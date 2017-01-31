10 причин, по которым наша кухня выглядит плохо

Давайте посмотрим на то, как выглядят старые и неудобные кухни, в чем их проблемы и почему мы до сих пор не решили таковые на собственной кухне. Конечно же, большинство скажет – из-за отсутствия бюджета, что вполне вероятно. Но если учесть, что минимальный ремонт стоит около 15 тысяч рублей, а гарнитур – от 9-15 тысяч рублей (2-3 метра), то становится не понятно, почему мы до сих пор тянем с их обновлением.
Прямо сейчас на вашей столешнице стоят вещи, которым там не место. Найдите им ящик, шкафчик, удобный для постоянного использования и при этом позволяющий снизить количество разномастных мелких предметов в комнате на виду.
Рыжеватый оттенок деревянных фасадов был в моде очень долго – в 70-ые, 80-ые и даже в начале 90-х, поэтому для нас часто выглядит очень традиционным. На самом же деле он безвозвратно устарел, а ему на смену пришли белые, серые, пепельные, светло-коричневые, цвета венге и зебрано, палисандровые, шоколадные и кофейные и просто черные кухни!
В этой квартире холодильник стоит в коридоре! Такое распределение приводит к хаосу в имеющемся пространстве, даже если изначально именно благодаря ему все-таки нашлось место для того самого холодильника. В новом дизайн-проекте всегда есть возможность все нужное расположить именно на кухне, в крайнем случае, с помощью перепланировки и присоединения лоджии.
Иногда можно видеть, что новый гарнитур стоит в квартире, которая жила без ремонта более 10 лет. Такой вариант совершенно не подходит для реализации вашей мечты об идеальном ремонте, даже если общий вектор движения кажется правильным. Сначала нужно как раз провести ремонт, а гарнитур можно оставить прежний, потому что его заменить гораздо проще, чем плитку на полу.
В современном мире место DIY вовсе не в собирании собственной мебели или чего-то подобного, а в скрап-букинге и устройстве вечеринок для любимых друзей. Самодельные конструкции, включая дополнительные полочки и мебель «с апгрейдом», в современном интерьере смотрятся просто ужасно. В принципе, как и в старом.
Знаете ли вы, что шторы на кухне нужно менять каждые 3-4 года, а кухонные полотенца – несколько раз в год? Все потому, что здесь всегда есть испарения от готовки, а в условиях влажности и духоты разводятся микробы. И препятствовать тотальной анти-санитарии можно лишь полной заменой текстиля.
Если вы ищете возможность объединить кухню и лоджию или сделать маленькую кухню более просторной, начните с перепланировки и ремонта. Подумайте о большом окне или дверях-слайдерах, которые даже самый обычный интерьер сделают в два раза удобнее.
Если вы по каким-либо причинам пытаетесь избежать ремонта и покупки новой мебели – обновите текстиль, посуду и стол со стульями. Правда, это не является полноценной заменой ремонта, но подбодрит вас, пока вы собираете средства на полноценную реорганизацию.
В планировке этой кухни есть шикарная возможность и для барной стойки, и для очень светлой комнаты, и для современного вида, но если не использовать имеющийся потенциал, можно навсегда остаться с примитивной кухней.
Все еще популярные во многих странах, в дизайне интерьера современных кухонь они уже сдают свои позиции стилям модерн и минимализм.
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