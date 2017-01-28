Сборный дом с эко-настроением

Сборный дом, который станет вашим в два счета – это то, что нужно большинству молодых семей, которым уже не терпится въехать в собственный дом мечты или же наконец-то получить полную независимость.
Данный сборный дом был построен по авторской технологии фирмы PUSCHMANN ARCHITEKTUR из Германии, где за основу был взят натуральный материал – древесина. Сам дом устанавливается на участке примерно за пару дней, в общей сложности неделю занимает подключение ко всем коммуникациям. Но сам дом изготавливается на фабрике гораздо дольше – около 1-3 месяцев, в зависимости от загрузки фабрики и выбранной вами комплектации.
Объем дома состоит из двух этажей и пристройки, все они монтируются в одно и тоже время. Планировка дома включает в себя три спальни и две ванные комнаты, кухню и гостиную, прихожую и котельную. Дом может отапливаться как на газовом котле, так и на тепловом насосе, а система «теплого пола» уже встроена в пол.
Дизайн фасадов лаконичен – обычную белую штукатурку контрастно подчеркивают декоративные панели под дерево и коричневые рамы окон и дверей.
На заднем дворике возле террасы есть особенная комната – столовая с угловым панорамным остеклением и отличным видом на сад. Такой вариант позволяет визуально расширить пространство – как интерьера, так и самого участка.
Для панорамного остекления на лаконичном фасаде выбран теплый, богатый оттенок древесины, что позволяет сделать облик современного дома более традиционным.
С этой стороны мы видим, что панорамное остекление на первом уровне включает в себя помещение кухни (дальний левый угол), столовой (левый угол) и гостиной (правый угол). А два окна наверху принадлежат двум спальням. Парусный навес позволяет создать частичную тень для детских.
Отсюда дом выглядит, как прекрасная летняя вилла для отдыха, хотя он спроектирован для всесезонного проживания семьи из 4-х человек. Стоимость реализации нам рассчитать крайне сложно, ведь каждая технология сборного дома сугубо индивидуальна. Общая площадь дома – около 170 кв метров.
Лаконичный дизайн гостиной выполнен в стиле ретро 60-х, здесь даже телевизор подчеркивает данную эпоху. И хотя этот интерьер может показаться чересчур простым или даже дешевым, на деле он является дорогостоящей стилизацией. Но в таком доме может быть воплощена любая идея по оформлению внутреннего пространства.
Для данного проекта выбраны двухкамерные стеклопакеты, которые подойдут для средней полосы России. Для Дальнего Востока, Урала и Сибири, а также Ленинградской области можно посоветовать трехкамерные стеклопакеты. Правда, главное – это качественные окна и их установка, энергоэффективность самой конструкции, а не только формат окон.
Кроме таких плюсов сборного дома, как быстрая сборка, бюджетность постройки, полностью прозрачные сроки исполнения, высокий контроль качества и универсальность, здесь могут присутствовать многие встроенные модули, заметно увеличивая эффективность каждого квадратного метра.
Так, на кухне (слева) мы видим гарнитур под дерево с черной каменной столешницей, при этом более половины гарнитура вмонтировано в угол между кухней и столовой, что позволяет сделать парадную часть кухни миниатюрной и менее массивной на вид.
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