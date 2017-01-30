10 популярных ошибок в развеске картин дома

Идеально выровненные картины или постеры создают особое настроение в доме, которое можно описать как более аристократичное, гармоничное, завершенное. Так, нельзя думать, что наспех созданная галерея порадует вас. Скорее, она внесет хаос в ваш интерьер и пространство вокруг.

Так, лучше всего повесить меньше картин, но сделать это правильно. Или же вовсе ограничиться украшением одной стены, но сделать все очень ровно, на 100% красиво.