10 смелых идей в дизайне этой маленькой квартирки

Иногда бывает не важно, идентична ли ваша квартира той, что вы увидели в журнале. Некоторые проекты настолько удивительны, что их хочется скопировать до мельчайших деталей! Так было с Однушкой в стиле бразильяно, так будет и с этой удивительной квартирой, которая имеет действительно стандартную маленькую площадь.
Студия MEYERCORTEZ ARQUITETURA & DESIGN спроектировала этот интерьер для молодой пары, которая только что купила квартиру и планирует в скором времени пожениться. Давайте же посмотрим, что для их дома выбрал профессиональный дизайнер!
Изначально квартира была очень неудобна и мала, площадь кухни составляла 7 кв. метров, поэтому к ней решено было присоединить еще 3-метровую лоджию. Теперь на кухне разместилась и стиральная машина, а вот проем между кухней и лоджией был полностью снесен.
Кроме того, кухня имеет неудобную узкую форму с одним небольшим окном, что заставило дизайнеров сделать интерьер максимально лаконичным. Но кроме основы из стиля модерн владельцам хотелось иметь в интерьере и модные акценты, потому дизайнер добавил к ним лиловый столик в стиле французской кофейни, модные кресла из пластика дизайна 60-х и красивую полочку над телевизором.
Сам гарнитур имеет достаточно простой формат, но благодаря глянцевым верхним шкафчикам с подсветкой кухня выглядит просто поразительно стильно! Обычные модули реализованы на самой бюджетной основе, что доступна в Бразилии. Кухонный фартук выполнен из мозаики, слева от раковины мы нашли узкую посудомоечную машину, справа в высоком модуле – духовку и микроволновку, интегрированные в высокий модуль.
При перепланировке коридор, прихожая и гостиная стали одним целым и появилось достаточно места (около 4 кв. метров), чтобы здесь, при новой гостиной открытого плана, реализовать идею столовой для друзей. Теперь только что вошедшие гости могут сразу присесть.
Столовая разместилась в бывшей прихожей, а бывший коридор был отдан гостиной. В самой гостиной один за другим стоят два дивана, повернутые в сторону телевизора. Такое расположение очень удобно для тех, кто любит принимать гостей, смотреть вместе с друзьями футбол или сериалы.
Так выглядит гостиная со столовой из прихожей. Стильная зеркальная отделка стены визуально увеличивает пространство. Конечно же, стол такого размера не слишком велик для компании из 8 человек, но вполне подходит для этой маленькой квартиры.
Дополнительное освещение мы найдем над диваном, столом и в потолке, который имеет легкий матовый отблеск. На полу – полированная керамическая плитка, на стенах – штукатурка под покраску и деревянные панели.
Между двумя диванами мы найдем кресло и консольный столик, удобный для размещения книг, журналов, игровой приставки.
Благодаря наличию тропических растений и этнических элементов, а также рыжего дерева, этот интерьер получился особенно атмосферным, с легкой дозой тропического шарма.
Интересной оказалась и идея двух диванов. Даже если большая компания разделится по интересам, места хватит всем. Возможность пригласить нескольких друзей в свою новую квартиру была в приоритете у владельцев.
И напоследок заглянем с вами на лоджию, где теперь разместилась полочка, боксы для хранения мелочей и водонагреватель.
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