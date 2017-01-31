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20 красивых кухонь для вдохновения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
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Задумываетесь о ремонте на кухне или перепланировке? Сегодня мы решили подкинуть вам несколько трендовых идей для вдохновения.

Самые популярные стили для дизайна кухни в 2017 году – минимализм, модерн, ар-деко, транситионал, скандинавский, яхтенный, легкая классика и кантри. Именно они лидируют в этом сезоне!

​Белая кухня с островом

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый (а также его нейтральные соседи – пепельный серый, бледно-каменный, бледно-коричневый, латте и другие похожие, очень спокойные оттенки) по-прежнему в фаворе у современных дизайнеров. Отдельно стоит отметить популярность кофейной и каменной цветовых гамм. Среди акцентов встречаются либо очень насыщенные глубокие оттенки (марсала, изумрудный, цвет ночного неба, фиолетовый), либо яркие (бирюзовый, фуксия). Встречаются интересные вариации и без цветовых акцентов вовсе.

​Кухня в стиле минимализм с островом

Kitchen D-Max Photography Кухня в стиле лофт
D-Max Photography

Kitchen

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

Стиль минимализм любим в различных вариациях, от легкого с ноткой индастриала до традиционного восточного, включая и современный минимализм в глянце. Наличие острова и хорошего освещения на такой кухне уже практически правило.

​Белая глянцевая кухня в стиле модерн

Private Residential Refurbishment, Kent homify Кухня в стиле модерн
homify

Private Residential Refurbishment, Kent

homify
homify
homify

Белый глянец популярен, как никогда, а ухаживать за ним гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно просто следовать инструкции по эксплуатации. Кухни такого цвета эффектно вписываются в стили модерн и минимализм.

​Традиционная кухня в стиле кантри

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в стиле модерн
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Стиль кантри востребован среди консервативных семей, которые хотят создать дома традиционный загородный уют. Так, английский кантри, итальянский стиль и прованс – самые главные на сегодняшний день.

​Английский кантри на кухне в загородном доме

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Английский кантри – самый простой и аскетичный стиль, но балует разноцветными фасадами. Кухня может быть оливковой, бледно-голубой и даже цвета марсала.

​Кухня в стиле минимализм с островом

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Остров – очень важная часть современной кухни, как в эстетическом плане, так и в функциональном. На нем может находиться плита, раковина, внутри встроена посудомоечная машина, винный холодильник, над ней – вытяжка и светильники, в комплекте – барная стойка.

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​Встроенная техника на современной кухне

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio Кухня в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Встроить в кухонный гарнитур можно все – от холодильника до зарядки для телефона, включая духовку, микроволновку, фритюрницу и гриль, эспрессо-машину и посудомоечную машину и множество интересных дополнений, типа выезжающей прямо из столешницы вытяжки.

​Открытые полки и дверцы-слайдеры на верхнем ярусе

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Данный вариант дизайна верхнего яруса на кухне подходит кухням в стиле лофт и индастриал, где предельная открыть и прозрачность только приветствуется.

​Серый глянец в дизайне современной кухни

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Кухня в стиле минимализм
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Неброский серый глянец с едва заметным рисунком – тоже весьма удачный вариант для габаритных модулей на супер-просторной кухне. Образ изысканной невесомости дополняет и крупноформатное остекление в этой зоне дома.

​Линейная подсветка светильниками острова

Kitchen. Options. USA, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Кухня в стиле минимализм Дерево Коричневый
KAPRANDESIGN

Kitchen. Options. USA

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Графичность созданного образа кажется сюрреалистичной. Застывшая гармония матовых модулей от пола до потолка, полированной стали и металлического сияния круглых светильников на длинных подвесах превращает кухню в алхимическую лабораторию

​Панорамное остекление на кухне

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Кухня в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Любая хозяйка будет рада панораме сада, врывающейся многокрасочным вихрем на кухню. Используя это, дизайнеры сделали саму кухню максимально минималистичной.

​Люксовая барная стойка на кухне пентхауса

Проект пентхауса. Кухня., Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Проект пентхауса. Кухня.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Количество дизайнерских изысков на этой кухне просто зашкаливает! Впечатляет продуманность каждой мелочи и ее сочетаемость с другими элементами этого эффектного дизайна.

​Перепланировка в кухню-гостиную в квартире

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

При сносе некоторых стен вы получите гораздо больше бонусов, чем ожидаете. Увеличившаяся площадь и новая расстановка мебельных элементов полностью изменят ваш образ жизни.

​Шикарная кухня в кофейных тонах

Мосфильмовская, 110 м2, Bronx Bronx Кухня в стиле модерн
Bronx

Мосфильмовская, 110 м2

Bronx
Bronx
Bronx

Кофейная палитра, дополненная изысканным мрамором и хрустальным блеском, подает обычную кухню, как нечто запредельно шикарное.

​Нью-йоркская кухня с шиком

Кухня-столовая в квартире на Мосфильмовской Diana Tarakanova Design Кухни в эклектичном стиле интерьер кухни
Diana Tarakanova Design

Кухня-столовая в квартире на Мосфильмовской

Diana Tarakanova Design
Diana Tarakanova Design
Diana Tarakanova Design

Самый атмосферный вариант английского кантри получается в обрамлении ар-деко и легкой классики.

​Современная кухня со шкафчиками без ручек

TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Модная кухонные гарнитуры дарят нам веру в магию, подвластную взмахам руки. Ну, и что, что основана она на современной фурнитуре с электронными датчиками. Работает-то действительно волшебно!

Веселая семейная кухня в скандинавском стиле

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Скандинавский стиль современного формата старается избегать бледных оттенков, выбирая более смелые варианты из трендовой палитры.

​Яхтенный стиль в дизайне кухни

Интерьер кухни Studio 25 Кухня в стиле минимализм
Studio 25

Интерьер кухни

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Яхтенная тематика не всегда вписывается в современное жилое пространство. Чаще всего ей требуется мега-классическая атмосфера предельной роскоши. Но здесь все выбрано достаточно удачно.

​Современная угловая кухня в стиле модерн

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Эффектное трио, использованное для палитры (серый, белый и чирок) еще долго будет в тренде. А когда надоест, смените обивку на мягких полукреслах и наслаждайтесь совершенно иной атмосферой в кухне.

​Кухня в белом глянце со шкафчиками до потолка

Красота белого в гостиной и кухне Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле минимализм Белый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Красота белого в гостиной и кухне

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Изысканная лаконичность этой конструкции просто поражает. Благодаря высоким потолкам, белому глянцу и изящной расчерченности гарнитура вместительные шкафчики не нависают громадой, а кажутся почти незаметными.

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— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

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