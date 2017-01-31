20 красивых кухонь для вдохновения

Задумываетесь о ремонте на кухне или перепланировке? Сегодня мы решили подкинуть вам несколько трендовых идей для вдохновения.
Самые популярные стили для дизайна кухни в 2017 году – минимализм, модерн, ар-деко, транситионал, скандинавский, яхтенный, легкая классика и кантри. Именно они лидируют в этом сезоне!
Белый (а также его нейтральные соседи – пепельный серый, бледно-каменный, бледно-коричневый, латте и другие похожие, очень спокойные оттенки) по-прежнему в фаворе у современных дизайнеров. Отдельно стоит отметить популярность кофейной и каменной цветовых гамм. Среди акцентов встречаются либо очень насыщенные глубокие оттенки (марсала, изумрудный, цвет ночного неба, фиолетовый), либо яркие (бирюзовый, фуксия). Встречаются интересные вариации и без цветовых акцентов вовсе.
Стиль минимализм любим в различных вариациях, от легкого с ноткой индастриала до традиционного восточного, включая и современный минимализм в глянце. Наличие острова и хорошего освещения на такой кухне уже практически правило.
Белый глянец популярен, как никогда, а ухаживать за ним гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно просто следовать инструкции по эксплуатации. Кухни такого цвета эффектно вписываются в стили модерн и минимализм.
Стиль кантри востребован среди консервативных семей, которые хотят создать дома традиционный загородный уют. Так, английский кантри, итальянский стиль и прованс – самые главные на сегодняшний день.
Английский кантри – самый простой и аскетичный стиль, но балует разноцветными фасадами. Кухня может быть оливковой, бледно-голубой и даже цвета марсала.
Остров – очень важная часть современной кухни, как в эстетическом плане, так и в функциональном. На нем может находиться плита, раковина, внутри встроена посудомоечная машина, винный холодильник, над ней – вытяжка и светильники, в комплекте – барная стойка.
Встроить в кухонный гарнитур можно все – от холодильника до зарядки для телефона, включая духовку, микроволновку, фритюрницу и гриль, эспрессо-машину и посудомоечную машину и множество интересных дополнений, типа выезжающей прямо из столешницы вытяжки.
Данный вариант дизайна верхнего яруса на кухне подходит кухням в стиле лофт и индастриал, где предельная открыть и прозрачность только приветствуется.
Неброский серый глянец с едва заметным рисунком – тоже весьма удачный вариант для габаритных модулей на супер-просторной кухне. Образ изысканной невесомости дополняет и крупноформатное остекление в этой зоне дома.
Графичность созданного образа кажется сюрреалистичной. Застывшая гармония матовых модулей от пола до потолка, полированной стали и металлического сияния круглых светильников на длинных подвесах превращает кухню в алхимическую лабораторию
Любая хозяйка будет рада панораме сада, врывающейся многокрасочным вихрем на кухню. Используя это, дизайнеры сделали саму кухню максимально минималистичной.
Количество дизайнерских изысков на этой кухне просто зашкаливает! Впечатляет продуманность каждой мелочи и ее сочетаемость с другими элементами этого эффектного дизайна.
При сносе некоторых стен вы получите гораздо больше бонусов, чем ожидаете. Увеличившаяся площадь и новая расстановка мебельных элементов полностью изменят ваш образ жизни.
Кофейная палитра, дополненная изысканным мрамором и хрустальным блеском, подает обычную кухню, как нечто запредельно шикарное.
Самый атмосферный вариант английского кантри получается в обрамлении ар-деко и легкой классики.
Модная кухонные гарнитуры дарят нам веру в магию, подвластную взмахам руки. Ну, и что, что основана она на современной фурнитуре с электронными датчиками. Работает-то действительно волшебно!
Скандинавский стиль современного формата старается избегать бледных оттенков, выбирая более смелые варианты из трендовой палитры.
Яхтенная тематика не всегда вписывается в современное жилое пространство. Чаще всего ей требуется мега-классическая атмосфера предельной роскоши. Но здесь все выбрано достаточно удачно.
Эффектное трио, использованное для палитры (серый, белый и чирок) еще долго будет в тренде. А когда надоест, смените обивку на мягких полукреслах и наслаждайтесь совершенно иной атмосферой в кухне.
Изысканная лаконичность этой конструкции просто поражает. Благодаря высоким потолкам, белому глянцу и изящной расчерченности гарнитура вместительные шкафчики не нависают громадой, а кажутся почти незаметными.
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