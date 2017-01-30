10 смелых идей в дизайне этой маленькой квартирки

Иногда бывает не важно, идентична ли ваша квартира той, что вы увидели в журнале. Некоторые проекты настолько удивительны, что их хочется скопировать до мельчайших деталей! Так было с Однушкой в стиле бразильяно, так будет и с этой удивительной квартирой, которая имеет действительно стандартную маленькую площадь.

Студия MEYERCORTEZ ARQUITETURA & DESIGN спроектировала этот интерьер для молодой пары, которая только что купила квартиру и планирует в скором времени пожениться. Давайте же посмотрим, что для их дома выбрал профессиональный дизайнер!