Сборный дом с эко-настроением

Сборный дом, который станет вашим в два счета – это то, что нужно большинству молодых семей, которым уже не терпится въехать в собственный дом мечты или же наконец-то получить полную независимость.

Данный сборный дом был построен по авторской технологии фирмы PUSCHMANN ARCHITEKTUR из Германии, где за основу был взят натуральный материал – древесина. Сам дом устанавливается на участке примерно за пару дней, в общей сложности неделю занимает подключение ко всем коммуникациям. Но сам дом изготавливается на фабрике гораздо дольше – около 1-3 месяцев, в зависимости от загрузки фабрики и выбранной вами комплектации.