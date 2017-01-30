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​16 идей для обустройства сада этой весной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
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Как только спадает эйфория от первого снега и появляется первый насморк после того, как замерзли ноги на остановке, мы начинаем ждать весны. И хотя мы точно уверены, что ничто не нарушит четкое природное расписание и данное ожидание затянется, как минимум, на пару месяцев, ничто не мешает нам надеяться. Надеяться на быстрый приход весны и строить планы на жизнь «после зимы». Кто-то радуется, что наконец-то сможет выгулять ботинки, что были куплены с потрясающей скидкой в конце осени. Другие гадают, сколько вылезет тюльпанов, посаженных в прошлом году, и беспокоятся о том, не станут ли мельче не выкопанные прошлогодние.

Но у многих из нас планы на весну по-серьезнее. Для тех, у кого есть участок земли (в пригороде или за городом, почти не важно) год расчерчивается согласно лунно-посевному календарю. Но постепенно дачный сезон расширяется. Сначала вы начинаете сами выращивать рассаду томатов и перцев, даже еще когда снег не сошел. Потом строите стационарную теплицу, чтобы почти до снега была свежая зелень на столе. А всю зиму вынашиваете наполеоновские планы о том, что же еще можно сделать эдакого, чтобы дачная-загородная жизнь была комфортнее, эффективнее и радостнее.

В общем, даже под бой курантов истинные любители способны загадать желание о том, чтобы за зиму не потрескалась плитка во дворе от перепадов температур.

Именно для тех, что круглый год думают о саде-огороде-даче, наша сегодняшняя Книга Идей. Выбирайте, чем порадуете свой сад в этом году.

​Красивый уголок

Ogród w pigułce, GREENERIA GREENERIA Сад Забор и ворота
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

Часто в угол сада многие стаскивают всякий хлам из разряда «когда-нибудь пригодится». И все это время лишают себя радости иметь красоту и уют в этом месте. Может быть, уже пора разобрать эти завалы. Уверены, вы уже знаете, что там расположить!

​Бассейн в саду

homify Бассейн в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Специалисты homify уже не раз показывали примеры простых вариантов бассейна, что можно сделать даже своими руками. А если у вас есть бюджет на специалистов, вы можете получить просто райский оазис!

​Просторная терраса

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад в стиле модерн
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

Настил из термодерева или ДПК даст вам еще одно супер-чистое и комфортабельное место для отдыха в саду. Для приватности можно использовать сплошной забор, а можно поверх старого закрепить искусственный «газон» из пластика. Быстро и функционально.

Эффектный палисадник

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions Дома в стиле кантри
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Может быть, в этом сезоне вы запланировали оформить палисадник перед домом? Не забудьте про его соответствие стилю самого дома.

​Подъездная дорожка

Ince Road, Burwood Park, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Дома в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ince Road, Burwood Park

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Или позаботьтесь о подъездной дорожке, сделав ее, например, в старо-английском стиле.

​Расширение за счет пристройки

Merton Hall Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Дома в стиле модерн
Concept Eight Architects

Merton Hall Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Если вы уже поняли, что ваш дом слишком мал, самое время поискать варианты для пристройки. Дополнив ее террасой, вы получите еще пару-тройку бонусов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Классический газон

Freistehendes modernes Passivhaus, Maisons Loginter Maisons Loginter Экодома
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

Не все имеют время и средства вместе с постройкой дома сделать и ландшафтный дизайн вокруг. Если вы не хотите, чтобы вокруг дома выросла полынь, засадите пока все качественной газонной травой.

​Внимание к мелочам

Basement with Light well, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
TOTUS

Basement with Light well, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Даже если в этом сезоне вы сделаете только площадку для мусорных баков, это тоже считается.

​Зеленая изгородь

Suburban villa: Winnington Road, Wolff Architects Wolff Architects Дома в стиле модерн
Wolff Architects

Suburban villa: Winnington Road

Wolff Architects
Wolff Architects
Wolff Architects

Сплошные бетонные заборы уже давно не в моде. Посадите вдоль кустарники, которые сформируют живую зеленую изгородь и в конце концов скроют любой забор.

​Водоем на участке

大きな日本庭園, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад в эклектичном стиле
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Вы можете сделать искусственный прудик на основе полимерной чаши или использовать естественную заболоченность в одном из мест вашего участка. Природно-рукотворная красота в виде огромных валунов и деревянных мостиков завершит образ.

​Эффектная подсветка

Современный загородный дом Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Современный загородный дом

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Садовый дизайн строится не только на природном изобилии и правильном расположении элементов. Подсветка фасада, дорожек или отдельных деревьев и кустов подаст весь ваш дом, как супер-современный объект.

​Площадка перед домом

Московская область, Голыгино, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в стиле минимализм
архитектурная мастерская МАРТ

Московская область, Голыгино

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Нет никакой надобности идти от дома к машине по мокрой траве или открытой земле. Гораздо эстетичнее будет выглядеть площадка, вымощенная, например, качественным декингом. Вариантов много!

​Сохранение природного окружения

Московская область, Голыгино, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в стиле минимализм
архитектурная мастерская МАРТ

Московская область, Голыгино

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Планируя собственный сад, не спешите убирать деревья и кусты, уже существующие на этом участке. Попытайтесь вписать в природное окружение и расположение дома и формат ландшафтного проекта.

​Летняя кухня

Беседка, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Балкон и терраса в классическом стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Беседка

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Построив летнюю кухню с террасой, вы расширите свои владения и сможете приготовить шашлычки без утомительных предварительных шагов.

​Цветники на балкончиках

Вид спереди homify open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Вид спереди

homify
homify
homify

Второй этаж вашего дома можно дополнить контейнерными растениями на балконе или горшочками на перилах.

​Акцент на хвойники

Индивидуальный дом 232 м², GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в рустикальном стиле клееный брус,деревянный дом,особняк,архитектор
GOOD WOOD

Индивидуальный дом 232 м²

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

А если условия вашего региона не особо располагают к тропическому изобилию флоры, вы можете сделать сад в аскетичном, но не менее эффектном формате. Брутальная эстетика камня и разнообразие хвойников – вам в помощь.

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До и После: Отделка фасадов коттеджа
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