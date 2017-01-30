​16 идей для обустройства сада этой весной

Как только спадает эйфория от первого снега и появляется первый насморк после того, как замерзли ноги на остановке, мы начинаем ждать весны. И хотя мы точно уверены, что ничто не нарушит четкое природное расписание и данное ожидание затянется, как минимум, на пару месяцев, ничто не мешает нам надеяться. Надеяться на быстрый приход весны и строить планы на жизнь «после зимы». Кто-то радуется, что наконец-то сможет выгулять ботинки, что были куплены с потрясающей скидкой в конце осени. Другие гадают, сколько вылезет тюльпанов, посаженных в прошлом году, и беспокоятся о том, не станут ли мельче не выкопанные прошлогодние.
Но у многих из нас планы на весну по-серьезнее. Для тех, у кого есть участок земли (в пригороде или за городом, почти не важно) год расчерчивается согласно лунно-посевному календарю. Но постепенно дачный сезон расширяется. Сначала вы начинаете сами выращивать рассаду томатов и перцев, даже еще когда снег не сошел. Потом строите стационарную теплицу, чтобы почти до снега была свежая зелень на столе. А всю зиму вынашиваете наполеоновские планы о том, что же еще можно сделать эдакого, чтобы дачная-загородная жизнь была комфортнее, эффективнее и радостнее.
В общем, даже под бой курантов истинные любители способны загадать желание о том, чтобы за зиму не потрескалась плитка во дворе от перепадов температур.
Именно для тех, что круглый год думают о саде-огороде-даче, наша сегодняшняя Книга Идей. Выбирайте, чем порадуете свой сад в этом году.
Часто в угол сада многие стаскивают всякий хлам из разряда «когда-нибудь пригодится». И все это время лишают себя радости иметь красоту и уют в этом месте. Может быть, уже пора разобрать эти завалы. Уверены, вы уже знаете, что там расположить!
Специалисты homify уже не раз показывали примеры простых вариантов бассейна, что можно сделать даже своими руками. А если у вас есть бюджет на специалистов, вы можете получить просто райский оазис!
Настил из термодерева или ДПК даст вам еще одно супер-чистое и комфортабельное место для отдыха в саду. Для приватности можно использовать сплошной забор, а можно поверх старого закрепить искусственный «газон» из пластика. Быстро и функционально.
Может быть, в этом сезоне вы запланировали оформить палисадник перед домом? Не забудьте про его соответствие стилю самого дома.
Или позаботьтесь о подъездной дорожке, сделав ее, например, в старо-английском стиле.
Если вы уже поняли, что ваш дом слишком мал, самое время поискать варианты для пристройки. Дополнив ее террасой, вы получите еще пару-тройку бонусов.
Не все имеют время и средства вместе с постройкой дома сделать и ландшафтный дизайн вокруг. Если вы не хотите, чтобы вокруг дома выросла полынь, засадите пока все качественной газонной травой.
Даже если в этом сезоне вы сделаете только площадку для мусорных баков, это тоже считается.
Сплошные бетонные заборы уже давно не в моде. Посадите вдоль кустарники, которые сформируют живую зеленую изгородь и в конце концов скроют любой забор.
Вы можете сделать искусственный прудик на основе полимерной чаши или использовать естественную заболоченность в одном из мест вашего участка. Природно-рукотворная красота в виде огромных валунов и деревянных мостиков завершит образ.
Садовый дизайн строится не только на природном изобилии и правильном расположении элементов. Подсветка фасада, дорожек или отдельных деревьев и кустов подаст весь ваш дом, как супер-современный объект.
Нет никакой надобности идти от дома к машине по мокрой траве или открытой земле. Гораздо эстетичнее будет выглядеть площадка, вымощенная, например, качественным декингом. Вариантов много!
Планируя собственный сад, не спешите убирать деревья и кусты, уже существующие на этом участке. Попытайтесь вписать в природное окружение и расположение дома и формат ландшафтного проекта.
Построив летнюю кухню с террасой, вы расширите свои владения и сможете приготовить шашлычки без утомительных предварительных шагов.
Второй этаж вашего дома можно дополнить контейнерными растениями на балконе или горшочками на перилах.
А если условия вашего региона не особо располагают к тропическому изобилию флоры, вы можете сделать сад в аскетичном, но не менее эффектном формате. Брутальная эстетика камня и разнообразие хвойников – вам в помощь.
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