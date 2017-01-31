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Прекрасный дом для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Кухня в классическом стиле
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Если вы – молодая семья, которая ищет проект дома своей мечты, обязательно обратите внимание на этот коттедж в стиле прерий, построенный в Германии. В нем лаконичность сочетается с современностью, а скромность – с изяществом, и поэтому ему вполне можно присвоить статус стартового дома мечты!

Специалисты из фирмы MÜLLERS BÜRO часто радуют нас традиционными и очень универсальными проектами. В них заложена как высокая энергоэффективность постройки, так и большой коэффициент полезного действия каждого квадратного метра.

Именно этот дом отлично подойдет для молодой семьи. Он просторный, удобный, без излишеств, имеет традиционный вид, почти плоскую кровлю (отчего становится очень современным на вид) и большой балкон на втором этаже для детей.

​Стиль прерий

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

В дизайне экстерьера в стиле прерий всегда присутствуют природные, часто земляные и древесные оттенки, окна у такого дома деревянные, кровля – шоколадного цвета, а сам формат дома кажется узким, вытянутым вверх из-за увеличенной высоты потолков.

Окна могут иметь частую расстекловку, балкон и кровля оформлены и подшиты натуральной древесиной. Большое внимание уделяется и симметричности строения, особенно если это новая вариация стиля прерий для пригорода.

​Планировка дома

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Общая площадь дома без гаража – 180 кв. метров. Наверху мы найдем четыре спальни и две ванные комнаты, внизу (плюс к гостиной и кухне) – полноценную ванную комнату, кабинет и красивую прихожую. Также при доме построен гараж на два автомобиля.

Угловое место досталось гостиной и столовой – эти комнаты оказались максимально хорошо освещенными, с панорамным видом на сад с нескольких сторон. Общая планировка данной зоны выстроена в форме буквы «Г», где кухня и гостиная находятся в разных ее концах, а посередине стоят рояль и столовая группа. Более наглядно эту конфигурацию можно рассмотреть на фотографиях интерьера ниже.

​Прихожая с зеркальным гардеробом

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Только ступив на порог дома, вы попадаете в элегантный холл с хрустальной люстрой и зеркальным гардеробом. Рядом находится ванная комната, справа – кухня и столовая, а пройдя вперед, можно попасть в гостиную.

​Гостиная с камином и роялем

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Как вы видите, в дизайне интерьера этого дома тоже прослеживаются характерные признаки стиля прерий – минималистичная восточная лестница, видимые балки и колонны из дерева, обрамление элементов у камина натуральным камнем, а также деревянный пол. В некоторых проектах могут присутствовать и встроенные системы хранения на основе дерева.

​Вид из столовой

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

В целом дом остается верным современному стилю, где и лежит прекрасная гармония между традиционностью и функциональностью. В столовой мы нашли мебель в стиле восточного минимализма (именно он вдохновлял архитектора, что создал стиль прерий), а на лестнице – традиционную галерейную развеску семейных фотографий.

​Вид из гостиной

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Отсюда можно увидеть кухню с черными фасадами в стиле неоклассики, которая идеально дополняет роскошный рояль, сразу привлекающий внимание любого гостя.

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​Кухня и столовая

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Кухня в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Отсюда кухонный гарнитур с островом видно еще лучше. В дизайне этого интерьера очень важным элементом стало панорамное остекление почти от пола до потолка, которое позволяет скомпенсировать наличие темных и весьма массивных предметов мебели.

​Лестница

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Эффектная развеска фотографий на лестнице выполнена дизайнером в рамках из разных стилей, потому создается ощущение постепенного пополнения коллекции.

​Вид с лестницы

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Таким видят дом владельцы каждый раз, спускаясь со второго этажа на завтрак. Просто загляденье!

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