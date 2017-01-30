​16 идей для обустройства сада этой весной

Как только спадает эйфория от первого снега и появляется первый насморк после того, как замерзли ноги на остановке, мы начинаем ждать весны. И хотя мы точно уверены, что ничто не нарушит четкое природное расписание и данное ожидание затянется, как минимум, на пару месяцев, ничто не мешает нам надеяться. Надеяться на быстрый приход весны и строить планы на жизнь «после зимы». Кто-то радуется, что наконец-то сможет выгулять ботинки, что были куплены с потрясающей скидкой в конце осени. Другие гадают, сколько вылезет тюльпанов, посаженных в прошлом году, и беспокоятся о том, не станут ли мельче не выкопанные прошлогодние.

Но у многих из нас планы на весну по-серьезнее. Для тех, у кого есть участок земли (в пригороде или за городом, почти не важно) год расчерчивается согласно лунно-посевному календарю. Но постепенно дачный сезон расширяется. Сначала вы начинаете сами выращивать рассаду томатов и перцев, даже еще когда снег не сошел. Потом строите стационарную теплицу, чтобы почти до снега была свежая зелень на столе. А всю зиму вынашиваете наполеоновские планы о том, что же еще можно сделать эдакого, чтобы дачная-загородная жизнь была комфортнее, эффективнее и радостнее.

В общем, даже под бой курантов истинные любители способны загадать желание о том, чтобы за зиму не потрескалась плитка во дворе от перепадов температур.

Именно для тех, что круглый год думают о саде-огороде-даче, наша сегодняшняя Книга Идей. Выбирайте, чем порадуете свой сад в этом году.