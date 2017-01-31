20 красивых кухонь для вдохновения

Задумываетесь о ремонте на кухне или перепланировке? Сегодня мы решили подкинуть вам несколько трендовых идей для вдохновения.

Самые популярные стили для дизайна кухни в 2017 году – минимализм, модерн, ар-деко, транситионал, скандинавский, яхтенный, легкая классика и кантри. Именно они лидируют в этом сезоне!