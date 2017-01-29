Швейцарский дом, полный современного люкса

Сложные переходы между домом и зонами на открытом воздухе выглядят очень лаконично и подают проект дома и сада как единый образ ультра-современной виллы, где прогулки и досуг у бассейна, на террасе и патио уже стали вполне будничным занятием.

Бассейн здесь имитирует не средиземноморскую лагуну или океан, как большинство проектов бассейнов, а швейцарское горное озеро. Потрясающий цвет воды, темный и кристально прозрачный, выглядит завораживающе.

Отлично играет на общий счет и множество стеклянных элементов в дизайне, отражая оттенки окружающего мира в особенно роскошной перспективе. А как интересно в столь дорогостоящем проекте сочетаются простая штукатурка и лаконичные линии с элитными материалами для мощения террасы и шикарным балконом с прозрачными экранами.