наши дни она незаменима в хозяйстве: соль выводит пятна, очищает поверхности, избавляет от насекомых и выполняет еще множество функций. Одним из ее неоспоримых преимуществ является дешевизна, что делает соль доступной для каждого. Кроме того, это природный материал, в противовес химическим чистящим средствам она абсолютна безопасна для людей и окружающей среды. 

Итак, вы заинтригованы? Следующие советы облегчат ваш быт и не ударят по семейному бюджету. 

Чтобы кастрюли блестели!

Casa de Veraneio Itu, Radô Arquitetura e Design Radô Arquitetura e Design Кухня в стиле модерн
Radô Arquitetura e Design

Radô Arquitetura e Design
Radô Arquitetura e Design
Radô Arquitetura e Design

Как бы аккуратны вы не были во время готовки, спастись от жира на металлических предметах невозможно. В первую очередь страдают кастрюли, сковородки и поверхности плиты. Но не спешите покупать дорогостоящие и не всегда эффективные средства в магазине – вам поможет соль. Распределите ее на загрязненных поверхностях с помощью влажной губки и оставьте ненадолго. Вы будете удивлены, как прекрасно она справится с засохшим жиром. Только помните – на тефлоновых поверхностях абразивные частички соли применять нельзя – можно повредить нежную текстуру материала. 

На фото – замечательная кухня от архитекторов RADÔ ARQUITETURA E DESIGN из Сан-Паулу. 

Никаких муравьев

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio Кухня в стиле модерн
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

Проблема надоедливых насекомых знакома многим собственникам частных домов и квартир. Если говорить о муравьях, то они наверняка облюбуют вашу кухню или другое место, где хранится что-то сладкое. Это может прозвучать слишком неожиданно, но именно соль станет для них преградой. Посыпав ее небольшое количество на пути проникновения муравьев в дом, вы забудете о них. Конечно, такое решение временное, но до поры полного избавления от насекомых оно вполне практично и действенно. 

Прочищаем водостоки

Cozinha black, T+H arquitetura & interiores T+H arquitetura & interiores Кухня в стиле модерн
T+H arquitetura &amp; interiores

T+H arquitetura & interiores
T+H arquitetura &amp; interiores
T+H arquitetura & interiores

Забитые трубы и водостоки – регулярная проблема во многих домах. Частички пищи, жир и волосы со временем накапливаются в них и приходит момент, когда вода остается в раковине. К счастью, существует простое и надежное решение. Вскипятите кастрюлю воды, растворите в ней большое количество соли и вылейте в засорившуюся трубу. Получившийся раствор моментально прочистит стоки и избавит вас от этой проблемы. Рекомендуем периодически проделывать такую процедуру, чтобы предотвратить застой воды. 

Чтобы сохранить одежду

Casa Cor 2012, ARQUITETURA - Camila Fleck ARQUITETURA - Camila Fleck Ванная комната в стиле модерн
ARQUITETURA – Camila Fleck

ARQUITETURA - Camila Fleck
ARQUITETURA – Camila Fleck
ARQUITETURA - Camila Fleck

Вы будете удивлены, но даже для стирки вещей соль придется кстати. Чтобы сохранить яркий цвет одежды, добавьте 3 столовые ложки соли в 6 кг барабан и далее стирайте, как обычно. Пользуясь этим простым советом, вы сохраните свой гардероб в первозданном виде надолго. 

Уход за растениями

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura Зимний сад в стиле модерн Бетон Серый
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

Если в вашем доме много живых растений, то этот совет специально для вас. Соль можно использовать в качестве удобрения, чтобы улучшить их вид и даже продлить цветение. Как это сделать? Очень просто! При поливе добавляйте в воду щепотку соли – и уже через некоторое время заметите результат. Но не стоит переусердствовать: при большом количестве соли получится обратный эффект. 

Удаляем ржавчину

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Даже в ванной соль станет вашим верным помощником! Дело в том, что из-за переизбытка влаги в этой комнате есть риск появления ржавчины. Особенно часто страдают от этого краны и смесители. Но если взять соль и сок лимона – проблему легко решить! Нанесите на пятна ржавчины смесь соли и лимонного сока, протрите губкой – и любуйтесь блеском! Также этот метод поможет справиться с неприятным известковым налетом на поверхностях. 

Полируем полы

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Гостиная в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Очистка полов от загрязнений – это, к сожалению, регулярная работа каждой хозяйки. Мы не предлагаем перестать ее выполнять, но вот упростить столь рутинное занятие можно. Опять же – с помощью обычной соли. Если добавить в ведро теплой воды примерно полчашки соли и вымыть пол этим раствором – он засияет прямо на глазах! Этот метод очистки подходит для разных типов покрытий – как из дерева, так и из керамической плитки. Причем, если в первом случае пол станет сияющим, то во втором – дольше останется чистым, ведь соляной раствор на поверхности плитки препятствует ее загрязнению. 

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