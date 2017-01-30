10 популярных ошибок в развеске картин дома

Рано или поздно вы тоже захотите что-нибудь повесить на стену. Это может быть картина, постер, парочка фотографий, скетч, бисерная вышивка или просто засушенный экзотический листик из путешествия, приклеенный внутрь рамки с паспарту. Хотите сделать так, чтобы ваша инициатива вписалась в интерьер, прочтите наши предостережения. Возможно, вы как раз готовились совершить одну из популярных ошибок.
Идеально выровненные картины или постеры создают особое настроение в доме, которое можно описать как более аристократичное, гармоничное, завершенное. Так, нельзя думать, что наспех созданная галерея порадует вас. Скорее, она внесет хаос в ваш интерьер и пространство вокруг.
Так, лучше всего повесить меньше картин, но сделать это правильно. Или же вовсе ограничиться украшением одной стены, но сделать все очень ровно, на 100% красиво.
Данный вариант часто используется теми, кто хочет все сделать по-быстрому. В большой комнате нет смысла вешать маленькие картины (только если это не галерея из 12-24 фотографий), они лишь визуально уменьшают пространство. Большие постеры, наоборот, создают красивую перспективу и отлично смотрятся над диваном или кроватью.
Даже если вы живете на съемной квартире, неаккуратно расклеенные постеры, фотографии и картины не украсят ее, а сделают лишь еще более разбалансированной. В любом случае у вас есть возможность сделать все красиво и правильно – не жалейте денег и времени.
Если фотографии с вашей свадьбы выполнены в одной цветовой гамме, их, конечно же, можно повесить все вместе. А вот создать коллаж из нескольких отпусков или путешествий иногда проблематично. Вариант – перевести все в черно-белый вариант или сепию или же очень внимательно миксовать фотографии.
Большие рамы (особенно резные, с позолотой, из дерева) в современном интерьере смотрятся достаточно странно. Выбирайте более минималистичные и современные, а если хотите роскоши – посмотрите на варианты с металлическим обрамлением под золото или медь.
Если в вашей комнате есть картины, у вас нет никого права не беспорядок. Это интересное правило знают все, кто когда-либо жил без картин, а затем их повесил. Потому что если в комнате беспорядок, картины будто бы плюсуются к этому хаосу и интерьер выглядит еще более запущенным.
Подсветка – это сложно и хлопотно, но вы не узнаете свою стену с фотографиями или картиной, когда проведете ее. Уверены, вы ни за что не пожалеете!
Если вы любите атмосферные снимки в калифорнийском стиле, изображения айсбергов или постеры какого-нибудь фильма, не бойтесь проявить это в интерьере. Главное, чтобы и он соответствовал вашему характеру, тогда все будет сочетаться.
Если вы выбираете удаленный уголок для того, чтобы повесить картину, скорее всего, вы и не заметите никакой разницы.
Чтобы картины сочетались, не обязательно выбирать одинаковые рамки. Семейная история будет смотреться даже более интересно в рамках разного типа, размера, с рельефом и без!
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