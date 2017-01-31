Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 причин, по которым наша кухня выглядит плохо

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Loading admin actions …

Давайте посмотрим на то, как выглядят старые и неудобные кухни, в чем их проблемы и почему мы до сих пор не решили таковые на собственной кухне. Конечно же, большинство скажет – из-за отсутствия бюджета, что вполне вероятно. Но если учесть, что минимальный ремонт стоит около 15 тысяч рублей, а гарнитур – от 9-15 тысяч рублей (2-3 метра), то становится не понятно, почему мы до сих пор тянем с их обновлением.

Отсутствие мест для хранения мелочей

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Прямо сейчас на вашей столешнице стоят вещи, которым там не место. Найдите им ящик, шкафчик, удобный для постоянного использования и при этом позволяющий снизить количество разномастных мелких предметов в комнате на виду.

​Устаревший рыжеватый оттенок фасадов

Project Vlismas, Cape Kitchen Designs Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs
Cape Kitchen Designs

Рыжеватый оттенок деревянных фасадов был в моде очень долго – в 70-ые, 80-ые и даже в начале 90-х, поэтому для нас часто выглядит очень традиционным. На самом же деле он безвозвратно устарел, а ему на смену пришли белые, серые, пепельные, светло-коричневые, цвета венге и зебрано, палисандровые, шоколадные и кофейные и просто черные кухни!

​Распределение кухни на две-три зоны

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

В этой квартире холодильник стоит в коридоре! Такое распределение приводит к хаосу в имеющемся пространстве, даже если изначально именно благодаря ему все-таки нашлось место для того самого холодильника. В новом дизайн-проекте всегда есть возможность все нужное расположить именно на кухне, в крайнем случае, с помощью перепланировки и присоединения лоджии.

​Несоответствие ремонта и гарнитура

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

Иногда можно видеть, что новый гарнитур стоит в квартире, которая жила без ремонта более 10 лет. Такой вариант совершенно не подходит для реализации вашей мечты об идеальном ремонте, даже если общий вектор движения кажется правильным. Сначала нужно как раз провести ремонт, а гарнитур можно оставить прежний, потому что его заменить гораздо проще, чем плитку на полу.

​Самодельные доделки

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

В современном мире место DIY вовсе не в собирании собственной мебели или чего-то подобного, а в скрап-букинге и устройстве вечеринок для любимых друзей. Самодельные конструкции, включая дополнительные полочки и мебель «с апгрейдом», в современном интерьере смотрятся просто ужасно. В принципе, как и в старом.

​Старый текстиль на кухне

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Знаете ли вы, что шторы на кухне нужно менять каждые 3-4 года, а кухонные полотенца – несколько раз в год? Все потому, что здесь всегда есть испарения от готовки, а в условиях влажности и духоты разводятся микробы. И препятствовать тотальной анти-санитарии можно лишь полной заменой текстиля.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Отсутствие большого окна

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Если вы ищете возможность объединить кухню и лоджию или сделать маленькую кухню более просторной, начните с перепланировки и ремонта. Подумайте о большом окне или дверях-слайдерах, которые даже самый обычный интерьер сделают в два раза удобнее.

​Отсутствие ремонта и новой мебели

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Если вы по каким-либо причинам пытаетесь избежать ремонта и покупки новой мебели – обновите текстиль, посуду и стол со стульями. Правда, это не является полноценной заменой ремонта, но подбодрит вас, пока вы собираете средства на полноценную реорганизацию.

​Упускаете возможности

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В планировке этой кухни есть шикарная возможность и для барной стойки, и для очень светлой комнаты, и для современного вида, но если не использовать имеющийся потенциал, можно навсегда остаться с примитивной кухней.

​Стили кантри и средиземноморский

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

Все еще популярные во многих странах, в дизайне интерьера современных кухонь они уже сдают свои позиции стилям модерн и минимализм.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

​Скандинавский дом для русской деревни за 2,3 млн
А у вас есть свое мнение поданной теме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо