10 причин, по которым наша кухня выглядит плохо

Давайте посмотрим на то, как выглядят старые и неудобные кухни, в чем их проблемы и почему мы до сих пор не решили таковые на собственной кухне. Конечно же, большинство скажет – из-за отсутствия бюджета, что вполне вероятно. Но если учесть, что минимальный ремонт стоит около 15 тысяч рублей, а гарнитур – от 9-15 тысяч рублей (2-3 метра), то становится не понятно, почему мы до сих пор тянем с их обновлением.