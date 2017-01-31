Прекрасный дом для молодой семьи

Если вы – молодая семья, которая ищет проект дома своей мечты, обязательно обратите внимание на этот коттедж в стиле прерий, построенный в Германии. В нем лаконичность сочетается с современностью, а скромность – с изяществом, и поэтому ему вполне можно присвоить статус стартового дома мечты!

Специалисты из фирмы MÜLLERS BÜRO часто радуют нас традиционными и очень универсальными проектами. В них заложена как высокая энергоэффективность постройки, так и большой коэффициент полезного действия каждого квадратного метра.

Именно этот дом отлично подойдет для молодой семьи. Он просторный, удобный, без излишеств, имеет традиционный вид, почти плоскую кровлю (отчего становится очень современным на вид) и большой балкон на втором этаже для детей.