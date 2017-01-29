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Швейцарский дом, полный современного люкса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Столовая комнатаСтулья и скамьи Черный
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Люксовые швейцарские дома позволяют нам увидеть потрясающую тенденцию – роскошные виллы стремятся быть простыми и лаконичными. Панорамные виды на окрестности эффектно сочетаются с их удивительной цветовой палитрой, полной переходов по полутонам.

Именно о таком доме мечтают не только швейцарцы, но и немцы, голландцы, поляки, которые считают, что минимализм – это новая веха современного дизайна, которая вскоре станет самой популярной. Студия MEIER ARCHITEKTEN реализовала данный проект в своем фирменном стиле – символичном, восточном и весьма запоминающемся.

​Дизайн фасадов и ландшафтный дизайн

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Сложные переходы между домом и зонами на открытом воздухе выглядят очень лаконично и подают проект дома и сада как единый образ ультра-современной виллы, где прогулки и досуг у бассейна, на террасе и патио уже стали вполне будничным занятием.

Бассейн здесь имитирует не средиземноморскую лагуну или океан, как большинство проектов бассейнов, а швейцарское горное озеро. Потрясающий цвет воды, темный и кристально прозрачный, выглядит завораживающе.

Отлично играет на общий счет и множество стеклянных элементов в дизайне, отражая оттенки окружающего мира в особенно роскошной перспективе. А как интересно в столь дорогостоящем проекте сочетаются простая штукатурка и лаконичные линии с элитными материалами для мощения террасы и шикарным балконом с прозрачными экранами.

​Многоплановый формат

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Модуль справа является главной общественной частью здания. Так, на первом этаже расположились гостиная с домашним кинотеатром, на втором уровне – кухня-столовая со второй гостиной. Слева – модуль для спален, гардеробных и ванных комнатах. В отдельном блоке разместились апартаменты для прислуги. Всего в доме 4 спальни и 5 ванных комнат.

​Дизайн интерьера

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich ГостинаяДиваны и кресла Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Так выглядит гостиная со столовой на втором уровне. Угловое панорамное остекление расположено таким образом, чтобы в теплый день можно было почти полностью открыть дом свежему воздуху.

​Кухня с двумя островами

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолешницы Металлический / Серебристый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Оригинальный формат кухонных островов позволяет с удобством и роскошью справляться с кулинарными подвигами. Современное оборудование позволяет готовить быстрее и легче, а практичные материалы делают уборку гораздо более приятной.

​Холл с террасой

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Окна и двериОкна
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Отдельного внимания заслуживают приватные уголки для отдыха по всему дому, которые часто сгруппированы попарно – холл+терраса.

​Отделка дома

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Столовая комнатаСтулья и скамьи Черный
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Простая отделка без каких-либо элементов классики! Несмотря на то, что данный проект по бюджету гораздо выше классического особняка, он выглядит скромным и по-своему очаровательным.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Спальня

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Спальня в гармоничном сочетании венге и нескольких белых оттенков выглядит невероятно романтично! Роскошь качественного паркета, нежнейшая мягкость ковра вокруг кровати, изысканный выбор картины – все соответствует атмосфере этого потрясающего места.

​Ванная комната

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich СпаАксессуары для спа и бассейнов
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Минималистичная ванная комната смотрится очень современно и идеально подходит к общему образу лаконичного дома. Такой формат жизни может подойти любым семьям. С маленькими детьми, когда важна максимально легкая уборка. С детьми-подростками, в жизни которых происходит так много нового и которым пойдет на пользу безопасность и лаконичность собственного дома. И немолодым супругам, которые даже после отъезда детей живут в согласии с современной модой.

​Дизайн фасадов

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Этот дом может стать прототипом и для вашего дома, если вы желаете сделать проект и простым, и очень стильным. Сложная геометрия, рожденная простыми линиями, превратит ваш дом в современный оазис. И не важно, где он будет реализован – в центре мира или вдали от цивилизации, ведь этот роскошный дом не пытается спрятаться, раствориться в окружающем пейзаже. Он четко понимает, что он и есть центр вселенной и несет этот статус с присущей современному модернизму скромностью.

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